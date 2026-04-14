«В шоковом состоянии»: Психоаналитик объяснила, что может произойти с психикой детей Лерчек и Чекалина в сложившейся ситуации

14 апреля 2026, 19:17

Психоаналитик Смолярчук: дети Лерчек и Чекалина в ужасном шоковом состоянии

Артем Чекалин и Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной приговорен к семи годам заключения за финансовые махинации в особо крупном размере. Сама Валерия из-за тяжелого онкологического заболевания временно освобождена от уголовного преследования, но процесс не закрыт. Главный вопрос: как сохранить ментальное здоровье троих несовершеннолетних детей? И возможно ли это?





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что финансовые игры блогеров скажутся на детстве и становлении их детей.





«Здесь остаётся только выразить глубочайшие соболезнования всей большой семье, потому что в результате противоправных финансовых махинаций первым делом, конечно, произошёл развал семьи, и пострадали маленькие дети», — поделилась она.

«Это не просто потеря красоты, а смертельный риск. И я не думаю, что поддержка новоиспечённого мужа и рождение малыша добавили ей ресурсности. Это дополнительный стресс. Абсолютно отчаянная ситуация. И даже когда вернется к детям, она вряд ли будет ресурсной мамой. Потому что ситуация с нахождением под следствием, с выживанием в смертельном недуге, с выстраиванием новоиспечённых срочных отношений с мужчиной, потеря репутации — это все скажется. На нее навалилось несколько бед сразу. Даже те, кто ее обвиняли, теперь жалеют», — объяснила психоаналитик.

«Трое детей уже напуганы сложившейся ситуацией, они ничего не понимают. Увидели, что папа с мамой развелись, что их нет рядом. Они находятся в ужасном шоковом состоянии, им сейчас лучше быть с умиротворённой бабушкой, которая вовремя их накормит и позаботится. Им сейчас важно оставаться в стенах родного дома в привычной атмосфере», — резюмировала Смолярчук.