Стало известно, при каком условии суд может прекратить дело Артёма Чекалина

12 апреля 2026, 14:59

Юрист Русяев: суд может прекратить дело Чекалина из-за коллизии с отказом ФНС

Артём Чекалин (Фото: Instagram* @artem_chek)

Бывший муж блогера Лерчек Артём Чекалин может рассчитывать на прекращение уголовного дела из-за коллизии с налоговым отказом. Как сообщил юрист Илья Русяев, решение зависит от суда.





9 апреля следователь отказал в возбуждении дела о неуплате налогов — недоимки погасили. На следующий день адвокаты подали ходатайство о прекращении основного дела. Прокурор возразил, судья изучает документы.



В беседе с NEWS.ru Русяев отметил: суд обязан учесть смягчающие обстоятельства. Альтернатива — досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Условие одно: обвиняемый должен предоставить следствию реально ценную информацию, помочь в розыске активов или изобличении иных участников схемы. Без содержательного сотрудничества прокурор такое соглашение не одобрит», — пояснил специалист.