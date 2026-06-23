«Кармическое расплата за измены»: Нумеролог раскрыла правду о браке Меладзе и Джанабаевой

23 июня 2026, 16:54

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Российский певец Валерий Меладзе ​​​​​сегодня отмечает 61-летие. В 2006 году певец признался первой супруге, что у него есть роман на стороне. Любовницей, которая родила ему сына, оказалась солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева. В настоящий момент семья Меладзе живет в Испании. Валерий продолжает петь и гастролировать, но в свободное время старается как можно больше внимания уделять детям. Альбина же полностью посвятила себя дому и воспитанию наследников. Их семейная жизнь транслируется в сети и вызывает множество восторгов и восхищений со стороны публики, однако у некоторых все же остаются сомнения: так ли все у Меладзе с Джанабаевой счастливо на самом деле?





Нумеролог Злата Льянова в беседе с «Радио 1» заявила, что, судя по раскладу карт таро, Валерий Меладзе легко загорается в романтическом плане, быстро делает и решает.





«Его планета — Меркурий, то есть он человек яркий и очень обаятельный. И вся его дата рождения очень завязана на любви и отношениях. Одна из жизненных задач у него — обязательный официальный брак. При этом категорически нельзя изменять и разводиться. Месяц рождения июнь говорит о том, что в роду были измены. И Валерию нужно стать эталоном в плане семейных отношений», — сказала она.

«Альбина Джанабаева родилась девятого числа. Такие женщины очень сильные по энергии, однако имеют подсознательный страх одиночества, а потому готовы прощать партнёра. Совместимость у них достаточно спокойная, отношения не кармические. В отношениях главная Джанабаева, она на них по большей части и влияет. Точкой препятствия может стать разница традиций. Этот год у Меладзе и Джанабаевой под знаком влюбленности, поэтому есть основания полагать, что "картинка" их семейной жизни в соцсетях действительно искренняя. Однако в следующем году у него велик риск искушений, в том числе из-за карьерного успеха. А у нее — год возможных потерь, то есть чувствуются основания для беспокойства», — объяснила Льянова.

«Либо можно ожидать "кармическую" расплату за измены. А еще ключевые события этого и следующего года у него происходят при участии женщин. И одна из его задач по жизни – помогать молодому поколению, поэтому он может найти себе "протеже" и ею увлечься», — поделилась нумеролог.