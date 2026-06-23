«Максимальные успехи»: Стало известно, когда Валерий Меладзе вернется в Россию

23 июня 2026, 15:52

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Российский певец Валерий Меладзе ​​​​​сегодня отмечает свое 61-летие. В 90-х он стремительно ворвался в шоу-бизнес и стал одной из главных звезд эстрады. Однако в феврале 2022 года его карьера в России резко оборвалась. Сейчас артист выступает за рубежом.





Нумеролог Злата Льянова в беседе с «Радио 1» заявила, что судя по картам таро, исполнитель не вернется в Россию.





«Главная планета у Меладзе — Меркурий. Такой человек любит новизну, частую смену обстановки. 2026 год у него считается третьим циклом жизни. В этот год мы начинаем получать результаты от работы предыдущих трёх лет. В 2027 году у него начнется уже 4-й цикл, который сулит максимальные успехи в карьере, работе и доходах», — сказала она.

«Делаю вывод, что в Россию он вряд ли вернется в ближайшие два года. Ему сейчас хорошо за ее пределами. К тому же постоянное желание движения по Меркурию, новых впечатлений и эмоций. Думаю, он скорее будет расширять географию своих гастролей, чем вернется в Россию», — резюмировала собеседница.