Катя Гордон отреагировала на отказ Надежды Стрелец в интервью

31 марта 2026, 14:14

Катя Гордон заявила, что Надежда Стрелец отказала ей в интервью из-за «неформата»

В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv правозащитница Екатерина Гордон впервые раскрыла причину, по которой её интервью с Надеждой Стрелец не состоялось.





По словам юриста, несколько лет назад её представитель по рекламе предложил организовать встречу, на что получил отказ. Стрелец сочла, что Гордон «не вписывается в её формат героев». Такое заявление показалось Екатерине высокомерным.



Она добавила, что не уверена, были ли слова сказаны именно так или их могли неверно интерпретировать и преподнести, но косвенно выразила удивление и недоумение по поводу реакции журналистки.





«Ты знаешь, сколько-то лет назад у меня была девочка-пиарщица. Она говорила: "Ой, пойдём к Стрелец". Мне тогда хотелось дать кому-то интервью. Сейчас я отбрыкиваюсь, но периодически даю. И к ней обратились. Она сказала: "Гордон — не мой формат". Но я не знаю, могли наврать. Она высокомерно ответила про меня. Я подумала: "Нифига себе, это что за понты такие". Но, может, это не так», — рассказала Гордон.