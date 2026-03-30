«Живи вопреки»: Возлюбленный Лерчек призвал её бороться за жизнь — фото

30 марта 2026, 15:15

Возлюбленный Лерчек показал новое фото Чекалиной и призвал её бороться за жизнь

В феврале блогер Лерчек (Валерия Чекалина) родила четвёртого ребёнка, после чего у неё диагностировали рак желудка 4-й стадии. Её возлюбленный, танцор Луис Сквиччиарини, показал в блоге свежие фото и видео с больной.





Сквиччиарини дал понять, что не теряет надежды на выздоровление Валерии.

«Мы продолжаем бороться за справедливость! Но никто уже не вернёт Лере потерянные годы её жизни... И её время с детьми!!! Живи, моя любимая Лера, вопреки, я хочу, чтобы ты увидела первые шаги нашего сына, отправила его в первый класс и мы вместе станцевали с тобой на его свадьбе», — обратился к избраннице Луис.