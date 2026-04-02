Катя Гордон раскрыла диагноз Лерчек и объяснила, почему справки не публикуют

02 апреля 2026, 09:57

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Юрист Катя Гордон откровенно рассказала о состоянии блогера Лерчек: по её словам, у Валерии Чекалиной действительно четвёртая стадия рака с метастазами. Правозащитница призвала прекратить травлю больной женщины и назвала «животными» тех, кто мешает ей лечиться у профильных врачей.





Лерчек лечится в ведущем онкологическом центре страны им. Н.Н. Блохина, который «не будет играть ни в какой пиар», уверена Гордон. Она также эмоционально отреагировала на сомнения публики.





«Вы реально думаете, что глава Блохина и врачи будут вступать в какой-то сговор, чтобы придумать диагноз? Вы в себе?» — возмутилась юрист в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.

«Стадия болезни не преувеличена. Я у неё была, я знаю медицинские документы, девочек, близких её подруг, которые помогают. У неё четвёртая стадия с метастазами в лёгких и не только. И то, что говорит Луис, – всё правда, абсолютная. Нет никакой подтасовки, она испытывает дикие боли. И надо быть абсолютным животным, чтобы женщин, которые мучаются от боли, а боли сильные, не пустить к профильным врачам», — подчеркнула она.