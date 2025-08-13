Катя Лель рассказала, как ей удается поддерживать себя в форме

13 августа 2025, 15:30

Катя Лель поддерживает себя в форме благодаря физическим нагрузкам

Катя Лель (фото: Instagram* / katyalelofficial)

На открытии парка развлечений Candyland в Бодруме Катя Лель поделилась с Георгием Иващенко своими правилами поддержания формы даже во время отдыха.





По словам певицы, главное — не набирать в тарелку всё подряд, а выбирать небольшими порциями только то, что действительно хочется, и вовремя останавливаться. Артистка призналась, что после отпуска из-за жары и изменения состава воды её вес может увеличиться на 1–2 килограмма, однако уже через несколько дней он возвращается в норму.



Кроме сбалансированного питания, Лель уделяет внимание и физической активности.

«Каждый день я просыпаюсь и полчаса делаю физические упражнения, дыхательные практики, чтобы чувствовать себя в хорошей форме и согнать лишнюю жидкость», — отметила певица.

