«Каждый день — отказы»: неудачи в жизни, работа в США и проекты для Netflix. Чем шокирует дочь Лепса Инга и как отнеслась к Кибе?
Инга Лепс родилась в семье известного российского певца, и неудивительно, что с раннего возраста у нее появилось желание выйти на сцену. Подробнее о ее жизни и взгляде на отношения отца с 19-летней Авророй Кибой, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годыИнга Лепс родилась 23 декабря 1984 года в семье артистов Светланы Дубинской и Григория Лепса. Ее детство прошло в Сочи, где она училась в обычной школе. С ранних лет девочка увлекалась кино и часто посещала местный кинотеатр, даже прогуливая уроки.
Образование и переездПосле школы родители отправили Ингу учиться за границу. Она выбрала не актерский факультет, а получила диплом бакалавра в области коммуникаций в Лондонском университете Голдсмитс. Позже девушка продолжила образование в Институте искусств Сотбис. Однако, поняв, что работа по специальности не приносит ей удовлетворения, Инга решила изменить свою жизнь и поступила в Американскую академию драматического искусства.
Дебют на экранеИнга начала свою карьеру на экране еще в детстве. В год она снялась в рекламном ролике, а в 2002 году приняла участие в фильме «Побег». После переезда в США девушка снималась преимущественно в короткометражных картинах, часто играя русскоязычных героинь.
Актерская карьераВ 2012 году Инга появилась в фильме «Анна Каренина». Позже она попробовала себя как сценарист, разработав сюжет для видео «Высокая вода», выпущенного в 2014 году. В 2021 году Лепс запустила собственную школу актерского мастерства, предлагая онлайн- и офлайн-платформу для начинающих артистов.
Успех на телевиденииПремьера сериала «Оффлайн» с участием Инги состоялась весной 2022 года на платформе Okko. Этот проект сразу завоевал популярность среди зрителей. Кроме того, Инга снялась в клипе известного музыканта Diplo, где смогла продемонстрировать свои актерские навыки.
Жалобы на отказыЛетом 2025 года дочь известного певца поделилась своими переживаниями в личном блоге. Актриса рассказала о черной полосе в своей жизни и трудностях, с которыми она сталкивается на пути к успеху. Инга отметила, что прошла множество кастингов для сериалов и фильмов, включая проекты Netflix. Несмотря на приложенные усилия, она не получила желаемого результата. Один из её фильмов сняли с кинофестиваля всего за два часа до показа, хотя он остался в конкурсе. Дочь артиста также сообщила, что написала более 30 версий своего дипломного сценария, но осталась недовольна итогами.
«Каждый день, без исключения, я получаю отказы — от режиссеров, от продюсеров, от танцовщиков, от актеров, от продакшенов, от фестивалей от инвесторов. Как будто вот-вот и всё решится — но нет! Просто не повезло, говорят. Каждый день, друзья, — это тяжко. Погода эта еще», — написала актриса.
Несмотря на все трудности, Инга продолжает работать над собой и мечтает о переменах. Она надеется, что вскоре удача улыбнется ей.
Музыкальные амбицииХотя Лепс пела с детства, музыка не была ее приоритетом. В 2016 году она решила участвовать в пятом сезоне шоу «Голос», наставником которого стал ее отец. После выступления Григорий резко раскритиковал её номер. Инга призналась, что от Лепса редко слышит похвалу, но он заботится о ней и поддерживает.
Личная жизньИнга долго искала свою любовь, сравнивая всех кандидатов с отцом. В 2019 году она встретила Михаила Плутахина на съемочной площадке. В 2022 году девушка поделилась радостной новостью о свадьбе и позже родила от него сына.
Физическая форма и увлеченияИнга весит около 50 кг при росте 164 см, ее фигура вызывает восхищение. Для поддержания формы она занимается йогой и танцами, предпочитая стиль модерн. В детстве артистка мечтала стать врачом или археологом, но судьба привела ее на сцену. Инга Лепс продолжает развиваться как актриса и певица, стремясь реализовать свои творческие амбиции без протекции знаменитого отца.
Знакомство с КибойГригорий Лепс познакомил свою возлюбленную Аврору Кибу со старшей дочерью Ингой в 2024 году. Несмотря на значительную разницу в возрасте встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. По информации «КП», обе женщины быстро нашли общий язык.
Лепс сделал предложение Авроре весной 2024 года. В настоящее время она продолжает обучение в Лондоне, расходы на которое покрывает её жених. Эта история любви продолжает вызывать интерес у поклонников, и многие ждут дальнейших новостей о паре.