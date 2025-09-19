«Каждый день — отказы»: неудачи в жизни, работа в США и проекты для Netflix. Чем шокирует дочь Лепса Инга и как отнеслась к Кибе?

19 сентября 2025, 14:20

Инга Лепс (Фото: ВКонтакте @id1857052)

Инга Лепс родилась в семье известного российского певца, и неудивительно, что с раннего возраста у нее появилось желание выйти на сцену. Подробнее о ее жизни и взгляде на отношения отца с 19-летней Авророй Кибой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Образование и переезд Дебют на экране Актерская карьера Успех на телевидении Жалобы на отказы Музыкальные амбиции Личная жизнь Физическая форма и увлечения Знакомство с Кибой

Ранние годы

Инга Лепс (Фото: Instagram* @ingaleps)



Образование и переезд

Дебют на экране

Актерская карьера

Инга Лепс (Фото: Instagram* @ingaleps)



Успех на телевидении

Жалобы на отказы

«Каждый день, без исключения, я получаю отказы — от режиссеров, от продюсеров, от танцовщиков, от актеров, от продакшенов, от фестивалей от инвесторов. Как будто вот-вот и всё решится — но нет! Просто не повезло, говорят. Каждый день, друзья, — это тяжко. Погода эта еще», — написала актриса.

Музыкальные амбиции

Личная жизнь

Инга Лепс (Фото: Instagram* @ingaleps)



Физическая форма и увлечения

Знакомство с Кибой