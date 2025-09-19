Слава рассказала о самочувствии после болезни
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала, как чувствует себя после перенесённой болезни. В запрещённой соцсети она призналась, что восстановление ещё не завершено, но несмотря на недомогание, она уже находится в дороге. Артистка вышла на связь прямо из поезда и с иронией описала своё состояние: «Состояние мокрого полудохлого мыша».
Несколькими днями ранее Слава сообщила подписчикам, что подхватила вирус. Тогда она опубликовала фото из постели и написала, что болезнь, наконец, добралась и до неё. Судя по внешнему виду на снимке, певица переносила недуг тяжело.
Проблемы со здоровьем — не единственное, с чем в последнее время столкнулась артистка. Недавно она объявила о расставании с гражданским мужем Анатолием Данилицким. Слава открыто рассказала о его изменах, отметив, что их было немало.
