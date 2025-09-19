Слава рассказала о самочувствии после болезни

19 сентября 2025, 11:37

Певица Слава призналась, что ещё не выздоровела, но уже вернулась к работе

Слава (Фото: Instagram* / @nastya_slava)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала, как чувствует себя после перенесённой болезни. В запрещённой соцсети она призналась, что восстановление ещё не завершено, но несмотря на недомогание, она уже находится в дороге. Артистка вышла на связь прямо из поезда и с иронией описала своё состояние: «Состояние мокрого полудохлого мыша».