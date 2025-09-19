«Колют во все места»: Ирина Аллегрова шокировала откровением о своей красоте

19 сентября 2025, 12:59

Ирина Аллегрова раскрыла главный секрет своей красоты

Ирина Аллегрова (Фото: Instagram* @irinaallegrovaofficial)

Певица Ирина Аллегрова представила клип на композицию «У окна». Во время съёмок артистка рассказала журналистам о своём взгляде на красоту. Её слова приводит mk.ru.





Аллегрова заявила, что не осуждает инъекции и другие эстетические процедуры. Однако она не стала уточнять, прибегает ли сама к помощи косметологов.

«Сейчас очень много, чем пользуются, что-то делают, куда-то колют во все места. Я — не противница всего этого, но... Лично для себя считаю, что меня с безумной любовью сотворили мои родители. И, конечно же, Господь Бог. За что я безумно благодарна», — сказала певица.

«Я вот такая, очень разная. Хорошо это или плохо — не знаю», — заключила Аллегрова.

