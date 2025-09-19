19 сентября 2025, 12:51

Анастасия Мельникова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Звезда культового сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова давно исчезла с экранов. Когда актриса появилась на публике после долгого молчания, многие не сразу узнали в ней любимую сотрудницу милиции из легендарного проекта: сильно поменявшееся лицо, лишний вес, отёчность… Снимки Мельниковой мгновенно разлетелись по соцсетям, породив волну слухов. О том, что на самом деле с ней происходит, расскажет «Радио 1».





Страшная болезнь Анастасии Мельниковой

«Хочу хорошо выглядеть, очень хочу. Но есть данность. После гормонотерапии я стала такой… Потом её сменили — я изменилась. Потом снова гормоны — и опять другое лицо», — призналась актриса.

Анастасия Мельникова (Фото: кадр из т/с «Улицы разбитых фонарей»)



Жестокие комментарии и хейт со стороны зрителей

«Что с ней случилось?», «Неужели это та самая красавица из «Ментов»?», «Лучше бы не выходила на люди в таком виде», «Зачем так себя запускать?», — писали в комментариях.

«Анастасия, держитесь! Мы вас любим такой, какая вы есть», — отмечают фанаты.

Трагедия, произошедшая в личной жизни