Смерть любимого и болезнь, изменившая до неузнаваемости: что произошло с Анастасией Мельниковой из «Улиц разбитых фонарей»
Звезда культового сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова давно исчезла с экранов. Когда актриса появилась на публике после долгого молчания, многие не сразу узнали в ней любимую сотрудницу милиции из легендарного проекта: сильно поменявшееся лицо, лишний вес, отёчность… Снимки Мельниковой мгновенно разлетелись по соцсетям, породив волну слухов. О том, что на самом деле с ней происходит, расскажет «Радио 1».
Страшная болезнь Анастасии МельниковойМельникова никогда не делала громких заявлений и не озвучивала свой точный диагноз. Но известно, что несколько лет назад у актрисы были серьёзные проблемы со здоровьем: тяжёлые операции, гормональная терапия, лечение, после которого внешность начала кардинально меняться. В какой-то момент Мельникова вынуждена была передвигаться в инвалидной коляске. Но публично она старалась держаться спокойно, не рассказывая подробностей.
«Хочу хорошо выглядеть, очень хочу. Но есть данность. После гормонотерапии я стала такой… Потом её сменили — я изменилась. Потом снова гормоны — и опять другое лицо», — призналась актриса.
Жестокие комментарии и хейт со стороны зрителейПоклонники, которые помнили её хрупкой и яркой брюнеткой, были шокированы. Но вместо сочувствия многие решили обрушиться на актрису с критикой.
«Что с ней случилось?», «Неужели это та самая красавица из «Ментов»?», «Лучше бы не выходила на люди в таком виде», «Зачем так себя запускать?», — писали в комментариях.Для Анастасии это стало настоящим ударом. Однако рядом остаются те, кто не готов мерить актрису лишь внешними изменениями. Для преданных зрителей Анастасия Мельникова по-прежнему остаётся любимой, и никакая болезнь не способна это изменить.
«Анастасия, держитесь! Мы вас любим такой, какая вы есть», — отмечают фанаты.
Трагедия, произошедшая в личной жизниУ Анастасии Мельниковой была большая личная трагедия — смерть её жениха. Именно он был главным мужчиной в жизни, человеком, с которым актриса связывала будущее и ощущала настоящую поддержку. Но внезапный уход возлюбленного перечеркнул все планы. Мельникова тяжело переживала потерю, и именно после этого её жизнь изменилась: она осталась одна, с тогда еще маленькой дочерью на руках и с грузом переживаний, которые так и не удалось забыть.
Актриса не раз признавалась, что испытала чувство полного одиночества. Но даже в такой ситуации она нашла силы продолжать работу, сниматься и воспитывать ребёнка, не позволяя личной боли разрушить карьеру и жизнь окончательно.
Даже сегодня, когда болезнь продолжает испытывать её на прочность, Анастасия Мельникова не уходит в тень. Она остаётся актрисой, выходит на сцену и появляется на экранах, совмещает творчество с депутатской и общественной деятельностью. Её судьба — пример того, что истинная стойкость не в том, чтобы избежать ударов, а в умении встать после каждого падения, сохраняя достоинство, силу и любовь к жизни.