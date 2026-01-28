Достижения.рф

Богомолов заявил об ухудшении качества выпускников театральных вузов

Константин Богомолов (Фото: Telegram @konstantinbogomolov)

На протяжении последних лет качество выпускников театральных вузов стремительно ухудшается, и эту проблему необходимо решать. Такое заявление сделал режиссер театра и кино, драматург и поэт Константин Богомолов.



Он считает, что новоиспеченные артисты в основном «не очень хорошо образованы и не слишком профессионально оснащены».

«Это я так мягко выражаюсь, и плюс еще они не требовательны по отношению к себе и к миру. Вот это очень важно», — подчеркнул Богомолов в разговоре с Москвой 24.

Напомним, Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. После этого выпускники учебного заведения и представители театрального сообщества обратились с открытым письмом к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть это решение.
Элина Позднякова

