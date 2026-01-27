«Переобувался»: Дочь Олега Ефремова неожиданно высказалась о Богомолове

27 января 2026, 20:17

Анастасия Ефремова прокомментировала назначение Константина Богомолова ректором

Константин Богомолов (Фото: Instagram* @konbog75)

Дочь Олега Ефремова Анастасия прокомментировала назначение Константина Богомолова на пост ректора Школы-студии МХАТ.





В беседе с «NEWS.ru» она заявила, что для этой должности важны нравственные качества личности. По её словам, диплом Школы-студии не обязателен для занятия этой позиции. В пример Ефремова привела предыдущих руководителей, которые не были выпускниками.

«Ректор — это воспитание студентов. И хотя Костя мгновенно заявил, что он будет способствовать психологическому театру и вообще он верный, но он столько раз «переобувался» на глазах удивлённой публики», — добавила Анастасия.