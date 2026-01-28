Джигурда отреагировал на назначение Богомолова ректором Школы-студии МХАТ
Джигурда выступил против назначения Богомолова ректором Школы-студии МХАТ
Актёр Никита Джигурда раскритиковал с назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы‑студии МХАТ. В интервью агентству Ura.ru он объяснил, почему считает это решение спорным.
По мнению артиста, руководить одним из ключевых театров страны должен человек, глубоко понимающий и уважающий его традиции. Джигурда прямо заявил, что в среде мхатовцев есть более достойные кандидаты, которые смогут сохранить классическое наследие театра с учётом современных реалий.
«На мой взгляд, когда МХАТом руководит человек далекий от мхатовских традиций, это неправильно», — поделился он.В ходе рассуждений актёр провёл параллель с руководством Олега Ефремова, отметив принципиальную разницу. По его мнению, нельзя сопоставлять опыт «Современника» с творческими экспериментами Богомолова.
В завершение актёр обратился к наследию Сергея Есенина, проведя аналогию со стремлением соединить несоединимое. Именно так он охарактеризовал творческий метод Богомолова, добавив, что назначение является «не очень уместным».