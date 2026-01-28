Джигурда отреагировал на назначение Богомолова ректором Школы-студии МХАТ

28 января 2026, 05:08

Джигурда выступил против назначения Богомолова ректором Школы-студии МХАТ

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актёр Никита Джигурда раскритиковал с назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы‑студии МХАТ. В интервью агентству Ura.ru он объяснил, почему считает это решение спорным.





По мнению артиста, руководить одним из ключевых театров страны должен человек, глубоко понимающий и уважающий его традиции. Джигурда прямо заявил, что в среде мхатовцев есть более достойные кандидаты, которые смогут сохранить классическое наследие театра с учётом современных реалий.





«На мой взгляд, когда МХАТом руководит человек далекий от мхатовских традиций, это неправильно», — поделился он.