Кино для взрослых, эскорт и рабство: страшная трагедия со звездой «Минуты славы» и «Дома-2» в Таиланде. Почему девушка не узнает родных и не может вернуться домой

16 июня 2026, 18:10

Юлия Реутова (Фото: Инстаграм* @trudovoy.center)

Когда-то яркая, ухоженная и полная надежд участница «Минуты славы» и «Дома-2» Юлия Реутова сегодня превратилась в изможденную скиталицу со спутанными волосами и пустыми глазами. После громких телепроектов она пропала с радаров, пока однажды её не обнаружили в Таиланде: девушка жила в палатке на пляже, а её состояние явно указывало на серьёзные проблемы с психикой. У этой душераздирающей истории появилось мрачное продолжение — бывшей артистке цирка запретили въезд в Россию. Почему воздушная гимнастка оказалась на улице и что на самом деле случилось с ней в Таиланде — в материале «Радио 1».





Содержание Мать увидела Иисуса и родила звезду: шокирующая предыстория участницы «Дома-2 Шокирующая правда о Лаки Ли Побег и тайская ловушка Утопить, продать или сделать сумасшедшей: что случилось с Юлией Реутовой в Таиланде Исчезновение, положительная динамика в клинике и разлука в Шереметьево: финал тайской трагедии

Мать увидела Иисуса и родила звезду: шокирующая предыстория участницы «Дома-2



Лаки Ли (Фото: Инстаграм* @trudovoy.center)

Шокирующая правда о Лаки Ли



Великая китайская стена (Фото: istockphoto/zhaojiankang)

Побег и тайская ловушка

Жестко высказался о SHAMANе, отчитал Пугачеву и получил 10 лет: почему на самом деле шансонье Александр Новиков пропал с ТВ

Утопить, продать или сделать сумасшедшей: что случилось с Юлией Реутовой в Таиланде



Юлия в Тайланде (Фото: Инстаграм* @trudovoy.center)

«К Юличке я пошла одна, стоит палатка, лежит мой ребёнок. Я не плакала, я была молодцом, говорю: «Доченька!». А она не обращает внимания. Потом поворачивается: «Мама, это ты?» — приводит слова Лидии «Комсомольская правда».

Исчезновение, положительная динамика в клинике и разлука в Шереметьево: финал тайской трагедии



Нурлан Багиров (Фото: Инстаграм* @trudovoy.center)

«Пять дней Юля была на этом месте, ей привозили еду и присматривали со всех сторон! Приехали забирать, а её нет. Мы просидели до 22:00, и стало понятно, что она не вернётся и сменила локацию», — писал в блоге Нурлан Багиров.