Кино для взрослых, эскорт и рабство: страшная трагедия со звездой «Минуты славы» и «Дома-2» в Таиланде. Почему девушка не узнает родных и не может вернуться домой
Когда-то яркая, ухоженная и полная надежд участница «Минуты славы» и «Дома-2» Юлия Реутова сегодня превратилась в изможденную скиталицу со спутанными волосами и пустыми глазами. После громких телепроектов она пропала с радаров, пока однажды её не обнаружили в Таиланде: девушка жила в палатке на пляже, а её состояние явно указывало на серьёзные проблемы с психикой. У этой душераздирающей истории появилось мрачное продолжение — бывшей артистке цирка запретили въезд в Россию. Почему воздушная гимнастка оказалась на улице и что на самом деле случилось с ней в Таиланде — в материале «Радио 1».
Мать увидела Иисуса и родила звезду: шокирующая предыстория участницы «Дома-2Её собственная жизнь началась вопреки желанию отца. Узнав о беременности жены, муж категорически возражал против рождения ребёнка: супруг хотел жить в своё удовольствие, не обременяя себя отцовством, и настаивал на аборте. Однако женщина не смогла переступить через себя и согласиться на такой шаг. Однажды, по её собственным словам, произошло чудо — перед ней возник Иисус Христос и велел сохранить дитя. Это мистическое событие развеяло все сомнения: Лидия решилась стать матерью. Юлия появилась на свет в октябре 1991 года в Луганске. Когда девочке исполнилось 12 лет, родители развелись.
Мать вскоре вышла замуж во второй раз и родила ещё одну дочь — Настю. В 2014 году семья перебралась в город Новошахтинск Ростовской области. С ранних лет Юлия занималась художественной гимнастикой, сумела завоевать звание мастера спорта и окончила Киевский университет физического воспитания. Однако построить полноценную карьеру в профессиональном спорте ей так и не довелось. Стремясь повидать мир и обеспечить себя финансово, в 2011 году девушка заключила контракт с легендарным американским цирком братьев Ринглинг, где выступала в качестве воздушной гимнастки. Следующим этапом карьеры будущей звезды скандального реалити-шоу стал переезд в Китай. На этом этапе развития творческого пути номера артистки приобрели более откровенный характер, включив в себя элементы стриптиза. Однако, несмотря на внешнее благополучие, амбициозная Реутова была уверена: талант, трудолюбие и целеустремлённость способны привести её к ещё большим творческим вершинам.
Девушка подготовила эффектный номер и отправилась завоёвывать российский шоу-бизнес — на проект «Минута славы». Победительницей уроженка Луганска не стала, однако зрители запомнили смелую гимнастку. Владимир Познер дал высокую оценку выступлению Юлии, а вот остальные члены жюри отнеслись к участнице довольно строго: их смутила чрезмерная чувственность номера, который, по их мнению, балансировал на грани взрослого шоу. Спустя пару лет Юлия засветилась на скандально известной телестройке «Дом-2». Правда, продержалась она там всего неделю. А в 2020 году девушка завела личный блог, где делилась подробностями своей жизни и рассказывала о возлюбленном по имени Лаки Ли.
Шокирующая правда о Лаки ЛиС Лаки Юлия познакомилась в Китае — мужчина был старше на 24 года, обаятельный, богатый и учтивый. Бизнесмен владел сетью стриптиз-клубов в Москве и пригласил девушку работать к себе. Реутова согласилась, стала ведущей танцовщицей, а затем и возлюбленной Лаки. Мать с отчимом считали его почти идеальным: сдержанный, щедрый, любящий. Однако, несмотря на совместное проживание, их отношения так и не были оформлены официально.
Позже выяснилось, что их связь была далека от безоблачной. В 2021 году пара согласилась поучаствовать в шоу «Разводы». На передаче Юлия рассказала, что гражданский муж её совсем не уважает: в их московской квартире стены были сплошь увешаны снимками обнажённых женщин. Но настоящей пощёчиной для Реутовой стал календарь от бывшей супруги бизнесмена: на каждой странице — откровенное фото жгучей брюнетки и советы, как ублажать Лаки.
На шоу пара пришла с надеждой спасти отношения, но даже приглашённые эксперты не слишком поверили в искренность участников. Создавалось впечатление, что эти двое постоянно играют какие-то роли, хотя сами при этом уверяли, что по-настоящему любят друг друга. В финале «Разводов» Юля и Лаки помирились и вместе улетели в Китай — туда, где когда-то начиналась их история. Однако спустя несколько лет стало ясно: счастливого конца у этой истории так и не случилось. Лаки Ли оказался не тем, за кого себя выдавал. Бывший сотрудник клубов рассказал, что стриптиз-магнат подсадил Юлию на наркотики и контролировал каждый шаг возлюбленной.
Мужчина запрещал Реутовой выходить из дома и общаться с кем-либо, а также предоставил ей безлимитный доступ к наркотикам. А когда избранница осмелилась без его ведома участвовать в «Доме-2», Лаки моментально задействовал связи и девушку быстро выдворили с проекта. В обычной жизни пара непрерывно ссорилась: любое проявление самостоятельности со стороны Юлии оборачивалось очередным скандалом и нервным срывом молодой женщины.
Побег и тайская ловушкаВ заведениях китайского бизнесмена царила особая, пугающая атмосфера. Корпоративная культура напоминала тоталитарную секту: владелец выступал в роли мессии, а сотрудники обязаны были демонстрировать рабскую покорность и осыпать хозяина похвалами. И тем не менее никто оттуда не увольнялся — у каждого находилась своя причина оставаться. Сама Юлия подписала с Лаки Ли контракт на полвека. Но в какой-то момент девушка устала от тотального контроля и решилась на побег.
Несколько попыток оказались неудачными — Лаки каждый раз находил беглянку и возвращал обратно. В августе 2020 года Юлии наконец удалось вырваться из лап бывшего возлюбленного. В тот день шоу-группа клуба, где она работала, должна была вылететь на Алтай. Реутова сбежала по дороге в аэропорт. Лаки пытался вернуть её, давил на родителей, ставил им ультиматумы, но экс-супруга шоумена к тому моменту уже нашла нового воздыхателя, который к тому же был намного моложе.
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Избранником оказался её коллега по цеху — стриптизёр, подрабатывавший в эскорте. Жизнь с этого момента пошла по наклонной. Вместе с любовником она начала снимать откровенные ролики для популярного онлайн-сервиса. Затем пара стала посещать закрытые вечеринки, а запрещённые вещества из жизни Юлии так и не исчезли. Вскоре девушка взяла псевдоним Лара Фрост и начала сниматься в порнофильмах. В 2024 году некий продюсер Александр Валов предложил Юлии поучаствовать в съёмках клипов в Таиланде. Реутова с радостью согласилась. Как рассказывали коллеги, её не насторожил даже сам факт того, что предложение поступило от давнего друга Лаки Ли.
Бывший сотрудник китайского бизнесмена утверждает: Валов заманил экс-участницу «Дома-2» не только работой. Мужчина пообещал порноактрисе тайную встречу с бывшим владельцем сети стриптиз-клубов — человеком состоятельным — а также место танцовщицы в одном из своих заведений в Таиланде. Юлия улетела. Первое время девушка изредка записывала голосовые сообщения для матери: говорила, что у неё всё хорошо, она много работает и просто нет времени поговорить. А потом связь оборвалась.
Утопить, продать или сделать сумасшедшей: что случилось с Юлией Реутовой в ТаиландеПосле приезда в тропическое королевство у Юлии начались страшные события. Из-за проблем с документами девушку лишили права на легальную работу в Тайланде и уволили. По словам волонтёра Нурлана Багирова, обнаружившего Юлию в крайне плачевном состоянии, существует несколько версий её стремительного падения. Согласно одной из них, перед исчезновением по указанию Валова она отправилась на приватную встречу с состоятельным клиентом. После интимной близости мужчина сильно опьянел и уснул, не расплатившись. Реутова забрала шесть тысяч долларов, причитающиеся ей, а остальные средства (около 50 тысяч) бесследно исчезли.
Это и могло спровоцировать серьёзные последствия. Вскоре после случившегося местные рыбаки обнаружили Юлию в открытом море: обессиленная и дезориентированная, она провела в воде несколько часов. Багиров подозревает, что деньги присвоил сам Валов. Чтобы замести следы и списать всё на Юлию, он мог просто выбросить девушку в море, рассчитывая на её гибель. Недаром, узнав о спасении стриптизёрши, мужчина выразил крайнее удивление. По другой, не менее жуткой версии, продюсер «взрослого» контента, якобы давно промышлявший торговлей людьми, и вовсе продал Юлию за один биткоин. После спасения, о котором сообщили местные СМИ, девушка вновь пропала. И вот однажды российские туристы, гуляя по Паттайе, наткнулись на грязную, оборванную, неухоженную молодую женщину, которая явно была не в себе, и узнали в ней бывшую воздушную гимнастку. Мама Юлии, едва услышав, что дочь нашлась, тут же вылетела в Таиланд. Но то, что она увидела, повергло родительницу в ужас: у Юлии были все признаки тяжёлого психического заболевания — провалы в памяти, полная дезориентация.
«К Юличке я пошла одна, стоит палатка, лежит мой ребёнок. Я не плакала, я была молодцом, говорю: «Доченька!». А она не обращает внимания. Потом поворачивается: «Мама, это ты?» — приводит слова Лидии «Комсомольская правда».Они обнялись. Мать держала Юлю так, словно боялась отпустить. Женщина признаётся: она наивно полагала, что сразу сможет забрать дочь с собой. Но в какой-то момент лицо Юлии изменилось, и она холодно отрезала: «Мама, мне некогда, я пошла. Мне сказали не разговаривать с вами».
Исчезновение, положительная динамика в клинике и разлука в Шереметьево: финал тайской трагедииКогда организаторы спасения договорились с клиникой и выделили автомобиль с медицинской бригадой, чтобы забрать Юлию, её на месте не оказалось — девушка сбежала.
«Пять дней Юля была на этом месте, ей привозили еду и присматривали со всех сторон! Приехали забирать, а её нет. Мы просидели до 22:00, и стало понятно, что она не вернётся и сменила локацию», — писал в блоге Нурлан Багиров.После второго исчезновения волонтёр обнаружил Юлию в Бангкоке, где полиции удалось в виде исключения устроить её в психиатрическую клинику. Лечение дало положительные результаты: девушка начала узнавать окружающих. Врачи предположили, что сбой психики произошел из-за сильного стресса, травмы или употребления запрещенных веществ. Вдохновленные успехами близкие начали готовить Юлию к возвращению на родину. Из-за ошибок в документах рейс пришлось отложить.
Ещё до вылета родители получили уведомление о запрете въезда в РФ, но не придали этому значения, посчитав его обычной бюрократической формальностью. Однако в Шереметьево Юлию разлучили с семьей и депортировали в Беларусь. Вслед за девушкой немедленно вылетел Нурлан Багиров. Он нашел Реутову в Минске, а затем к ним присоединились мать и отец Юлии. Сейчас бывшая невеста Лаки Ли в безопасности.