Охлобыстин предложил молодым семьям переезжать в деревни
Актер Иван Охлобыстин посоветовал российским молодым семьям покупать дома в деревне вместо квартир. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.
По словам артиста, которые приводит издание, сегодня многие переезжают в сельские местности, так как современные технологии позволяют работать в дистанционном формате.
«Квартира сейчас как «Майбах» стоит! Молодое поколение у нас теперь экологичное: оно выбирает здоровый образ жизни! А где его искать, как не в деревне? Главное, чтобы там были обеспечены условия работы и проведен интернет», — высказался Охлобыстин.Он также напомнил, что люди испокон веков жили в деревнях. Актер выразил уверенность, что нынешнее поколение поспособствует развитию сельских территорий и подтолкнет других уезжать из городов с плохой экологией.