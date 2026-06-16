Охлобыстин предложил молодым семьям переезжать в деревни

16 июня 2026, 16:30

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Актер Иван Охлобыстин посоветовал российским молодым семьям покупать дома в деревне вместо квартир. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.





По словам артиста, которые приводит издание, сегодня многие переезжают в сельские местности, так как современные технологии позволяют работать в дистанционном формате.

«Квартира сейчас как «Майбах» стоит! Молодое поколение у нас теперь экологичное: оно выбирает здоровый образ жизни! А где его искать, как не в деревне? Главное, чтобы там были обеспечены условия работы и проведен интернет», — высказался Охлобыстин.