Жестко высказался о SHAMANе, отчитал Пугачеву и получил 10 лет: почему на самом деле шансонье Александр Новиков пропал с ТВ

16 июня 2026, 17:26

Александр Новиков (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

Александр Новиков занимает особое место в российском шоу-бизнесе. Его хрипловатый, властный голос невольно рисует образ бывалого человека. Именно этот артист разрушил стереотипы о лагерной лирике, возвысив уличный романс до уровня подлинного искусства. Несмотря на роскошь и всенародную славу, он по-прежнему дорожит теплом семейного очага, хранит супружескую верность и на дух не переносит лицемерие. За что советская власть приговорила музыканта к 10 годам лагерей и почему спустя годы бард критикует современных звёзд, читайте в материале «Радио 1».





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