Жестко высказался о SHAMANе, отчитал Пугачеву и получил 10 лет: почему на самом деле шансонье Александр Новиков пропал с ТВ
Александр Новиков занимает особое место в российском шоу-бизнесе. Его хрипловатый, властный голос невольно рисует образ бывалого человека. Именно этот артист разрушил стереотипы о лагерной лирике, возвысив уличный романс до уровня подлинного искусства. Несмотря на роскошь и всенародную славу, он по-прежнему дорожит теплом семейного очага, хранит супружескую верность и на дух не переносит лицемерие. За что советская власть приговорила музыканта к 10 годам лагерей и почему спустя годы бард критикует современных звёзд, читайте в материале «Радио 1».
Нижний Тагил вместо института: как закалялся характер уральского бардаБудущий поэт-бунтарь родился 31 октября 1953 года на курильском острове Итуруп. Строгое воспитание отца-военного лётчика и частые гарнизонные переезды сформировали непростой характер юноши. Однако по-настоящему родным для Александра стал Свердловск — нынешний Екатеринбург, где семья в итоге и обосновалась. Детство и юность знаменитости были омрачены тяжёлой трагедией: 17-летняя сестра уральского барда погибла в авиакатастрофе. В детстве Саша рос настоящим сорванцом.
Упрямый, дерзкий, не терпевший чужой власти, он постоянно участвовал в уличных драках, пререкался с учителями и игнорировал неинтересные занятия. За строптивый характер Новикова с позором исключили из пионеров. В комсомол Александр принципиально не пошёл сам. Вместо заседаний партийной ячейки парень сутками пропадал в зале, оттачивая приёмы единоборств, закаляя стальной характер. Всё изменилось, когда Саше исполнилось 14 лет. После просмотра культового советского фильма «Вертикаль», в котором звучали песни Владимира Высоцкого, Новиков увлёкся музыкой. Подросток самостоятельно, без чьих-либо подсказок, освоил семиструнную гитару и принялся сочинять свои первые тексты. Близкие хватались за голову: в своих стихах юноша беспощадно высмеивал советский уклад, порядки в школе и пафосные идеологические лозунги. Со временем бунтарский задор перерос в профессиональную деятельность. В студенческие годы Новиков собрал рок-н-ролльный ансамбль «Полимер». Музыканты исполняли собственные яркие композиции и смело переигрывали запрещённых тогда «The Beatles».
Советская цензура такого не прощала: Александра, как руководителя коллектива, выгнали с третьего курса института за пропаганду «буржуазной» музыки. А через пару недель случилась новая беда. В ресторане Новиков вступился за официантку, которую унижал подвыпивший клиент.
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Короткий удар правой — обидчик со сломанным носом, — и вместо лекций Александр угодил на исправительные работы в Нижний Тагил. Позже он пытался поступить в три уральских вуза, но отовсюду его отчисляли — за «политическую неблагонадёжность» и непокорный характер.
Посадили за песни: невероятная судьба уральского шансоньеОтказавшись от инженерной карьеры, Новиков полностью посвятил себя творчеству. На заработанные в ресторанах деньги будущий шансонье открыл в Свердловске студию «Новик-рекордс», где сделали свои первые профессиональные шаги будущие легенды уральского рока: «Чайф», «Агата Кристи» и «Nautilus Pompilius». Чтобы финансировать проект, музыкант самостоятельно конструировал дефицитную аппаратуру для местных Дворцов культуры. Гармония царила и в личной жизни: ещё в институте фанат «Битлз» женился на однокурснице Марии. Вскоре у пары родились сын Игорь и дочь Наталья. Однако безоблачное семейное счастье оказалось недолгим. В 1984 году Новиков выпустил легендарный альбом «Вези меня, извозчик». Предельно откровенные и удивительно живые композиции моментально разошлись по всей стране на магнитофонных кассетах. Реакция властей не заставила себя ждать — к музыканту нагрянули с обыском. Опасаясь превратить артиста в политического мученика по статье об «антисоветской агитации», ему поспешно инкриминировали сбыт поддельной аппаратуры. Итогом стал суровый приговор — 10 лет лагерей строгого режима.
Спасение пришло в 1990 году: во время визита в Свердловск Борис Ельцин по просьбе студентов пообещал разобраться в деле их незаконно осуждённого земляка. Вскоре дело признали сфабрикованным, и Верховный суд РСФСР полностью реабилитировал певца. Вернувшись домой, Новиков обнаружил, что за годы заключения его песни стали всенародными хитами. Вся лагерная боль выплеснулась в новые шедевры — «Гитару и шарманку», «Жену», «Цыганку», — с которыми легенда русского шансона триумфально объехал всю страну.
Разнёс Пугачёву и SHAMANаАлександр Васильевич всегда отличался бескомпромиссной прямотой. Это и нажило ему врагов в шоу-бизнесе, однако чистая совесть для него всегда была важнее корпоративной этики. Он неоднократно жёстко критиковал Аллу Пугачёву и её окружение за монополизацию новогодних телеэфиров и вытеснение настоящих талантов. Поэтому отъезд этих звёзд за границу музыкант воспринял с облегчением, считая это долгожданным очищением отечественной сцены.
Досталось от уральского мэтра и молодому певцу SHAMANу (Ярославу Дронову). Новиков жёстко раскритиковал вокалиста за показной ура-патриотизм. Особенно артиста задел момент, когда Дронов повязал российский флаг на рукав в качестве повязки — у ветерана сцены этот жест вызвал прямые ассоциации с нацистскими полицаями. Автор-исполнитель подчеркнул, что «флаг страны на рукаве должен и может быть только у военного, как шеврон, или на древке, который целуют, опускаясь на одно колено». Да и сам псевдоним, написанный латиницей, у певца, поющего о русской душе, вызывает у Новикова лишь горькое недоумение.
Почему Новиков ушёл с ТВ и как живёт главный правдоруб шансона сегодняСегодня Александр Васильевич Новиков известен не только как музыкант, но и как успешный уральский промышленник. Благодаря трудолюбию и деловой хватке, ещё в постсоветское десятилетие он создал сеть продуктовых магазинов, а позже стал владельцем грузовой авиакомпании и крупного завода. Заработав солидный капитал, артист направляет значительную часть средств на благотворительность: он много лет опекает детские дома и школы, а также регулярно оказывает материальную поддержку нашим бойцам. Особое место в жизни Александра Васильевича занимает вера: в начале 90-х годов он за свой счёт отлил семь колоколов с барельефами царской семьи и безвозмездно передал их монастырю на Ганиной Яме.
Сегодня мэтр отечественного шансона сознательно ушёл в тень, покинув кресло жюри шоу «Три аккорда», так как во время специальной военной операции считает безнравственным развлекать публику с экранов. Всё своё время он посвящает семье: любимой супруге Марии, с которой они вместе уже более сорока лет, детям и внукам. 2 мая 2026 года на Первом канале состоялся концерт «Шансон года 2026», где Александр Новиков выступил с песней «Когда мне было 20 лет».