Том Холланд и Зендея поженились
Том Холланд впервые подтвердил, что они с Зендеей поженились. Церемония прошла тайно, и весь мир об этом узнал благодаря случайной фразе в интервью британскому Esquire.
Разговор зашел о фейковых снимках, созданных искусственным интеллектом, на которых якобы была запечатлена свадьба звезд на острове Комо. Кадры разлетелись по сети и даже дошли до бабушки актера. Она решила, что ее не пригласили на торжество, и пожаловалась внуку, а тому пришлось объяснять о проделках ИИ.
После этого журналист спросил у Холланда , пришлось ли ему комментировать эти снимки перед другими близкими. Актер ответил: «Нет, потому что они все там были». Тем самым он подтвердил, что настоящая церемония действительно состоялась.
Пара вместе уже несколько лет, но детали отношений не афиширует. Впервые слухи о романе подтвердились в 2021 году. Том и Зендея познакомились на съемках первой части «Человека-паука», где оба исполнили главные роли.
Читайте также: