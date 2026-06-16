Том Холланд и Зендея поженились

16 июня 2026, 16:06

Том Холланд подтвердил свадьбу с Зендеей

Том Холланд и Зендея (Фото: Инстаграм*/zendaya)

Том Холланд впервые подтвердил, что они с Зендеей поженились. Церемония прошла тайно, и весь мир об этом узнал благодаря случайной фразе в интервью британскому Esquire.