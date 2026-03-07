Клара Новикова ушла безвозвратно: страшная болезнь, молодой любовник и дом престарелых. В чем ее винила родная дочь?
Клару Новикову обожала вся страна. Но мало кто знал, сколько боли скрывалось за её экранным оптимизмом. После череды жизненных трудностей Новикова перестала появляться на публике, что породило волну сплетен и домыслов в прессе, поползли слухи — один страшнее другого: болезнь, нищета, дом престарелых. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Дорога, проложенная вопреки запретам отцаКто бы мог подумать, что будущая звезда эстрады начинала свой путь с конфликта с собственным отцом. Клара Новикова родилась в послевоенном Киеве в простой семье: папа — директор обувного магазина, мама — работница цеха.
Отец, прошедший войну, хотел для дочери стабильности и видел её только в белом халате. «Пойдешь в артистки — останешься без выпускного платья», — грозил суровый фронтовик. Но Клара не испугалась. Она променяла медицину на сцену, рискнув всем ради мечты. И, как показало время, не прогадала.
Поступление назло отцу стало лишь первым испытанием. Лишённая обещанного выпускного платья, Клара сшила его самостоятельно: нашла недорогую ткань и привлекла к пошиву преподавательницу из театрального кружка. Своё первое профессиональное образование будущая артистка получила в Киевской студии эстрадного и циркового искусства. После этого Новикова отправилась в Москву, и успешно окончила ГИТИС.
Разбитое сердце: история первой любви и первого предательства
Студенческая жизнь — время первых проб, первых успехов и, конечно, первой любви. У Клары всё случилось как по нотам: на сцене, среди единомышленников, в атмосфере творческого дыма. Его звали Роман Брант. Молодой, талантливый, одержимый искусством — как и она сама.
Сначала восхищение его игрой, потом — тихие разговоры за кулисами, а затем и первые робкие свидания. Казалось, сама судьба свела этих двоих. Клара летала от счастья, не замечая тревожных звоночков. Она решила, что пришло время знакомить любимого с родителями. И это стало началом конца.
Накрытый стол, сервировка для двоих, зажжённые свечи и... пустота. Он не пришёл. Ни в тот вечер, ни на следующий. А потом Клара узнала правду, которая резанула острее ножа: Роман провёл это время с другой.
Но самое страшное открытие ждало её внутри себя — она ждала ребёнка. Его ребёнка. Молодая, растерянная, униженная и беременная. Выбор стоял жёсткий, по-советски циничный: или позор, или... решение, которое тогда казалось единственно верным.
Разочарование в романтических отношениях сменилось у Новиковой жаждой стабильности. Эту стабильность ей предложил сокурсник по цирковой студии, барабанщик, учившийся в Кировоградской консерватории. Он был внимательным ухажёром, мягким и неконфликтным. Пара поженилась.
Со временем семейный быт, при всей его надёжности, стал тяготить Клару. Амбиции и желание строить карьеру толкали её в столицу. Брак постепенно изжил себя, и Новикова приняла решение уехать в Москву одна. Столица встретила Клару не только сценой, но и новой любовью. Журналист Юрий Зерчанинов не был писаным красавцем — его сила крылась в другом. Интеллигентный, глубокий, он умел говорить так, что хотелось слушать бесконечно.
Это был союз двух взрослых, состоявшихся людей, где нашлось место не столько романтике, сколько взаимному уважению и общему делу. Именно Юрий помог Кларе сформировать тот самый образ, который позже полюбила вся страна. Он стал не просто мужем, а ещё и архитектором её сценической судьбы.
В Кларе Новиковой удивительным образом сплелись два начала: житомирская прямота, без которой нет народного юмора, и одесская ирония — тонкая, интеллигентная, чуть лукавая. Этот коктейль оказался взрывоопасным на фоне примитивных шуток, заполонивших эстраду.
Пока другие кривлялись и паясничали, Новикова просто рассказывала истории. Наблюдательные, живые, узнаваемые. Она не играла клоуна — она выводила на сцену обычного человека, в котором зритель с удивлением узнавал себя. В этом и был секрет её всенародной любви.
Трагедия в антрактеСчастье Клары Новиковой рассыпалось в прах в конце нулевых. В 2009 году врачи нашли страшную болезнь у Юрия. Судьба распорядилась жестоко: он ушёл именно в тот вечер, когда Клара выходила на сцену. Узнав о смерти мужа, она не отменила спектакль. Отыграла так, что зритель ничего не заподозрил. Ни одной лишней паузы, ни одной случайной слезы.
Профессиональный долг превыше всего. Этот поступок вызвал непонимание у дочери, которая сочла поведение матери проявлением равнодушия к семье. Конфликт усугубился тем, что сразу после похорон Новикова отправилась на гастроли. Сама артистка позже объясняла это не отсутствием чувств, а попыткой заглушить боль утраты работой. Смерть Юрия выбила из Клары ту самую искру, которой когда-то восхищались миллионы.
Самые преданные зрители заметили первыми: огонёк в глазах любимой артистки погас. Выступления становились всё реже, а в театральных коридорах тут же поползли слухи. Недоброжелатели распускали самые разные сплетни: от романа с молодым мужчиной до утверждений, будто дочь поместила Новикову в дом престарелых.
Истинные причины снижения творческой активности Клары Новиковой оказались далеки от слухов. Клара Новикова не пропала — она просто устала. В 2013 году артистке поставили страшный диагноз: рак. Долгие месяцы лечения, больницы, капельницы — какая уж тут сцена? А когда здоровье потихоньку отпустило, пришло другое осознание: хочется тишины.
Проводить время с детьми, с внуками, просто дышать — без вечных гастролей и гостиничных номеров. Да и эстрада стала другой. Эпоха Новиковой ушла безвозвратно. Старые зрители редеют, а молодёжи нужен юмор другой, куда более жесткий. Клара это поняла и приняла. Без истерик, без обид — с достоинством женщины, которая своё уже сказала.
