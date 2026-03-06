После ареста Бритни Спирс её семья вышла на связь впервые за долгое время

06 марта 2026, 22:35

Мать и сыновья поддержали Бритни Спирс после скандала с арестом

Бритни Спирс (Фото: Instagram* / @britneyspears)

Родные Бритни Спирс поддержали певицу после её ареста за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает издание RadarOnline, несмотря на долгие годы напряжённых отношений, семья решила не оставаться в стороне.