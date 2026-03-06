После ареста Бритни Спирс её семья вышла на связь впервые за долгое время
Родные Бритни Спирс поддержали певицу после её ареста за вождение в нетрезвом виде. Как сообщает издание RadarOnline, несмотря на долгие годы напряжённых отношений, семья решила не оставаться в стороне.
По данным источников, мать артистки, Линн Спирс, первой связалась с дочерью и предложила ей помощь. Инсайдеры отмечают, что их разговор стал первым по-настоящему тёплым и обнадёживающим за последние годы.
Сообщается, что Линн позвонила певице сразу после того, как та вышла из полицейского участка. Семья, по словам источников, переживает за Бритни и «молится за неё».
Позже сама Спирс также вышла на связь со своими сыновьями, с которыми она долгое время практически не общалась. Подробности их разговора не раскрываются, однако известно, что родственники стали одними из первых, кто поддержал певицу после произошедшего.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России