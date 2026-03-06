«Мне так надоело!»: Агата Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию
Актриса Агата Муцениеце рассказала, почему решила взять фамилию своего второго мужа — музыканта Петра Дранги. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, одна из причин оказалась довольно простой — её прежнюю фамилию многим сложно произносить.
Выступая на мероприятии «Форум в большом городе от VK», актриса призналась, что ей нравится, как звучит новая фамилия. По её мнению, сочетание «Агата Дранга» звучит легко и красиво, поэтому она предложила всем постепенно к этому привыкать.
Также Муцениеце поделилась своими взглядами на внешность и возраст. Актриса отметила, что планирует стареть естественно и не стремится к радикальным изменениям внешности.
В качестве примера она привела Светлану Бондарчук, подчеркнув, что хотела бы выглядеть так же достойно с возрастом. По мнению Муцениеце, сейчас наступило время, когда женщины старшего возраста становятся особенно востребованными и модными.
