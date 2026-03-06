«Мне так надоело!»: Агата Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию

06 марта 2026, 22:04

Агата Муцениеце взяла фамилию мужа Петра Дранги

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце рассказала, почему решила взять фамилию своего второго мужа — музыканта Петра Дранги. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».