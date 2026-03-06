«Беги, Собчак, беги»: Ксения Собчак сравнила свою жизнь с судьбой Форреста Гампа
Журналистка Ксения Собчак пообщалась с прессой на форуме БРИКС в Казани. Её спросили, какое название она выбрала бы для фильма о собственной жизни.
Как передаёт корреспондент «Газеты.Ru», Собчак ответила на вопрос с иронией и сравнила себя с героем кинокартины «Форрест Гамп».
«Мне кажется, он максимально чётко описывает меня, как персонажа. Не во всех моментах, но в большинстве. Главный герой живёт, меняет профессии и ремесло. И всё это происходит случайно. В моей жизни также — много как бы рандомных событий, странно соединённых между собой. В итоге они образуют ту самую мозаику», — пояснила Ксения.Отметим, что мероприятие, которое посетила Собчак, проходит в столице Татарстана. БРИКС 2026 стал первым конкурсом красоты в истории объединения.