«Беги, Собчак, беги»: Ксения Собчак сравнила свою жизнь с судьбой Форреста Гампа

06 марта 2026, 20:36

Собчак на форуме БРИКС сравнила свою жизнь с сюжетом фильма «Форрест Гамп»

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Журналистка Ксения Собчак пообщалась с прессой на форуме БРИКС в Казани. Её спросили, какое название она выбрала бы для фильма о собственной жизни.





Как передаёт корреспондент «Газеты.Ru», Собчак ответила на вопрос с иронией и сравнила себя с героем кинокартины «Форрест Гамп».

«Мне кажется, он максимально чётко описывает меня, как персонажа. Не во всех моментах, но в большинстве. Главный герой живёт, меняет профессии и ремесло. И всё это происходит случайно. В моей жизни также — много как бы рандомных событий, странно соединённых между собой. В итоге они образуют ту самую мозаику», — пояснила Ксения.