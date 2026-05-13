«Классные ребята»: шокирующее предложение родной матери и хроники дубайского ада Марии Ковальчук. Что на самом деле произошло с моделью?
Ровно год назад мир облетела шокирующая новость: украинскую модель Марию Ковальчук обнаружили без сознания на обочине дороги в Дубае с тяжелейшими травмами. Казалось, худшее позади, но кошмар для девушки продолжается до сих пор. Спустя время пострадавшая нарушила молчание: в интервью Daily Mail она раскрыла леденящие душу факты о случившемся. Что же произошло в ту злополучную ночь и почему эта запутанная и жуткая история до сих пор оставляет тяжёлый осадок и продолжает будоражить общественность — читайте в материале «Радио 1».
Свобода для мучителейСтало известно, что модель до сих пор получает угрозы от своих обидчиков. Марию также поражает тот факт, что преступникам до сих пор удаётся избегать правосудия.
«По сей день четверо людей, которые это со мной сделали, остаются на свободе и не понесли никакого наказания», — заявила Ковальчук.
Пропущенный рейс привёл к катастрофеМария прибыла в Дубай в марте 2025 года, чтобы навестить подруг. График девушки был предельно насыщен: встречи со знакомыми и бесконечные съёмки у местных фотографов. Через неделю она планировала новое путешествие — на этот раз в Таиланд. Осуществиться этим планам было не суждено. Накануне вылета Мария отдыхала в караоке, где познакомилась с парнем по имени Артём. Вместе с ним были друг Александр и две девушки — Саша и Милена. Веселье так затянулось, что блогер проспала свой рейс. Тогда Артём вызвался помочь, заверив, что его отец может предоставить частный самолёт и они все вместе отправятся прямиком в Таиланд. Когда вопрос с перелётом был улажен, компания направилась в пятизвёздочный отель в центре Дубая, где молодые люди снимали номер. По словам Марии, первые сутки прошли беззаботно: все общались и предвкушали скорое путешествие. Позже в интервью украинская модель объяснила, почему согласилась поехать в гости к незнакомцам в Дубае. Эта встреча для владелицы аккаунта на OnlyFans оказалась роковой.
«Я подумала, что все весёлые и классные ребята, почему нет?» — вспоминала Ковальчук.
Сопротивляться бесполезно?Однако вскоре обстановка в номере резко переменилась: молодые люди устроили безудержную вечеринку, в ход пошли алкоголь и наркотики. Жертва нападения уверена — её тоже пытались накачать запрещёнными веществами, рассчитывая на интим. Когда же она твёрдо отказалась участвовать в этом, реакция ребят стала враждебной и агрессивной.
«Они обращались со мной как с вещью и говорили: «Ты принадлежишь нам, мы можем делать с тобой всё, что хотим», — рассказала Мария.Ситуация накалялась с каждой минутой, и поведение парней становилось всё более неадекватным. Они разбили бутылки об пол, усеяв номер осколками. У потерпевшей отобрали документы, после чего начали избивать. Понимая, что единственный выход — бежать, девушка дождалась удобного момента, выскользнула из номера и попыталась укрыться в соседнем недостроенном здании. Однако исчезновение беглянки заметили сразу — парни бросились следом.
Заявительница помнит лишь, как сидела на одном из этажей стройки, а затем сознание оборвалось. Молодая женщина предполагает, что был удар по голове. Дальнейшие события пострадавшая восстановить не может, но, судя по переломам и травмам, жертву продолжали бить, а затем сбросили вниз.
«Следующее, что помню, — я останавливала проезжающую машину, просила помощи. Меня забрали в халате. Скорую вызвали люди с улицы», — рассказала Мария в интервью.
Жизнь с чистого листаПочти месяц девушка провела в коме. Врачи диагностировали у Ковальчук множественные переломы: пострадали руки, ноги и позвоночник. К физическим страданиям добавился страх: модель уверена, что в дубайской больнице намеренно пытались скрыть информацию о ней, оформив палату на вымышленное имя.
Едва позволило состояние, Мария с родительницей покинули ОАЭ и перебрались в Норвегию, чтобы пройти реабилитацию. Сейчас мать и дочь живут там. Девять долгих месяцев ушли на то, чтобы заново научиться ходить, говорить и просто существовать, превозмогая непрекращающуюся боль.
Диссонанс в показаниях или версия противоположной стороныВпрочем, события той ночи выглядят совершенно иначе со слов другой участницы. Александра Мерцалова, чьё имя фигурирует в списке предполагаемых обидчиков, назвала обвинения модели откровенной ложью. Девушка уверяет: Мария не была жертвой, а сама навязалась в компанию после того, как проспала свой рейс, и попросилась в отель переночевать. По словам дочери бизнесмена, никаких издевательств или драк в номере не было. Более того, девушка заявила, что Мария ушла от них добровольно, бросив свои вещи и паспорт, что расходится с версией о похищении документов и избиении.
«Мария сама навязалась к нам в компанию в начале марта, пропустила свой рейс и слёзно просилась переночевать. Пожалели дуру — и вот теперь мы сидим врагами народа в этой истории», — заявила Мерцалова в интервью.Позже Ковальчук заметили на соседней стройке. Охрана неоднократно пыталась вывести нарушительницу с территории объекта, но та каждый раз возвращалась. Очевидцы утверждают, что модель якобы карабкалась по строительному крану, с которого впоследствии могла сорваться, получив серьёзные травмы. Также Мерцалова уверяет: странности в поведении Марии начались ещё до трагедии.
Со слов Александры, Ковальчук будто бы твердила о внутренней пустоте и скором исчезновении. Примечательно, что к единому заключению, как подчёркивает предполагаемая обидчица, пришли сразу три ведомства: полиция, прокуратура и служба безопасности Дубая. Вердикт однозначный: виновных нет, полученные травмы — результат действий самой пострадавшей. Главная загадка, которая могла бы поставить точку в споре, — камеры видеонаблюдения.
Фигурантка скандальной вечеринки утверждает: на них запечатлены все доказательства: Ковальчук якобы покинула отель одна, погони за ней не было, как и никаких избиений. Однако Мария в ответ на это заявляет, что в ходе расследования все видеоматериалы загадочным образом пропали. Ещё одна фигурантка дела Милена выдвинула претензии уже матери модели. Она утверждает, что та выходила с ней на связь с конкретным предложением: деньги в обмен на молчание и урегулирование конфликта.
Заработок на откровенностиСамой горячей темой для обсуждения стал истинный род занятий Марии в Дубае. В интернете девушку открыто обвиняют в оказании эскорт-услуг, приводя в качестве доказательств анкеты с её снимками на специализированных сайтах. Модель эти данные категорически опровергла.
«Такое бывало, но встречаться с кем попало из соцсетей – это такой себе вариант», — заявила инициатор обвинений в интервью Ксении Собчак.Несмотря на то, что от встреч она отказывалась, снимать контент Ковальчук никогда не была против. У неё есть профиль на платформе OnlyFans, где за откровенные видео и фото подписчики платят ежемесячно.
Закрытые вечеринки: правда или мифИстория Марии всколыхнула социальные сети и привлекла внимание к так называемым «закрытым» вечеринкам в Дубае. По сути, речь идёт о жестоких оргиях, на которых девушки за вознаграждение исполняют любые прихоти богатых клиентов. О том, что происходит на подобных VIP-встречах, ходит множество леденящих душу слухов. Среди самых шокирующих: заказчики могут выбить девушке зубы, обрить наголо, поставить клеймо или даже подвесить на крюки за кожу.
За такие издевательства клиенты готовы платить эскортницам баснословные суммы, исчисляемые миллионами. Именно те площадки, где вела свою страницу Мария, стали главным каналом вербовки для подобных сборищ.