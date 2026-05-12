Внуки, одна тайна и правнук, которого не показывали: что скрывает клан Михалковых
В семье Никиты Михалкова вновь говорят о прибавлении. Внучка режиссёра опубликовала редкие кадры с маленьким сыном — правнуком мастера, которого прежде почти не показывали публике. Снимки тут же всколыхнули соцсети: одни отмечают удивительное сходство малыша со звёздным прадедом, другие не перестают удивляться, как быстро подрастает молодое поколение легендарной кинодинастии. Несмотря на поистине огромную семью, народный артист России остаётся человеком закрытым и редко балует публику откровениями о личном. А ведь у него уже 13 внуков, и легендарная фамилия появляется теперь не только в титрах к громким премьерам. Как живёт одна из самых влиятельных семей российского кино за кадром и какие тайны хранит знаменитый род Михалковых, расскажет «Радио 1».
Старшая ветвь Михалковых: от Анастасии Вертинской до правнуковНи для кого не секрет, что первой супругой Никиты Михалкова была блистательная Анастасия Вертинская. В 60-х годах актрису называли символом времени — невесомая, загадочная, словно сошедшая с полотен эпохи. Все роли талантливой артистки, от трогательной Ассоль в «Алых парусах» до роковой красавицы в «Звезде пленительного счастья», вошли в золотую коллекцию отечественного кинематографа. Союз двух звёзд оказался коротким, однако подарил миру Степана — старшего наследника режиссёра. Первенец Михалкова избрал иной путь: никакой кинематографической романтики, только деловой костюм, жёсткая дисциплина и собственный ресторанный бизнес.
Став преуспевающим ресторатором, Степан, тем не менее, главным приоритетом всегда считал семью. Алла Сивакова — первая женщина, которая была для него не только женой, но и деловым партнёром, — помогала с бухгалтерией в начальных бизнес-проектах супруга. Свадьба состоялась после рождения дочери: предложение мужчина сделал, когда их первенцу Александре исполнилось три года, после паломничества в Оптину пустынь. В браке родились трое детей: дочь Александра, сыновья Василий и Пётр. Развод супруги не комментировали, а их союз долгое время считался эталоном прочности и тихой семейной гармонии. Второй раз Степан женился через несколько лет после разрыва с манекенщицей. На этот раз возлюбленной оказалась Елизавета Ильина, которая тоже в прошлом была моделью. Свадьбу сыграли 1 марта 2008 года, а позже пара обвенчалась в храме Святого Николая Чудотворца. Ради брака Елизавета оставила карьеру модели и занялась ландшафтным дизайном. В 2017 году у пары родился сын Лука.
Сама Елизавета всегда предпочитала оставаться в тени — крайне редко попадала в объективы журналистов и всячески сторонилась публичности. Александре сейчас 34 года, за плечами девушки два серьёзных образования: сначала диплом МГУ, затем учёба в Суриковском институте, где она основательно увлеклась живописью. На сегодняшний день состоявшаяся художница активно пишет картины и делится своими работами как в социальных сетях, так и на выставках. Старшая дочь Степана уже давно превратила искусство в профессию, а семью — в источник вдохновения: создательница полотен — мать двоих детей, так что Никита Михалков уже несколько лет носит почётный статус прадеда. 26-летний Василий — прямая противоположность сестре по части публичности. Получив образование в московском лицее, молодой человек с головой ушёл в бизнес и не ищет внимания прессы. Родные отмечают его уравновешенность и редкое упрямство в хорошем смысле слова — взявшись за проект, доводит всё до ума.
Младший Пётр родился в 2002 году. Он получил образование в РАГС при Президенте. Полученные там навыки юноша описывает просто: научился видеть людей насквозь. После этого дальнейшая карьера Петра сложилась в предпринимательской сфере. У него есть небольшой бизнес — производство авторских кепок с ярко выраженным индивидуальным стилем. Идея возникла спонтанно: начинал с пошива нескольких штук для личного пользования и в подарок друзьям, а позже увлечение переросло в скромный, но уже заметный бренд. Внук киорежиссёра состоит в отношениях, вместе со своей избранницей он часто появляется на различных мероприятиях.
А Лука — замыкающий череду наследников, ещё практически малыш. Вся семья от него в восторге: улыбчивый, жизнерадостный характер, кроху так и называют — солнышком. Среди увлечений — книжки с картинками и игровые автомобили. Близкие с улыбкой говорят, что мальчик растёт с богатой фантазией: постоянно придумывает сюжеты и вслух размышляет, как снял бы мультфильм, если бы стал режиссёром.
Любимица Зайцева, трое детей и актёрская династия: вторая глава семьи МихалковыхВторой супругой Никиты Михалкова стала Татьяна Соловьева. Их роман разгорелся прямо во время съёмок картины «Свой среди чужих, чужой среди своих». До встречи с режиссёром Татьяна блистала в качестве манекенщицы в легендарном Доме моделей на Кузнецком мосту и ходила в любимицах у самого Вячеслава Зайцева. Однако знакомство с Михалковым перевернуло её жизнь: русская Твигги оставила карьеру и без остатка посвятила себя дому и семье. В браке на свет появились трое детей: в 1974 году — Анна, через год — Артём, а в 1986 году — младшая дочь Надежда. Старшая представительница Михалковых унаследовала актёрский ген и пошла по стопам родителей. В 1997 году Анна связала жизнь с Альбертом Баковым, занимавшим пост вице-губернатора Ульяновской области. Однако идиллия длилась недолго: после 2001 года супругов перестали видеть вместе, а появление наследницы актёрской династии на кинофестивале под руку с режиссёром Александром Шейном дало почву для многочисленных слухов о распаде семьи.
«У меня было несколько кризисов, приводивших и к смене системы ценностей, и к изменению конкретных жизненных обстоятельств. Около 30 я стала задаваться вопросом, а чего же я хочу на самом деле. Мне как раз стало казаться, что моя творческая самореализация — это самое важное. В итоге дозадавалась до того, что разошлась с мужем», — приводит слова Анны «kp.ru».Развод действительно состоялся в 2006 году, но уже через год Анна Михалкова и Альберт Баков снова поженились. У супругов трое детей. Старший, Андрей, учился на экономиста в МГУ, пробовал себя в моделинге, а затем неожиданно дебютировал в кино — получил роль в фильме «Чурросы». В кадре молодой человек чувствует себя раскованно и смотрится весьма убедительно. Второй отпрыск, Сергей, — студент ВГИКа. В жизни это тихий, немногословный парень, лишнего от него не услышишь. Но стоит юноше взять камеру в руки — вгиковец буквально преображается. Сергей всерьёз увлечён сценарным мастерством и монтажом, тяготеет к коротким и при этом ёмким визуальным метафорам. Младшая, Лидия, в 12 лет уже точно знает своё призвание — постоянно рисует и не расстаётся с альбомом.
Средний сын и его наследники: как Артём Михалков строил семьюАртём Михалков — средний сын режиссёра — давно и прочно обосновался в мире кино, успев поработать актёром, режиссёром и телеведущим. С первой женой Дарьей отпрыск великой кинофамилии познакомился ещё в студенческие годы: Артём уже учился, а Даша только планировала поступать. Случайная беседа, обмен контактами, недолгое общение — а потом молодой человек и его спутница потеряли друг друга из виду. Новая встреча произошла через какое-то время в московском клубе на дне рождения Дарьи. К тому моменту девушка оставила мечты о ВГИКе и решила стать психологом. Роман Артёма и Дарьи развивался несколько лет и в итоге привёл к свадьбе. В 2002 году у пары родилась дочь Наталья. Со стороны их союз выглядел тихим и надёжным, но спустя 15 лет совместной жизни супруги всё же развелись.
Позднее в судьбе Артёма возникла другая Дарья — Баженова. Об их браке публика узнала в 2019 году. Сам Михалков признавался, что жена стала для него по-настоящему родным человеком и надёжной опорой. Весной 2020 года у супругов появился сын Александр. Старшая дочь Артёма, Наталья, в 2024 году вышла замуж за предпринимателя Степаненко. После церемонии наследница взяла двойную фамилию — Степаненко-Михалкова. В том же году у молодой семьи родился малыш, которого назвали Михаил. Долгое время ребёнка не показывали, молодая мама не выкладывала фотографии и даже скрывала сам факт беременности до последнего.
Однако недавно Наталья всё же поделилась свежими кадрами с полуторагодовалым сыном — мальчик запечатлён на прогулке, в домашней обстановке и в кругу близких. Подписчики мгновенно отметили, как стремительно взрослеет правнук кинорежиссёра. К слову, сам Никита Михалков на премьере фильма «Батя 2. Дед» тоже затронул эту тему. Народный артист РСФСР признался, что ему по-настоящему любопытно следить за тем, как ребёнок подрастает и меняется каждый месяц.