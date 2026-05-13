«Это была жесть!»: Пресняков оказался в больнице после жуткого инцидента с быком

13 мая 2026, 17:03

Владимира Преснякова едва не затоптал бык на съёмках шоу

Владимир Пресняков (Фото: Instagram* / @presnyakovvladimir)

Владимир Пресняков рассказал в шоу «Вопрос ребром» о травматичном случае, который произошёл с ним во время съёмок «Больших гонок». По словам артиста, один из конкурсов едва не закончился для него трагедией — певца атаковал бык.





Инцидент не попал в эфир программы, однако последствия оказались серьёзными: Пресняков получил переломы рёбер и травму колена, после чего его срочно доставили в больницу.



Перед испытанием участникам строго запретили хватать животное за рога. Но в какой-то момент ему пришла в голову рискованная идея привлечь внимание быка.





«Это была жесть! Меня ломал бык, я летал около 30 секунд… Нам дали памятку: ни в коем случае не брать быка за рога. И тут приходит идиотская мысль его притянуть. Я взял леденец и стоял… Мимо меня пробежал парень, а потом несся бык реальный. Я вот как стоял, так и стал летать с этим леденцом. Для меня это была целая вечность», — вспомнил певец.