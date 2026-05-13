Ребенок от Добровольской, связь с Порошиной и дружба с Табаковым: жизненный путь Ярослава Бойко
14 мая российскому актёру театра и кино Ярославу Бойко исполняется 56 лет. Популярность артиста возросла после его участия в телесериале «Всегда говори „всегда“». С тех пор его образ стал ассоциироваться с успехом у женщин, мужественностью и обаянием. Подробнее о биографии звезды — в материале «Радио 1».
Биография Ярослава Бойко
Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве. Родители актера разошлись, когда он был еще маленьким, и мама, работавшая заместителем директора фотоателье, взяла на себя заботу о сыне. Ей помогали близкие: бабушка, майор инженерных войск, дедушка-полковник и дядя, капитан ВМФ.
Бойко с детства мечтал о военной карьере, поэтому после восьмого класса пытался поступить в Киевское суворовское училище. Однако высокий конкурс оказался ему не по силам, и он поступил в металлургический техникум, где проучился три года. На третьем курсе юноша решил оставить учебу и на несколько лет отправился в армию.
Вскоре приятели Ярослава предложили ему заниматься в драматической студии. Это увлечение быстро захватило его, и он всерьез увлекся театром.
Однажды Ярослав встретил бывшую одноклассницу, которая собиралась поступать в театральный институт имени Карпенко-Карого. Они вместе подали документы в приемную комиссию, и молодого человека приняли. Через два года Бойко перевелся в Школу-студию МХАТ на курс Аллы Покровской. Несмотря на все преимущества, которые открывала учеба в столице, поначалу Москва казалась ему чужим городом.
Карьера Ярослава Бойко
Студент не отличался примерным поведением и однажды едва не был отчислен за повреждение шкафов в комнате в честь Дня театра. Олег Табаков проявил великодушие и простил студентов, когда они отремонтировали общежитие. А в 1994 году хулиган Бойко неожиданно стал лучшим студентом среди всех учащихся творческих вузов.
«Помню, Олег Павлович Табаков — он тогда был ректором Школы-студии — специально договорился с колхозом: он выступает у них с творческим вечером, а они платят ему за это по бартеру… картошкой. И каждый из нас, кто жил в общежитии, получил на зиму по мешку картошки. Это был просто праздник!.. Денег не хватало катастрофически, мы собирали бутылки и их сдавали. Но при этом не унывали: ничего, прорвемся. Жизнь в общаге была бурная, веселая, бесшабашная. Могли до пяти утра гульбарить, а в девять уже надо было как штык быть на занятиях», — вспоминал актер в одном из интервью.
Московскую школу-студию МХАТ Ярослав окончил в 1995 году и начал работать в московском Театре-студии Олега Табакова. В кино артист дебютировал задолго до получения диплома в картине 1991 года «Круиз, или Разводное путешествие». С тех пор фильмы с участием Бойко выходили практически каждый год.
Хотя Ярослав обрел востребованность на сцене и начал сниматься в кино, популярность пришла к нему не сразу. Небольшие роли в «Стране глухих», «Каменской» и «Марше Турецкого» не принесли узнаваемости, зато на заре нулевых дело сдвинулось с мертвой точки: главные персонажи картин достались актеру в «Неотложке», сериалах «Ваша честь» и «Прииске».
В 2003 году с выходом на экраны сериала «Всегда говори "всегда"», где Бойко сыграл главного героя Сергея Барышева, к артисту пришла небывалая популярность. Сериал оказался настолько востребованным, что его продляли до девяти сезонов.
Сейчас фильмография артиста насчитывает более 110 работ, среди которых картины «Неотложка», «Я тебя обожаю...», «Прииск», «Пари на любовь», «Анна Каренина», «Семейный очаг», «Срочно в номер», «Актёры затонувшего театра», «Акушерка» и «Всем по 50».
Личная жизнь Ярослава Бойко
Во время учёбы в университете Ярослав Бойко завязал романтические отношения с актрисой Олесей Поташинской. Этот союз длился несколько лет, но в итоге распался. Позднее Олеся рассказывала журналистам, что ей было трудно с Ярославом из-за его склонности к конфликтам и вспыльчивого характера.
После разрыва с Поташинской Бойко обратил внимание на танцовщицу из Прибалтики Рамуну Ходоркайте. Они прожили вместе несколько лет, а в 1998 году, узнав о беременности, официально оформили свои отношения. В 1999 году у пары родился сын, которого они назвали Максимом.
«За 20 лет всякое бывало. Телец и Лев — это всегда сложно. Но ревности со стороны жены не было никогда, ну, не показывала она, по крайней мере», — рассуждал актер о секретах преодоления кризисов в браке в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».
Брак с Ходоркайте оказался омрачён изменой Бойко с ныне покойной Евгенией Добровольской, которая вспыхнула на съёмочной площадке фильма «Подозрение» в 2001 году. Вероятно, этот роман так и остался бы тайной, если бы актриса не забеременела и не решила сохранить ребёнка. Ярослав утверждал, что не намерен уходить из семьи, и долгое время отказывался признавать отцовство. Интересно, что уже взрослый Ян, несмотря на внешнее сходство с артистом, носит фамилию матери.
После работы над сериалом «Всегда говори "всегда"» в интернете появились слухи о непубличном романе Бойко с Марией Порошиной. Утверждалось, что артист является отцом пятого ребёнка Марии, её сына Андрея. Однако обе стороны эти слухи опровергли.
«Ну что тут скажешь? На самом деле муж Маши Илья Древнов — мой хороший товарищ. Он часто приезжал к нам на площадку, а у нас с Машей — поцелуи. Не знаю, каково ему было на это смотреть, но он молодец, выдержал», — говорил Бойко несколько лет назад.
В 2003 году, несмотря на скандалы, связанные с изменами Бойко, Ходоркайте родила дочь Эмилию и простила супруга за его увлечения женщинами. Их брак длился почти четверть века, но все же завершился разводом. Расторжение отношений произошло в 2022 году.
Ярослав Бойко сегодня
Ярослав Бойко продолжает свою творческую деятельность: он играет в театре и участвует в гастролях по России с независимыми театральными труппами. Сегодня артиста можно увидеть в спектакле «Снежный вальс» на театральной сцене.