Клиническая депрессия, тяжелое детство и развод с Гуфом: как живет телеведущая Айза Долматова и что её связывает с разводом Малафеева?

Айза Долматова

Айза Долматова — телеведущая, предпринимательница и рэп-исполнительница, известная широкой аудитории благодаря своей яркой публичности и откровенным высказываниям. Кроме того, многие ее знают как бывшую жену Гуфа, который посвятил ей песню Ice Baby. Скоро артистка снова выходит замуж, и избранник девушки младше ее на десять лет. 10 декабря Айзе исполняется 41 год. О тяжелом детстве в Чечне, многолетней борьбе с депрессией и громком разводе с Гуфом — в материале «Радио 1».





Биография Айзы Долматовой: война и первая травма

«Я уже давно не была в Грозном. Наверное, прозвучит грубо, но я совсем не хочу туда возвращаться, потому что провела там три года первой чеченской войны. У меня был красивый, молодой папа, когда же спустя три года мы с ним встретились — это был уже седой мужчина. Мы прилетели без звонка, без стука. Просто вернулись домой. Тогда я впервые увидела слезы в его глазах», — рассказывала она.

«У меня всегда в памяти те три года, когда мы пытались выжить, перебираясь из подвала в подвал. Маму однажды даже брали в плен. Это был ад», — вспоминала она.

«Мы учились при свечах»: воспоминания о войне и борьбе за выживание

Айза Долматова с родителями



«Да, я понимаю, что пропустила детство, его как такового у меня не было, я была вынуждена в одночасье повзрослеть, стать сильнее, научиться терпеть», — заявила она.

Юность Айзы: столкновение с буллингом

«Да, я, наверное, не чеченка по понятиям, и в какой-то степени я, может быть, даже позор семьи. Я другая. Да, у меня татуировки, да, я зарабатываю своим бизнесом. Родители дали мне слишком хорошее образование, чтобы не использовать его. Я не святая, но перед Богом я точно осталась чистой», — сказала Долматова.

Первые шаги в карьере: мода, бизнес и работа в индустрии красоты

Музыка Айзы: начало карьеры и альбом THE MONKEY

Айза Долматова

Телевидение: первые проекты и участие в шоу

«Барышня-крестьянка» на канале «Пятница», где она на время сменила образ жизни и отправилась в село под Оренбургом;

«Беременные» на «Домашнем» — реалити, в котором Айза делилась своим опытом материнства;

«Любовь на выживание» — очередной проект, где она уже выступила как ведущая;

«Голос улиц», где Долматова стала членом жюри и попала в громкий конфликт с рэпером Млечным.

«Я взрослая тетя, а какой-то щенок говорит мне какие-то гадости?», — сказала она.

«Звезды в Африке» и скандал вокруг Вячеслава Малафеева

Айза Долматова



«Как-то я сидела дома, и мне пришло сообщение от его бывшей или нынешней… ничего не знаю про его личную жизнь. Было написано что-то из серии: "Не могу забыть нашу страстную ночь в Африке". Я понимала, что это бред. Никакой страстной ночи не было. Потом Слава сказал, что это его жена написала и извинился… Она устроила проверку», — поделилась Айза.

«Мне дико обидно и неприятно. Если надо, я извинюсь перед женой Малафеева, потому что я никак не влезала и уж точно не стала причиной развода», — заключила артистка.

Диагноз «клиническая депрессия» и критика в сети

«У меня и правда есть абсолютно все для счастья, и я безумно счастлива и благодарна Богу за все. И думаете, мне нравится испытывать такой дискомфорт? Думаете, что я это выбрала и рада такому диагнозу? Я каждый гребаный день борюсь за свою жизнь… и делаю очень многое для этого», — подчеркнула она.

Личная жизнь Айзы: развод с Гуфом и новая семья

Айза Долматова и Гуф



«Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена — баба Гуфа», — заявила она.

Второй брак Айзы

Обрела настоящее счастье

Айза Долматова и Степан Кузьменко



«Определенно уверен в том, что хочу прожить с тобой эту жизнь. Счастливую жизнь, полную любви и радости. Но прежде чем это сделать, мне нужно задать тебе один вопрос. Айза-Лилуна Ай, ты будешь моей женой?», — спросил он.

Айза Долматова сегодня