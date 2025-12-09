Клиническая депрессия, тяжелое детство и развод с Гуфом: как живет телеведущая Айза Долматова и что её связывает с разводом Малафеева?
Айза Долматова — телеведущая, предпринимательница и рэп-исполнительница, известная широкой аудитории благодаря своей яркой публичности и откровенным высказываниям. Кроме того, многие ее знают как бывшую жену Гуфа, который посвятил ей песню Ice Baby. Скоро артистка снова выходит замуж, и избранник девушки младше ее на десять лет. 10 декабря Айзе исполняется 41 год. О тяжелом детстве в Чечне, многолетней борьбе с депрессией и громком разводе с Гуфом — в материале «Радио 1».
Биография Айзы Долматовой: война и первая травмаАйза Долматова (девичья фамилия — Вагапова) появилась на свет 10 декабря 1984 года в Грозном. После начала первой чеченской войны семья была вынуждена покинуть дом: вместе с матерью девочка переехала в Москву, где затем получила образование.
По воспоминаниям Айзы, три военных года в Чечне оставили в ее жизни самый тяжелый след. Она вспоминала, что им с матерью долгое время не удавалось связаться с отцом, который был уверен в их гибел.
«Я уже давно не была в Грозном. Наверное, прозвучит грубо, но я совсем не хочу туда возвращаться, потому что провела там три года первой чеченской войны. У меня был красивый, молодой папа, когда же спустя три года мы с ним встретились — это был уже седой мужчина. Мы прилетели без звонка, без стука. Просто вернулись домой. Тогда я впервые увидела слезы в его глазах», — рассказывала она.Детские впечатления оказались настолько разрушительными, что после возвращения в Москву девочка полгода молчала: не разговаривала, не плакала. Айза связывает это состояние с посттравматическим синдромом — последствиями пережитого в зоне боевых действий.
«У меня всегда в памяти те три года, когда мы пытались выжить, перебираясь из подвала в подвал. Маму однажды даже брали в плен. Это был ад», — вспоминала она.
«Мы учились при свечах»: воспоминания о войне и борьбе за выживаниеВ интервью Айза откровенно рассказывала: семья пыталась выжить каждый день. Они перемещались из подвала в подвал, добывали воду, а мать обменивала украшения и драгоценности родственников на еду. Из-за этих событий, признается Долматова, она до сих пор не любит украшения — слишком много боли они ей напоминают.
По словам артистки, страх был только в самом начале. Затем — притупился. Девочка видела вокруг разрушения, гибель родственников и знакомых, хаос и бесконечную неопределенность. Несмотря на тяжелейшие обстоятельства, мать пыталась сохранять дочери «детство» — учила, развлекала, давала ощущение нормальности, пусть и при свечах и керосиновых лампах.
«Да, я понимаю, что пропустила детство, его как такового у меня не было, я была вынуждена в одночасье повзрослеть, стать сильнее, научиться терпеть», — заявила она.
Юность Айзы: столкновение с буллингомПосле переезда в Москву Айза продолжила обучение: окончила школу здоровья, а затем поступила в Московский государственный лингвистический университет на факультет права и экономики.
При этом ее школьные годы в столице были непростыми. Девушку дразнили из-за национальности, поэтому долгое время она скрывала свое чеченское происхождение. Позже, уже став взрослой, Долматова открыто говорила: она «чистокровная чеченка».
«Да, я, наверное, не чеченка по понятиям, и в какой-то степени я, может быть, даже позор семьи. Я другая. Да, у меня татуировки, да, я зарабатываю своим бизнесом. Родители дали мне слишком хорошее образование, чтобы не использовать его. Я не святая, но перед Богом я точно осталась чистой», — сказала Долматова.
Первые шаги в карьере: мода, бизнес и работа в индустрии красотыУже в юности Айза активно интересовалась модой. Она открыла шоурум вместе с подругой, а позже рассматривала идею перезапуска собственной линии аксессуаров и одежды.
Позже она создала имидж-лабораторию Ai Lab, где предоставляется широкий спектр бьюти-услуг — от маникюра до массажных процедур. Проект стал одним из ключевых направлений ее бизнеса.
Музыка Айзы: начало карьеры и альбом THE MONKEYВ 2018 году Айза представила свой первый рэп-альбом THE MONKEY, выступив под псевдонимом A(Z)IZA. До релиза пластинки артистка выпустила несколько треков, в которых резко и эмоционально высказалась о бывшем муже.
Клипы ROLLIN’ и ZAKAT стали вирусными, а критики отмечали: Айза привнесла новое звучание и интонации в российский женский рэп. Сама же она неоднократно подчеркивала — не считает себя профессиональной певицей и делает музыку ради удовольствия.
В 2018 году она представила свою коллекцию одежды.
Телевидение: первые проекты и участие в шоуНа телевидении Айза появилась в 2013 году, сменив Рому Желудя в проекте «Неформат чарта». В дальнейшем она работала над фильмом «Газгольдер», озвучивала персонажа в мультфильме «Олли и сокровища пиратов», снималась в клипах и участвовала в различных шоу.
Среди значимых проектов:
- «Барышня-крестьянка» на канале «Пятница», где она на время сменила образ жизни и отправилась в село под Оренбургом;
- «Беременные» на «Домашнем» — реалити, в котором Айза делилась своим опытом материнства;
- «Любовь на выживание» — очередной проект, где она уже выступила как ведущая;
- «Голос улиц», где Долматова стала членом жюри и попала в громкий конфликт с рэпером Млечным.
«Я взрослая тетя, а какой-то щенок говорит мне какие-то гадости?», — сказала она.
«Звезды в Африке» и скандал вокруг Вячеслава МалафееваВ 2021 году на ТНТ вышло реалити «Звезды в Африке», где Айза также приняла участие. Там ей приписали романтический интерес к женатому футболисту Вячеславу Малафееву. Долматова публично отрицала любые намеки на их отношения, объясняя: между ними была лишь дружба, которую продюсеры попытались превратить в «любовную линию» ради рейтингов. Она подчеркнула, что после съемок никогда больше не видела спортсмена.
История получила продолжение — жена Малафеева, которая тоже поверила в роман звезд, отправила Айзе провокационное сообщение с телефона мужа, пытаясь проверить, есть ли между ними что-то большее.
«Как-то я сидела дома, и мне пришло сообщение от его бывшей или нынешней… ничего не знаю про его личную жизнь. Было написано что-то из серии: "Не могу забыть нашу страстную ночь в Африке". Я понимала, что это бред. Никакой страстной ночи не было. Потом Слава сказал, что это его жена написала и извинился… Она устроила проверку», — поделилась Айза.Она подчеркнула, что готова извиниться перед женой футболиста, несмотря на то, что не считает себя виноватой. Вскоре после шоу Малафеев и его супруга развелись. Спортсмен подчеркнул, что в его расставании с женой виноваты накопившееся проблемы, а не Долматова.
«Мне дико обидно и неприятно. Если надо, я извинюсь перед женой Малафеева, потому что я никак не влезала и уж точно не стала причиной развода», — заключила артистка.
Диагноз «клиническая депрессия» и критика в сетиНесколько лет назад Айзе поставили диагноз «клиническая депрессия». Она говорила об этом в 2023 году и обещала начать лечение. Спустя почти два года она признавалась, что продолжает бороться с недугом. Она отмечала, что каждый сильный стресс или конфликт отбрасывает её назад в процессе терапии. При этом Айза подчёркивала, что опасается принимать медикаменты, так как боится стать зависимой от них.
Многие в Сети не верят в ее диагноз, считая, что у звезды «есть все для счастья». Однако рэперша считает, что наличие благополучия не отменяет проблем со здоровьем, в том числе психисческим.
«У меня и правда есть абсолютно все для счастья, и я безумно счастлива и благодарна Богу за все. И думаете, мне нравится испытывать такой дискомфорт? Думаете, что я это выбрала и рада такому диагнозу? Я каждый гребаный день борюсь за свою жизнь… и делаю очень многое для этого», — подчеркнула она.Знаменитость связывает свои психологические проблемы с тяжелыми событиями детства, которые, по ее словам, «не могли пройти бесследно».
Личная жизнь Айзы: развод с Гуфом и новая семьяАйза давно привлекает внимание публики своими яркими и эмоциональными романами. Её отношения с Гуфом в своё время называли одним из самых красивых союзов в российском рэпе. Они познакомились в 2005 году в ночном клубе, затем не раз случайно пересекались, а через год начали встречаться. Именно ей Алексей посвятил один из своих самых известных треков — Ice Baby. В 2008-м пара поженилась, а в 2010 году у них родился сын Сэми.
Но семейная жизнь не выдержала испытаний: спустя пять лет брак распался на фоне измен и зависимости артиста. В следующие годы поклонники наблюдали постоянные попытки пары то помириться, то вновь разойтись. Часто они выясняли отношения в социальных сетях.
В июле 2021-го бывшие супруги неожиданно объявили о примирении.
«Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена — баба Гуфа», — заявила она.Однако спустя месяц они снова расстались. Сейчас артисты остаются в хороших отношениях ради общего ребенка.
Второй брак Айзы
Второй раз Айза вышла замуж в 2015 году — её супругом стал серфер и предприниматель Дмитрий Анохин. Свадьбу сыграли в Лас-Вегасе, а жить пара переехала на Бали. В 2016 году у них родился сын Элвис. Но и этот союз оказался недолгим: в 2020 году пара развелась. После расставания Айза открыто рассказывала о сложных отношениях и спорах, связанных с общим бизнесом.
Позже ей приписывали романы с певцом Олегом Майами и блогером Ильёй Бланко. Отношения с Майами она подтвердила, однако роман быстро закончился и в 2021 году пара рассталась.
Обрела настоящее счастье
С начала 2024 года Айза состоит в отношениях со Степаном Кузьменко — сотрудником «Газпрома» из Нижневартовска. Он младше Айзы на десять лет, но разница в возрасте, как утверждает пара, никак не влияет на их гармонию. В 2025 году они стали участниками реалити-шоу «Ставка на любовь», где и произошло одно из самых обсуждаемых событий сезона — предложение руки и сердца.
Во время финальной церемонии голосования Степан поднялся, взял микрофон и обратился к Айзе, сказав, что мечтает разделить с ней всю жизнь.
«Определенно уверен в том, что хочу прожить с тобой эту жизнь. Счастливую жизнь, полную любви и радости. Но прежде чем это сделать, мне нужно задать тебе один вопрос. Айза-Лилуна Ай, ты будешь моей женой?», — спросил он.Айза сразу ответила «да» и надела кольцо. Под аплодисменты и фейерверки пара обнялась, став главным моментом выпуска.