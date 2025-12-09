«Он боролся»: жена звезды «Реальных пацанов» раскрыла обстоятельства смерти актёра
Вдова Дмитрия Красильникова рассказала, как актёр ушёл из жизни
Супруга актёра Дмитрия Красильникова, звезды сериала «Реальные пацаны», рассказала подробности его внезапной смерти.
В беседе с «59.ru» она сообщила, что утром 4 декабря у Дмитрия произошёл инсульт — мужчина потерял сознание и впал в кому прямо у неё на руках. Через два дня, несмотря на усилия врачей, артиста не стало.
«Все дни Дима был в глубокой коме на ИВЛ. Я очень надеялась на чудо. Он боролся: обычно первые сутки самые критичные, и он их пережил», — поделилась вдова.Прощание с актёром состоялось сегодня. Его близкие заранее попросили поклонников не приносить венков и цветов, объяснив, что планируют кремацию и хотят, чтобы церемония прошла спокойно и без лишней помпезности.