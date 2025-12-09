«Он боролся»: жена звезды «Реальных пацанов» раскрыла обстоятельства смерти актёра

09 декабря 2025, 14:41

Вдова Дмитрия Красильникова рассказала, как актёр ушёл из жизни

Дмитрий Красильников (Фото: Instagram* / @krasilnikovdv)

Супруга актёра Дмитрия Красильникова, звезды сериала «Реальные пацаны», рассказала подробности его внезапной смерти.





В беседе с «59.ru» она сообщила, что утром 4 декабря у Дмитрия произошёл инсульт — мужчина потерял сознание и впал в кому прямо у неё на руках. Через два дня, несмотря на усилия врачей, артиста не стало.





«Все дни Дима был в глубокой коме на ИВЛ. Я очень надеялась на чудо. Он боролся: обычно первые сутки самые критичные, и он их пережил», — поделилась вдова.