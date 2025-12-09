Шура провёл Новый год в тюрьме — и это было весело 

09 декабря 2025, 14:55

Певец Шура рассказал, как случайно попал за решётку в новогоднюю ночь

Шура (Фото: Instagram* / @shuramedvedev)

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) поделился необычным случаем, произошедшим с ним в новогоднюю ночь.





В интервью Общественной Службе Новостей артист признался, что однажды праздник обернулся для него настоящим приключением за решёткой.





«Я был в определённом образе, выпил немного и случайно упал в яму. Всё происходило на улице. Потом подъехали сотрудники полиции и подумали, что я представитель древнейшей профессии, не поняли, что я тот самый артист Шура. Меня отвезли в участок, слово за слово, и отправили в камеру к другим ребятам», — рассказал певец.

«Ой, они так обрадовались и начали петь все мои песни! Оказалось, что они с витрин магазинов электроники смотрели мои клипы по телевизору и знали весь мой репертуар», — добавил артист.