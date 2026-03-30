Клялся перед иконами, бил жену, а после смерти угодил в скандал с биоматериалом: двойная жизнь «Шоколадного зайца»
Его знали как «Шоколадного зайца» — весёлого и энергичного артиста. Но смерть Пьера Нарцисса вскрыла то, что было скрыто при жизни: скандалы в семье, обвинения в насилии и неожиданное появление внебрачного сына из Камеруна. ДНК-тест подтвердил родство, но на этом история не закончилась. Спустя два года наследник оказался в изоляторе, а бывшая жена певца сделала шокирующее признание о планах родить ребёнка от его нового родственника. Что же на самом деле произошло в семье «Шоколадного зайца» после его ухода, расскажет «Радио 1».
Нежданный наследник, планы на будущее и мистическая связьСпустя два года после смерти Пьера Нарцисса, в июле 2024-го, его бывшая жена Валерия пришла на программу к Андрею Малахову. В эфире произошёл самый громкий момент: молодой человек из Камеруна по имени Андре Мбоа объявил себя внебрачным сыном музыканта. Тогда многие решили, что это попытка легкой славы, однако экспертиза ДНК подтвердила родство с почти стопроцентной точностью. Почти два года о нем ничего не было слышно, пока Валерия не рассказала, что Андре оказался в изоляторе в Мурманске.
Он прилетел в Россию по туристической визе, но не вернулся обратно, а после истечения срока документа был задержан полицией. Мать и бабушка Андре обвинили во всем Валерию, заявив, что она специально заманила парня, чтобы получить его биоматериал и родить ребёнка с генами умершего певца. Валерия не отрицает: такие планы действительно обсуждались, и Андре прошёл все необходимые обследования. Сейчас он уже вернулся домой и с бывшей семьёй отца не общается, но экс-супруга уверена: от наследства он не откажется. Бывший директор и близкий друг артиста Сергей Дворцов подтвердил, что у Пьера на родине была чайная плантация, земли и дом, и теперь наследники намерены их забрать. Помимо материальных вопросов, Сергей всё чаще говорит о связи совсем иного свойства.
Со слов Дворцова, даже после смерти артист продолжает подавать знаки — посылать им с семьей мистические послания, которые они расценивают как присутствие духа певца и его незримую опеку. Сергей подчеркивает: Пьер регулярно является ему во снах, и эти видения он считает не случайными, а особыми подсказками оттуда.
По его убеждению, подобные сны и другие необъяснимые сигналы служат для них оберегом и напутствием свыше — они помогают домочадцам находить верные решения в непростых обстоятельствах и ощущать, что ушедший артист продолжает быть рядом. Именно из-за этих знаков, уверяет Дворцов, они с родными до сих пор не съездили на могилу певца: будто сам Пьер таким способом ограждает их от этого шага и не велит отправляться без крайней необходимости. Незримая нить, связывающая близких с музыкантом, остается прочной и по сей день помогает им в жизни.
Африканские корни, европейское воспитание и судьбоносный кастингПьер Нарцисс появился на свет 19 февраля 1977 года в интеллигентной камерунской семье. Его родители получили образование в Европе: мать работала в банке, отец занимался бизнесом. Дома говорили на одном из местных наречий, но быт был европейским. В детстве он грезил футболом, но в 13 лет поступил в музыкальную школу, освоив тенор-саксофон, а в 14 уже собрал ансамбль, с которым выступал в клубах. В Россию Пьер приехал к сестре в Егорьевск, и планировал уехать во Францию.
Однако в 1998 году в Москве он попал на кастинг к Никите Михалкову и получил эпизодическую роль в фильме «Сибирский цирюльник». Эта работа изменила его отношение к стране.
Джаз, радио и рэп под Высоцкого: восхождение на сценуОставшись в России, Нарцисс поступил на факультет журналистики МГУ, параллельно работая в ночных клубах, казино и выступая в команде КВН РУДН. Он не оставлял музыку: играл на саксофоне, вел программу «Dance boom» на радиостанции РДВ, а позже рубрику на «Хит FM». Всенародная известность пришла к нему после участия в «Фабрике звёзд». На кастинг в 2003 году он пришел по совету друга — участника первого сезона Джема Шерифа. Жюри удивило то, что он читал рэп, пел по-французски и даже исполнил песню Высоцкого. На проекте он часто выступал в дуэтах, в том числе с Натальей Подольской.
«Шоколадный заяц» и большой успехХотя Нарцисс не одержал победу в проекте, после завершения шоу его продюсированием занялся Максим Фадеев. Клипы на песни «Шоколадный заяц» и «Целуй-целуй» стали хитами, а прозвище «Шоколадный заяц» осталось за артистом на долгие годы. В 2004-м вышел дебютный альбом с 12 треками, включая «Акуна Матата» и «Сок винограда». Позже он записывал совместные работы с Еленой Кукарской («Зиночка») и Жанной Фриске («Чунга-Чанга»), а в 2022-м выпустил сольную «Шоколадную любовь».
Клятвы перед иконами и семейная драмаВалерию Пьер встретил в 2004 году в ночном клубе. Девушка не сразу узнала в нём известного певца, что только подогрело его интерес. Они поженились через несколько месяцев, а в 2005-м родилась дочь Каролина-Кристель. Пьер часто повторял, что любит дочь больше всех на свете.
Долгие годы их брак казался идеальным, но в 2017 году Валерия подала на развод, обвинив мужа в агрессии. Она рассказала, что Пьер пристрастился к алкоголю, в нетрезвом состоянии бил её, а утром не помнил этого, искренне просил прощения, клялся перед иконами, но обещания не сдерживал. После развода бывшие супруги продолжали вместе выходить в свет.