Скандал с компроматом, роман с подругой жены и отказ от Бандераса: как сложилась судьба Кирилла Жандарова после «Доярки из Хацапетовки»?

Кирилл Жандаров — актер, чье имя стало синонимом мужской притягательности и сложного, порой неоднозначного характера, как на экране, так и в жизни. Зрители запомнили его по ролям обаятельных негодяев и героев-любовников в сериалах «Доярка из Хацапетовки», «Доктор Иванов», «Однажды в Новый год» и многих других. 29 марта актеру исполняестя 43 года. За его плечами — долгий путь от мальчишки из Ломоносова, которому родители пророчили карьеру юриста, до статуса одного из самых востребованных артистов. Подробности жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».




Биография артиста

Кирилл Жандаров родился 29 марта 1983 года в городе Ломоносове (ныне территория Санкт-Петербурга) в семье инженеров легендарного часового завода «Ракета». Творческие амбиции младшего сына встречали лишь скепсис: пока старший брат осваивал системное администрирование, Кирилл рвался на сцену, играя в школьном театре и команде КВН «Глобус». Родители пытались «образумить» его, устроив подсобным рабочим на завод, но он сбегал с трудовой смены на репетиции. Перелом наступил в 1999 году: мать, увидев сына на сцене в школьном спектакле, расплакалась и сняла вето с его мечты. В 2000 году Жандаров с первой попытки поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, где его наставником стал профессор С.И. Паршин.

После окончания вуза в 2004 году началась полная драматизма «московская эпопея». Он приехал в столицу вслед за девушкой, мечтавшей о театре Романа Виктюка. В итоге в труппу приняли его, а спутницу — нет. Работа у Виктюка приносила долларовую зарплату и гастроли по миру, но актер жаждал свободы и вскоре покинул мастерскую. Последовали годы скитаний по театрам («Таганка», Центр драматургии), отсутствие ролей и глубочайший кризис.

Отчаявшись, Жандаров решил уйти из профессии и устроился журналистом в газету, но и там его ждал провал — скандал из-за мизерного гонорара закончился увольнением. Вернувшись в Петербург без денег и с долгами, он случайно зашел на кастинг рекламы жвачки, где среди трех тысяч человек его искренняя самоирония принесла контракт на 15 тысяч долларов. Эти деньги спасли его от долговой ямы и позволили снять жилье.

С 2006 года Жандаров вошел в труппу Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ). Именно здесь, репетируя спектакль «Блажь», он получил предложение, изменившее всё, — роль мажора Димы в сериале «Доярка из Хацапетовки». Проект, сделанный на скромные деньги, стал народным хитом. Так началась новая жизнь: актер проснулся знаменитым. Сегодня его фильмография насчитывает десятки ярких работ. Среди последних — роли в сериалах «Чикатило», «Загляни ему в голову», «Панчер», «И снова здравствуйте!». Сам артист признается, что предпочитает сериалы полному метру за возможность глубже раскрыть персонажа.

Личная жизнь

Кирилл Жандаров и Мария Валешная
Личная жизнь Жандарова всегда развивалась по законам остросюжетного кино. Первая супруга, Надежда Толубеева, была дочерью прославленного актера Андрея Толубеева. Их знакомство произошло при трагических обстоятельствах — в день поминок отца Надежды в театре. Кирилл увидел девушку на ступеньках и, по его собственному признанию, понял: это судьба. Роман развивался стремительно: через две недели он сделал предложение, вручив вместо кольца скрученную трубочку от коктейля, а еще через неделю пара расписалась.

Однако счастье едва не рухнуло в день свадьбы. Ревнивые поклонницы актера прислали невесте папку с фотографиями, компрометирующими жениха. Скандал разгорелся нешуточный, но церемония состоялась. Брак с Надеждой продлился два года. Официальной причиной называлась тотальная занятость супругов и редкие встречи, хотя поклонники до сих пор гадают о подоплеке разрыва.

Самая пикантная глава в биографии артиста началась после развода. Второй избранницей Жандарова стала Мария Валешная — актриса, которая до этого была близкой подругой его первой жены Надежды. Этот роман вызвал бурю слухов и обвинений в предательстве. Но, несмотря на скандальный флер, союз оказался крепким. Сегодня Мария — не только жена, но и коллега Кирилла. В интервью актер называет супругу своей совестью, мозгом и крыльями, подчеркивая, что секрет их счастья — в умении слышать и слушать друг друга. В этом браке подрастает двое детей: Валерий и Александр.

Отказ от Бандераса и новые проекты

Кирилл Жандаров — человек, который умеет идти против течения. Самым громким «нескандальным» скандалом в его карьере стал отказ от работы с голливудской звездой. Он должен был лететь в Испанию на съемки с Антонио Бандерасом, но ради спектакля «Дядюшкин сон» в БДТ, где играл вместе с Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили, он остался в Петербурге.

Что касается творческих успехов, 2025 год выдался для актера насыщенным. В 2025 году вышел второй сезон детективного сериала «Загляни ему в голову», где он исполнил главную роль доктора Лунина, а также комедийный сериал «Мендельсон». Премьеры 2026 года обещают быть не менее громкими. В производстве находятся сериалы: «Комиссар полиции», где Жандаров сыграет главную роль, «Тайный знак. Часть 3» и «Позывной «Аскет».

Сегодня Кирилл Жандаров живет и работает в Санкт-Петербурге. Он по-прежнему верен сцене БДТ, называя театр местом силы. Несмотря на плотный съемочный график, он находит время на семью, спорт и поддержание своей физической формы.


*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова

