Скандал с компроматом, роман с подругой жены и отказ от Бандераса: как сложилась судьба Кирилла Жандарова после «Доярки из Хацапетовки»?
Кирилл Жандаров — актер, чье имя стало синонимом мужской притягательности и сложного, порой неоднозначного характера, как на экране, так и в жизни. Зрители запомнили его по ролям обаятельных негодяев и героев-любовников в сериалах «Доярка из Хацапетовки», «Доктор Иванов», «Однажды в Новый год» и многих других. 29 марта актеру исполняестя 43 года. За его плечами — долгий путь от мальчишки из Ломоносова, которому родители пророчили карьеру юриста, до статуса одного из самых востребованных артистов. Подробности жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография артистаКирилл Жандаров родился 29 марта 1983 года в городе Ломоносове (ныне территория Санкт-Петербурга) в семье инженеров легендарного часового завода «Ракета». Творческие амбиции младшего сына встречали лишь скепсис: пока старший брат осваивал системное администрирование, Кирилл рвался на сцену, играя в школьном театре и команде КВН «Глобус». Родители пытались «образумить» его, устроив подсобным рабочим на завод, но он сбегал с трудовой смены на репетиции. Перелом наступил в 1999 году: мать, увидев сына на сцене в школьном спектакле, расплакалась и сняла вето с его мечты. В 2000 году Жандаров с первой попытки поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, где его наставником стал профессор С.И. Паршин.
После окончания вуза в 2004 году началась полная драматизма «московская эпопея». Он приехал в столицу вслед за девушкой, мечтавшей о театре Романа Виктюка. В итоге в труппу приняли его, а спутницу — нет. Работа у Виктюка приносила долларовую зарплату и гастроли по миру, но актер жаждал свободы и вскоре покинул мастерскую. Последовали годы скитаний по театрам («Таганка», Центр драматургии), отсутствие ролей и глубочайший кризис.
Отчаявшись, Жандаров решил уйти из профессии и устроился журналистом в газету, но и там его ждал провал — скандал из-за мизерного гонорара закончился увольнением. Вернувшись в Петербург без денег и с долгами, он случайно зашел на кастинг рекламы жвачки, где среди трех тысяч человек его искренняя самоирония принесла контракт на 15 тысяч долларов. Эти деньги спасли его от долговой ямы и позволили снять жилье.
С 2006 года Жандаров вошел в труппу Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ). Именно здесь, репетируя спектакль «Блажь», он получил предложение, изменившее всё, — роль мажора Димы в сериале «Доярка из Хацапетовки». Проект, сделанный на скромные деньги, стал народным хитом. Так началась новая жизнь: актер проснулся знаменитым. Сегодня его фильмография насчитывает десятки ярких работ. Среди последних — роли в сериалах «Чикатило», «Загляни ему в голову», «Панчер», «И снова здравствуйте!». Сам артист признается, что предпочитает сериалы полному метру за возможность глубже раскрыть персонажа.
Личная жизньЛичная жизнь Жандарова всегда развивалась по законам остросюжетного кино. Первая супруга, Надежда Толубеева, была дочерью прославленного актера Андрея Толубеева. Их знакомство произошло при трагических обстоятельствах — в день поминок отца Надежды в театре. Кирилл увидел девушку на ступеньках и, по его собственному признанию, понял: это судьба. Роман развивался стремительно: через две недели он сделал предложение, вручив вместо кольца скрученную трубочку от коктейля, а еще через неделю пара расписалась.
Однако счастье едва не рухнуло в день свадьбы. Ревнивые поклонницы актера прислали невесте папку с фотографиями, компрометирующими жениха. Скандал разгорелся нешуточный, но церемония состоялась. Брак с Надеждой продлился два года. Официальной причиной называлась тотальная занятость супругов и редкие встречи, хотя поклонники до сих пор гадают о подоплеке разрыва.
Самая пикантная глава в биографии артиста началась после развода. Второй избранницей Жандарова стала Мария Валешная — актриса, которая до этого была близкой подругой его первой жены Надежды. Этот роман вызвал бурю слухов и обвинений в предательстве. Но, несмотря на скандальный флер, союз оказался крепким. Сегодня Мария — не только жена, но и коллега Кирилла. В интервью актер называет супругу своей совестью, мозгом и крыльями, подчеркивая, что секрет их счастья — в умении слышать и слушать друг друга. В этом браке подрастает двое детей: Валерий и Александр.
Отказ от Бандераса и новые проектыКирилл Жандаров — человек, который умеет идти против течения. Самым громким «нескандальным» скандалом в его карьере стал отказ от работы с голливудской звездой. Он должен был лететь в Испанию на съемки с Антонио Бандерасом, но ради спектакля «Дядюшкин сон» в БДТ, где играл вместе с Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили, он остался в Петербурге.
Что касается творческих успехов, 2025 год выдался для актера насыщенным. В 2025 году вышел второй сезон детективного сериала «Загляни ему в голову», где он исполнил главную роль доктора Лунина, а также комедийный сериал «Мендельсон». Премьеры 2026 года обещают быть не менее громкими. В производстве находятся сериалы: «Комиссар полиции», где Жандаров сыграет главную роль, «Тайный знак. Часть 3» и «Позывной «Аскет».
Сегодня Кирилл Жандаров живет и работает в Санкт-Петербурге. Он по-прежнему верен сцене БДТ, называя театр местом силы. Несмотря на плотный съемочный график, он находит время на семью, спорт и поддержание своей физической формы.