Кома, наркотики и удары головой об стену: как жил лидер группы «Звуки Му» Петр Мамонов и почему его вдова осталась в нищете?
14 апреля Пётр Николаевич Мамонов мог бы отпраздновать день рождения. Но в 2021 году музыкант ушёл из жизни. Артист, актёр, поэт и лидер группы «Звуки Му» оставил заметный след в отечественной культуре. «Радио 1» расскажет о его борьбе с алкогольной зависимостью, обстоятельствах смерти и наследстве.
Биография Петра Мамонова: детство и семьяПётр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве, в интеллигентной семье. Его мать переводила со скандинавских языков, а отец работал с доменными печами. Семья жила в Большом Каретном переулке. Этот двор позднее воспел в своих песнях Владимир Высоцкий. Вместе с Петром рос старший единокровный брат Олег Майстров. Впоследствии он стал биологом-охотоведом. С детства будущий музыкант отличался сложным характером и часто огорчал родителей. За хулиганские выходки его два раза исключали из школы. Однажды подросток даже устроил взрыв в кабинете химии.
Увлечение музыкой и творческие экспериментыНесмотря на проблемы с дисциплиной, Пётр рано увлёкся музыкой и сценой. Его друг Александр Липницкий говорил, что Мамонов лучше всех в городе танцевал твист и рок-н-ролл. В старших классах юноша слушал записи Рэя Чарльза и Чабби Чекера. Пластинки из-за границы привозил отчим Липницкого. В то время Мамонов играл в ансамбле «Экспресс».
Позднее он собрал дворовую группу. Музыканты исполняли песни The Beatles, The Rolling Stones и других западных исполнителей. В юности Пётр привлекал внимание внешностью и манерами. Например, он носил импровизированную «серёжку» из ручки сливного бачка. Любовь к эпатажу проявлялась и в его выходках: Мамонов нарочно разбегался и врезался в стены, чтобы удивить прохожих.
Чтобы не попасть в армию, Пётр симулировал психическое расстройство. Даже среди неформалов того времени его поступки казались необычными.
Первые работы и поиск себяПосле школы мать не дала Петру долго бездельничать. Она выбрала суровый способ воспитания: заперла холодильник на ключ. Через несколько дней голодный юноша нашёл первую работу. Позже Мамонов попробовал себя в разных сферах. Он трудился грузчиком, лифтёром, банщиком и наборщиком в типографии. Пётр переводил тексты с английского и норвежского. Интерес к языкам он перенял у матери.
Конфликты, травма и клиническая смертьПётр Мамонов вращался в кругу хиппи, однако не разделял их взгляды. Это приводило к конфликтам и дракам. В одной из таких потасовок он получил серьёзное ранение в лёгкое и оказался на грани жизни и смерти.
«Потерял много крови и начал терять сознание. Чувствовал, как неприятности отступают, всё вокруг становится серым, а потом наступил покой. Я пережил клиническую смерть и вернулся к жизни, благодаря стараниям врачей. Мой первый вопрос был: "Зачем?"», — вспоминал он.
Музыкант пробыл в коме 40 дней. Несмотря на пережитое, вскоре после выписки Мамонов вернулся к привычному образу жизни. Первым делом он отправился покупать алкоголь.
Учёба и начало музыкальной карьерыПопытка получить высшее образование не увенчалась успехом. Поступив в Полиграфический институт, Мамонов проучился лишь до третьего курса. В начале 1980-х годов он начал активно писать песни, хотя стихи сочинял задолго до этого. В 1983 году Мамонов создал музыкальную группу «Звуки Му», которая быстро стала заметным явлением в московском андеграунде.
Группа «Звуки Му»: успех и гастролиСначала коллектив играл на квартирниках. Со временем музыканты познакомились с заметными участниками рок-сцены. Позднее многие из них стали культовыми фигурами. Экстравагантность Мамонова и его необычная манера держаться на сцене быстро заинтересовали публику. Первый большой концерт группа дала в 1984 году. Он прошёл в актовом зале московской спецшколы и собрал представителей столичного андеграунда. Музыкальный критик писал, что на сцене Мамонов создавал утрированный образ самого себя. В нём сочетались уличной шут, циничный персонаж и трагический герой.
В 1988 году в Лондоне вышел дебютный альбом Zvuki Mu. Продюсером пластинки выступил Брайан Ино. Затем музыканты отправились на гастроли по Европе и дважды сыграли в США. После возвращения они записали «Транснадежность». Альбом не достиг успеха предыдущей работы, и вскоре коллектив распался. Во время гастролей Мамонов употреблял наркотики. Однажды из-за его поведения артисты едва не опоздали на самолёт. За годы работы в России «Звуки Му» выпустили около двадцати пластинок.
Сольная карьера и жизнь в деревнеПосле распада «Звуков Му» Мамонов занялся сольными проектами. В 1995 году он уехал жить в деревню. Там музыкант записал «Жизнь амфибий как она есть» — один из самых непростых для восприятия альбомов.
Позже артист продолжил выступать в городах России. На творческих вечерах он совмещал музыку с разговором со зрителями. Мамонов вспоминал работу в кино, читал стихи и рассуждал о вере, любви, жизни и смерти.
Даже в зрелые годы он не терял внимания публики. Музыкант участвовал в телепередачах, общался с журналистами и встречался с поклонниками. В своих монологах всё чаще поднимал религиозные и философские темы, размышлял о смысле жизни и роли человека в мире.
Кинокарьера: от «Иглы» до «Царя»В кино Пётр Мамонов дебютировал в конце 1980-х годов. Одной из первых заметных работ стала роль в фильме «Игла», где он сыграл хирурга-поставщика.
Наиболее ярко актёр раскрылся в сотрудничестве с режиссёром Павлом Лунгиным. В фильме «Такси-блюз» Мамонов воплотил образ спивающегося саксофониста, продемонстрировав максимальную органичность и глубину.
Позже этот творческий союз привёл к созданию картины «Остров», где актёр сыграл старца Анатолия — человека, ушедшего от мирской суеты к вере и испытывающего внутренние муки. Этот образ получил широкое признание и стал одним из ключевых в его карьере.
В фильме «Царь» Мамонов исполнил роль Ивана Грозного, показав сложный и противоречивый характер исторической фигуры. Среди более поздних работ выделяется «Шапито-шоу», где он сыграл в новелле, посвящённой отношениям отца и сына.
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Театр: уникальный авторский стильТеатр занимал особое место в творчестве Мамонова. На сцене Театра имени Станиславского он представил «Лысого брюнета». Позднее появились авторские спектакли: «Шоколадный Пушкин», «Мыши, мальчик Кай и Снежная королева», «Дед Пётр и зайцы».
Эти постановки не следовали законам традиционной драматургии. Мамонов превращал выступления в авангардные перформансы. Он читал тексты, использовал пластику, переходил от крика к шёпоту. Публика приходила не ради привычного сюжета, а ради сильных эмоций и редкой сценической искренности артиста.
В начале 2000-х Пётр Мамонов неожиданно ушёл из публичной жизни. К этому шагу его подтолкнул глубокий внутренний кризис. Артист обратился к православию и заново взглянул на себя и своё прошлое. Алкоголь, разгульная жизнь и привычки молодости перестали привлекать музыканта.
Личная жизнь Петра МамоноваВпервые Пётр Мамонов женился в 21 год. Несмотря на возраст, он оказался подготовлен к семейной жизни: умел самостоятельно вести быт, справляться с повседневными задачами и поддерживать порядок. Эти навыки он приобрёл благодаря матери, которая рано приучила его к самостоятельности. Артист вспоминал, что искренне любил свою первую супругу, однако спустя восемь лет они развелись.
«Она была моей любимой девушкой. В браке мы были восемь лет, потом я его разрушил. Я жил определенным образом. Мне было очень весело, но окружающим становилось страшно», — говорил он.
Несмотря на развод, Мамонов продолжал общаться с сыном Ильей, однако испытывал чувство вины за собственные ошибки. Он признавал, что зависимость разрушила его семью.
«Я начал служить чертям. Выпивал и закусывал без меры. У дьявола задача одна — разделить. Вот он и разделил нас. Путем моего пьянства», — подчеркивал музыкант.
Отношения после развода и период кризисаПосле развода с первой супругой Мамонов несколько лет встречался с преподавательницей иностранных языков Ольгой Гороховой. Эти отношения закончились из-за алкогольной зависимости музыканта. Горохова рассказывала об эпизоде, после которого всё изменилось. Во время ссоры артист внезапно проявил агрессию. Для неё этот случай стал решающим, и пара постепенно начала отдаляться.
«Мамонов бешено зыркнул, схватил лежащее под ногами бревно и запустил в меня. Оно со свистом пролетело в миллиметре от головы. Внезапная агрессия поразила, и не на шутку: таким я его еще не видела. С этого случая мы начали отдаляться. Петя все понимал, чувствовал», — вспоминала она.
Тогда Мамонов переживал тяжёлый эмоциональный кризис. Он переехал в коммунальную квартиру в Чертанове, где остался наедине с одиночеством и внутренними переживаниями.
Второй брак, семья и несбывшиеся ожиданияВ 1982 году Пётр Мамонов женился на возлюбленной по имени Ольга. В этом браке у него родились сыновья Иван и Даниил. При этом сам артист позже признавался, что семья могла быть гораздо больше, однако супруга несколько раз прерывала беременность. Мамонов тяжело переживал эти решения и сожалел, что не смог повлиять на ситуацию. Он воспринимал аборты как трагедию и считал их серьёзной ошибкой.
Кроме того, Мамонов откровенно описывал атмосферу 1990-х годов. По его словам, он всегда пользовался вниманием женщин и вел насыщенную личную жизнь. Артист вспоминал, что часто проводил время в компаниях, где важную роль играли деньги, алкоголь и развлечения.
«У меня были самые красивые телки. Была одна троица. Такие девчонки из центра, не то чтобы проститутки... Но деньги, конечно, не последнюю роль играли. Я обычно поэтически: любовь, чувства... Влюблялся. Верный был», — говорил Мамонов.
Смерть Петра Мамонова: инфаркт и COVID-19В 2019 году Пётр Мамонов перенёс инфаркт и попал на операционный стол. Медики быстро стабилизировали его состояние, несмотря на серьёзность ситуации. Сам музыкант считал, что спасение ему даровала вера. Летом 2021 года артист заразился коронавирусом. Первое время он лечился дома, но вскоре самочувствие резко ухудшилось. Из-за тяжёлых нарушений дыхания Мамонова доставили в больницу.
Позже у него развились пневмония, сепсис и полиорганная недостаточность. Врачи погрузили музыканта в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Он не мог дышать самостоятельно, а сердце работало всё хуже. Жена артиста Ольга не скрывала, что опасается трагического исхода. Пётр Мамонов умер 15 июля 2021 года. За несколько дней до смерти его причастил священник.
Наследство и финансовые трудности семьиПосле смерти музыканта выяснилось, что его семья столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами. Вдова артиста Ольга Ивановна рассказала, что трудности начались ещё при его жизни. По её словам, супруги вели скромный образ жизни.
Она опровергла появлявшиеся в СМИ сообщения о богатстве Мамонова, подчеркнув, что он не был состоятельным человеком. Семья жила в условиях постоянной нехватки средств, вплоть до риска отключения электричества за неуплату.
«Когда про Петю написали: "Умер еще один московский миллионер: гигантский особняк на Верее, три "Мерседеса", московская квартира в Большом Каретном…", я была возмущена. Надо успокоиться насчет его богатства. Он был нищим, честным человеком. Не был бы он Мамоновым, если бы был богат… В последние годы мы жили трудно, тяжело. Все время под угрозой отключения электричества за неуплату», — сообщила вдова.
После смерти мужа положение Ольги Ивановны ухудшилось. Ей пришлось самостоятельно обеспечивать не только себя, но и многочисленных животных, которых при жизни приютил Мамонов.
Судьба детей Петра МамоноваСтарший сын Илья выбрал техническое направление. Он работает в IT-компании и прокладывает оптоволоконные линии связи. В молодости Илья увлекался музыкой, играл в рок-группе. Сейчас он женат. Пётр Мамонов пришёл на свадьбу сына.
Средний сын Даниил носит фамилию Игнатов. Он пробовал себя в разных сферах: учился в педагогическом институте, писал книги и занимался бизнесом. Позже в СМИ появлялась информация о его желании посвятить себя религии. В 2022 году Даниил жил в Израиле.
Младший сын Иван с ранних лет тянулся к творчеству. Окончив школу, он поступил на операторский факультет ГИТИСа. В его фильмографии — 17 работ.