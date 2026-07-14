Бывший танцор Булановой призвал певицу прекратить публичные нападки

14 июля 2026, 11:01

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Бывший танцор Татьяны Булановой Максим Алалыкин попросил певицу перестать упоминать его с супругой в негативном ключе во время интервью. Об этом пишет СтарХит.





Артист утверждает, что они с женой не позволяют себе подобных высказываний в адрес звезды. Алалыкин отметил, что посвятил работе с исполнительницей 25 лет и за это время не говорил о ней плохо. По его словам, публичные упреки со стороны Булановой задевают его семью.





«Зачем нас трогать и поливать грязью? Пора закончить эту историю», — заявил Максим Алалыкин.