«Комики вообще не такие важные люди»: непростая жизнь в Якутии и смерть отца от передоза. Путь Сергея Орлова к успеху
23 июня день рождения отмечает один из самых известных российских стендап-комиков Сергей Орлов. Артист обрел широкую популярность благодаря историям о жизни в северной глубинке, детстве в Якутии и суровых реалиях провинциальной России. За умение превращать бытовые трудности в яркие комедийные наблюдения зрители нередко называют его «народным комиком». Отдельное внимание публики привлек громкий конфликт, произошедший во время съемок шоу с участием юмористки Дианы Курбановой, после неудачной шутки которой Сергей демонстративно покинул студию и отказался сниматься дальше. Подробнее о биографии комика, личной жизни, карьере и взглядах на развитие стендапа — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Орлова: детство в ЯкутииСергей Орлов родился 23 июня 1993 года в поселке Депутатский в Якутии. Имя будущий артист получил в честь отца. Жизнь Сергея Орлова-старшего оказалась яркой, но очень короткой. В 1996 году мужчина умер от передозировки наркотиков в возрасте 22 лет. На тот момент его сыну исполнилось всего три года.
Позже мать будущего комика Наталья вновь вышла замуж за свою школьную любовь. В семье появилась младшая сестра Сергея. Отчим принял мальчика как родного ребенка.
В те годы Депутатский считался крупным промышленным поселком благодаря расположенному рядом месторождению олова. Большинство местных жителей работали на горно-обогатительном комбинате. Однако после распада Советского Союза добыча металла прекратилась, предприятие остановило работу, а тысячи людей остались без стабильного заработка.
Ситуацию усугубила серьезная авария на электростанции. Поселок на четыре месяца остался без света, отопления и воды при температуре около сорока градусов мороза. После этого многие жители начали покидать родные места.
«Я никаких теплых чувств к месту, где я родился, не испытываю. Абсолютно нет желания туда поехать. Мало теплых воспоминаний оттуда. Я от этого бежал, от всей этой "балабанщины". Я ее стеснялся. Но потом перестал бежать и понял, что если ее, эту хтонь, видоизменять, она крутая и стильная», — рассказывал комик.Тяжелым ударом для артиста стала смерть матери. В июне 2024 года Наталья Орлова ушла из жизни.
Как Сергей Орлов начал заниматься стендапомПервые шаги на сцене будущий юморист сделал в Дворце культуры «Металлург». Особое влияние на подростка оказала музыкальный педагог, которая стала одним из самых важных взрослых людей в его жизни. По словам Орлова, именно она первой начала общаться с ним как с равным человеком, поддерживала его и давала советы в сложные моменты.
Еще в школьные годы Сергей увлекся стендапом и записал свой первый сольный концерт. Параллельно он выступал на открытых микрофонах, постепенно оттачивая навыки общения со зрителями и формируя собственный комедийный стиль.
После переезда в Якутск Орлов попробовал себя в различных профессиях, а затем основал «Северный Stand Up клуб», который стал важным этапом его творческого развития.
Переезд в Москву и начало большой карьерыВ 2018 году Сергей Орлов принял решение переехать в Москву. Этот шаг стал переломным в его биографии. Практически сразу карьера комика начала стремительно развиваться. В том же году артист принял участие в фестивале «Панчлайн». Его сольное выступление признали лучшим на фестивале, а самого Орлова заметили представители профессионального комедийного сообщества.
Вскоре он вошел в число резидентов Stand-Up Club #1. Дополнительный рост популярности произошел после участия в программе «Вечерний Ургант» в 2019 году. Также Сергей появился в проекте «22 комика» на телеканале ТНТ4.
В 2020 году комик представил свой первый полноценный часовой концерт под названием «Генетическая провинция». Позднее он рассказывал, что работал над программой около года, многократно проверял материал на выступлениях по всей стране, а затем еще несколько месяцев занимался монтажом видеоверсии.
Через некоторое время на авторском YouTube-канале появился концерт «Артист». Само выступление записали еще осенью 2020 года, однако широкая публика увидела его только летом следующего года. После этого Орлов принял участие в юмористической викторине «Это про меня!», где вместе с Андреем Бебуришвили, Денисом Дороховым и Айзой Анохиной участники угадывали неловкие и неожиданные факты друг о друге.
Отдельной популярностью пользуется формат «СУП», который представляет собой живую запись общения комика со зрителями. Съемки проекта проходили не только в России, но и за рубежом — в Южной Корее, Израиле, на Кипре и в других странах.
Концерты «Самозванец» и «Человек с головой собаки»В августе 2022 года Сергей Орлов выпустил третий сольный концерт под названием «Самозванец». Многие зрители охарактеризовали эту программу как своеобразную общественную психотерапию благодаря сочетанию личных историй, самоиронии и размышлений о жизни.
В этот же период артист стал ведущим нового сезона шоу Roast Battle, сменив на этой позиции Алексея Щербакова.
Осенью 2023 года Орлов представил новый спешл «Человек с головой собаки». Концерт разместили на платной платформе. Сам комик объяснил такое решение тем, что публикация программ на YouTube больше не позволяет компенсировать расходы на производство из-за отсутствия полноценной монетизации.
По словам артиста, создание качественного концертного проекта требует серьезных финансовых вложений, поэтому он рассчитывал получить хотя бы частичную отдачу от проделанной работы.
Позднее Сергей также стал гостем популярного шоу «Что было дальше?».
Как Сергей Орлов чуть не умер в ТаиландеЛетом 2024 года во время одного из выступлений комик рассказал историю, которая едва не закончилась трагедией. Инцидент произошел в Таиланде во время дружеской вечеринки с шашлыками. Во время ужина Сергей внезапно почувствовал сильный спазм в горле. Сначала он попытался запить еду водой, однако быстро понял, что жидкость не проходит, а дышать становится все сложнее.
К счастью, среди гостей оказался человек, который правильно оценил ситуацию и сумел помочь юмористу. Позже в одном из видео Сергей подробно рассказал о случившемся и показал прием Генри Геймлиха, который спас ему жизнь.
Жена Сергея Орлова и отношения с падчерицейК моменту знакомства с будущей супругой Сергей Орлов уже успел в полной мере ощутить все сложности холостяцкой жизни. Судьбоносная встреча произошла незадолго до Нового года. Тогда Анастасия подрабатывала Снегурочкой на корпоративных мероприятиях.
Отношения развивались стремительно: спустя два месяца после знакомства пара начала жить вместе, а вскоре официально оформила брак. Тогда денег на масштабный праздник не было, поэтому возлюбленнные просто раписались.
Анастасия никогда не скрывала, что родила в юном возрасте. Ее дочь Олеся быстро нашла общий язык с новым избранником матери. Со временем Сергей Орлов стал воспринимать девочку как родного ребенка, а она начала называть его папой.
Вопрос о рождении совместных детей супруги пока не ставят на первый план, хотя не исключают, что в будущем семья может стать больше. Сам комик неоднократно подчеркивал, что не разделяет детей на «своих» и «чужих».
«Я не хочу общих детей с женой просто для того, чтобы стать биологическим отцом. Я уже отец», — говорил Сергей Орлов.
Скандал на шоу «Где смеяться?»Широкий общественный резонанс вызвал один из выпусков интернет-шоу «Где смеяться?», построенного на обмене импровизационными шутками между участниками.
Во время съемок Сергей Орлов резко отреагировал на реплику, затронувшую его падчерицу. Как позже стало известно, авторы программы заранее подготовили эту шутку для выпуска. Однако комик воспринял сказанное крайне болезненно и решил покинуть студию.
Ведущая Динара Курбанова попыталась сгладить ситуацию и и тут же извинилась перед комиком, который уже не захотел ее слушать. Вскоре конфликт получил широий резонанс в интернете. После выхода программы большинство зрителей публично поддержали позицию Сергея Орлова и сочли его реакцию правильной.
Сергей Орлов и Анастасия готовят масштабное обновление свадебных клятвВ феврале 2026 года, в День святого Валентина, Сергей Орлов и его супруга отметили 11-летие семейной жизни. Позже супруги объявили о планах провести церемонию обновления брачных клятв. Торжество запланировали на 14 февраля 2027 года на Пхукете. На праздник пригласят около 40 самых близких родственников и друзей. Расходы на перелет и проживание гостей Сергей Орлов намерен полностью взять на себя.
По информации СМИ, организация мероприятия обойдется артисту примерно в 500 тысяч долларов, что составляет около 36 миллионов рублей по текущему курсу. Для размещения родственников и близких комик арендовал виллу стоимостью 70 тысяч долларов в неделю (примерно 5 миллионов рублей). Кейтеринговое обслуживание мероприятия оценивается еще в 600 тысяч рублей.
Кроме того, Сергей Орлов пригласил выступить на празднике рэп-исполнителей Маркула и Sqwoz Bab. За концерт каждый из артистов получит по 3,5 миллиона рублей.
Сергей Орлов рассказал о будущем стендапа в РоссииСергей Орлов стал гостем YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики», где ответил на вопросы зрителей. Один из них касался перспектив развития стендап-комедии в России.
Комик напомнил, что жанр существует в стране уже более десяти лет. По его мнению, после периода стремительного роста российский стендап достиг стадии стабильного развития и перестал восприниматься исключительно как телевизионный или интернет-продукт.
«Сейчас, когда идут куда-то отдыхать, выбирают пойти в караоке, на квиз или стендап. В московских барах в пятницу или субботу проходит около 150 мероприятий. Конечно, у стендапа есть будущее. Очевидно, что индустрия развивается своим чередом. Хорошо, что стендап вышел на плато. Всегда идти вверх невозможно. Можно пойти вверх, резко спуститься или плавно скатываться. А вот удержаться на какой-то высоте, я считаю, нормально. Комики собирают большие залы, ледовые арены.», — отмечал Сергей.
Несмотря на положительную оценку состояния индустрии в целом, юморист признал, что отдельные форматы переживают период застоя. Особенно критично Сергей Орлов высказался о проекте Stand Up на ТНТ. По мнению артиста, программа давно нуждается в серьезном обновлении.
«Stand Up на ТНТ, по мне, уже давным-давно нужно либо что-то менять кардинально, либо вообще сворачиваться, потому что он закончился как интересный проект. И мне кажется, просто саму передачу надо переделывать. Что-то должно произойти, либо ее полностью закрывать и по-новому пересобирать, либо искать новое вдохновение. Сам формат просто, мне кажется, надоел», — заявил комик.Артист также обратил внимание на стремительное распространение юмористического контента в медиапространстве. По его мнению, большое количество развлекательных проектов с участием комиков привело к перенасыщению аудитории.
«Вот это, кстати, проблема, что появилось очень много панельных шоу, где комики обсуждают что угодно. Это просто всем надоело. Комики обсуждают книги, комики обсуждают науку, комики обсуждают что-то еще… Как будто кому-то важно, что думают комики! Комики вообще не такие важные люди, не такие уж и большие мыслители, и вообще в целом, не так уж много у них знаний, если на то уж пошло», — говорил Орлов.
Сергей Орлов сегодняСегодня Сергей Орлов входит в число самых востребованных стендап-комиков России. Артист активно гастролирует по стране, собирает крупные концертные площадки и продолжает выпускать новые проекты.
Комик активно выступает перед зрителями по всей стране и продолжает гастрольный тур с новым сольным концертом «Звезда». Высокий интерес публики к его выступлениям подтверждает, что артист находится на пике популярности и сохраняет статус одного из ключевых представителей российского стендапа.