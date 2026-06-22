22 июня 2026, 14:44

Сергей Орлов (фото: Instagram* / orlov_skvz)

23 июня день рождения отмечает один из самых известных российских стендап-комиков Сергей Орлов. Артист обрел широкую популярность благодаря историям о жизни в северной глубинке, детстве в Якутии и суровых реалиях провинциальной России. За умение превращать бытовые трудности в яркие комедийные наблюдения зрители нередко называют его «народным комиком». Отдельное внимание публики привлек громкий конфликт, произошедший во время съемок шоу с участием юмористки Дианы Курбановой, после неудачной шутки которой Сергей демонстративно покинул студию и отказался сниматься дальше. Подробнее о биографии комика, личной жизни, карьере и взглядах на развитие стендапа — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Орлова: детство в Якутии Как Сергей Орлов начал заниматься стендапом Переезд в Москву и начало большой карьеры Концерты «Самозванец» и «Человек с головой собаки» Как Сергей Орлов чуть не умер в Таиланде Жена Сергея Орлова и отношения с падчерицей Скандал на шоу «Где смеяться?» Сергей Орлов и Анастасия готовят масштабное обновление свадебных клятв Сергей Орлов рассказал о будущем стендапа в России Сергей Орлов сегодня

Биография Сергея Орлова: детство в Якутии

Сергей Орлов (фото: Instagram* / orlov_skvz)

«Я никаких теплых чувств к месту, где я родился, не испытываю. Абсолютно нет желания туда поехать. Мало теплых воспоминаний оттуда. Я от этого бежал, от всей этой "балабанщины". Я ее стеснялся. Но потом перестал бежать и понял, что если ее, эту хтонь, видоизменять, она крутая и стильная», — рассказывал комик.

Как Сергей Орлов начал заниматься стендапом

Сергей Орлов (фото: Instagram* / orlov_skvz)

Переезд в Москву и начало большой карьеры

Сергей Орлов (фото: Instagram* / orlov_skvz)

Концерты «Самозванец» и «Человек с головой собаки»

Сергей Орлов (фото: Instagram* / orlov_skvz)

Как Сергей Орлов чуть не умер в Таиланде

Жена Сергея Орлова и отношения с падчерицей

Сергей Орлов с женой (фото: Instagram* / orlov_skvz)

«Я не хочу общих детей с женой просто для того, чтобы стать биологическим отцом. Я уже отец», — говорил Сергей Орлов.

Скандал на шоу «Где смеяться?»

Сергей Орлов с семьей (фото: Instagram* / orlov_skvz)

Сергей Орлов и Анастасия готовят масштабное обновление свадебных клятв

Сергей Орлов (фото: Instagram* / orlov_skvz)

Сергей Орлов рассказал о будущем стендапа в России

«Сейчас, когда идут куда-то отдыхать, выбирают пойти в караоке, на квиз или стендап. В московских барах в пятницу или субботу проходит около 150 мероприятий. Конечно, у стендапа есть будущее. Очевидно, что индустрия развивается своим чередом. Хорошо, что стендап вышел на плато. Всегда идти вверх невозможно. Можно пойти вверх, резко спуститься или плавно скатываться. А вот удержаться на какой-то высоте, я считаю, нормально. Комики собирают большие залы, ледовые арены.», — отмечал Сергей.

Сергей Орлов (фото: Instagram* / orlov_skvz)

«Stand Up на ТНТ, по мне, уже давным-давно нужно либо что-то менять кардинально, либо вообще сворачиваться, потому что он закончился как интересный проект. И мне кажется, просто саму передачу надо переделывать. Что-то должно произойти, либо ее полностью закрывать и по-новому пересобирать, либо искать новое вдохновение. Сам формат просто, мне кажется, надоел», — заявил комик.

«Вот это, кстати, проблема, что появилось очень много панельных шоу, где комики обсуждают что угодно. Это просто всем надоело. Комики обсуждают книги, комики обсуждают науку, комики обсуждают что-то еще… Как будто кому-то важно, что думают комики! Комики вообще не такие важные люди, не такие уж и большие мыслители, и вообще в целом, не так уж много у них знаний, если на то уж пошло», — говорил Орлов.

Сергей Орлов сегодня