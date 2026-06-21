«Меня тошнит»: Клава Кока ответила на хейт в свой адрес

21 июня 2026, 20:48

Певица Клава Кока ответила хейтерам на критику ее фигуры

Клавдия Высокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) столкнулась с волной хейта после публикации видео с одного из своих недавних концертов. На кадрах артистка предстала перед публикой в облегающей белой майке и джинсах, что спровоцировало агрессивные комментарии в ее адрес.





Недоброжелатели оскорбляли звезду, называя ее «жирной», придирались к фигуре и даже высказывали предположения о возможной беременности. В ответ на травлю Кока записала эмоциональное обращение в своем микроблоге.





«Пожалуйста, отвалите от меня. Меня тошнит от этих навязанных стандартов красоты», — поделилась знаменитость.