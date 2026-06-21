«Меня тошнит»: Клава Кока ответила на хейт в свой адрес
Певица Клава Кока ответила хейтерам на критику ее фигуры
Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) столкнулась с волной хейта после публикации видео с одного из своих недавних концертов. На кадрах артистка предстала перед публикой в облегающей белой майке и джинсах, что спровоцировало агрессивные комментарии в ее адрес.
Недоброжелатели оскорбляли звезду, называя ее «жирной», придирались к фигуре и даже высказывали предположения о возможной беременности. В ответ на травлю Кока записала эмоциональное обращение в своем микроблоге.
«Пожалуйста, отвалите от меня. Меня тошнит от этих навязанных стандартов красоты», — поделилась знаменитость.Исполнительница уверена, что именно подобные агрессивные высказывания с ранних лет формируют у девочек комплексы и ненависть к собственному телу. Она призвала поклонников мыслить критически и не поддаваться влиянию шаблонных представлений о внешности.