Актрису Екатерину Волкову экстренно госпитализировали
Российская актриса Екатерина Волкова сообщила, что оказалась в больнице. Соответствующий пост появился в ее Instagram*.
При этом 52-летняя артистка не стала описывать свое состояние и причины госпитализации. Она лишь отметила, что пока не готова об этом говорить, и пообещала выйти на связь, как только ей станет лучше.
Ранее жена народного артиста СССР Владимира Спивакова Сати рассказала, что его госпитализировали не с инсультом, и подозрений на это не возникало. По ее словам, у дирижера есть «небольшая проблема» со здоровьем, но «врачи уверены, что она легко устранима».
До этого митрополит Иларион сообщил о госпитализации Спивакова именно с подозрением на инсульт. Позже он отметил, что опасения не подтвердились, однако маэстро остается в клинике.
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