Славу Копейкина признали негодным к службе из-за биполярного расстройства

22 июня 2026, 09:15

Слава Копейкин (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Актёра Славу Копейкина освободили от службы в армии по состоянию здоровья. Как сообщает Mash, врачи подтвердили у него биполярное аффективное расстройство в стадии ремиссии.