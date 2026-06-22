Славу Копейкина признали негодным к службе из-за биполярного расстройства
Актёра Славу Копейкина освободили от службы в армии по состоянию здоровья. Как сообщает Mash, врачи подтвердили у него биполярное аффективное расстройство в стадии ремиссии.
По данным канала, первые симптомы появились у него ещё в юности после тяжёлых событий в семье. Позже артист столкнулся с зависимостями, прошёл лечение и лег в психиатрическую клинику. Там ему поставили диагноз. После получения повестки Копейкин снова прошёл обследование. Медики подтвердили решение и признали его негодным к службе.
Карьера Славы Копейкина набирает обороты. Первой работой актёра в 2026 году стал новый сезон криминальной драмы «Дети перемен», который вышел на стримингах в конце января. Авторы проекта обещают более резкий темп и жёсткий сюжет: история с первых минут бросает зрителя в центр событий.
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