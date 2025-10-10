Достижения.рф

Компромат на любимца публики: личная жизнь Андрея Малахова — СИЗО, роман с Седоковой, фиктивный брак и шокирующая гибель бывшей

Андрей Малахов (Фото: РИА новости/Кирилл Каллиников)

Андрея Малахова сложно представить без его неизменного обаяния и тонкой самоиронии. Почему ведущий и его супруга Наталья Шкулёва живут в разных квартирах, и фиктивный ли это брак, читайте в материале «Радио 1».



Центральная персона

Родился Андрей в небольшом городке Апатиты, рос в обычной советской семье. Ещё мальчишкой мечтал стать известным и интересным людям. Своего первого успеха он добился благодаря передаче «Пусть говорят», родоначальником которой стала «Большая стирка». В течение долгих лет именно здесь зрители могли увидеть самые громкие скандалы и яркие сюжеты, рождавшиеся благодаря таланту и энтузиазму Малахова. К 2017-му году он прочно занял позицию одной из центральных персон Первого канала.

Андрей Малахов (Фото:кадр из программы «Пусть говорят»)

Трагическая гибель

Личная жизнь Андрея всегда находилась под пристальным вниманием публики. Впервые серьёзные чувства возникли у него ещё в университете, однако этот роман закончился трагично. Девушка, шведская красавица Лиза, решила уехать обратно на родину, а спустя несколько лет покончила с собой. Это событие сильно ударило по нему эмоционально.

Фото: iStock/Gerd Harder

Ушла к бармену в Турции

Романтический путь телеведущего оказался непростым. После неудачного романа последовала яркая вспышка чувств с влиятельной Мариной Кузьминой. Эта история сопровождалась подарками и постоянными публикациями в прессе, но закончилась неожиданно резко. Марина ушла к молодому бармену во время отпуска в Турции. Разрыв вдохновил Малахова на создание книги «Мои любимые блондинки», где герой слегка припоминает ей прошлое. Кроме Марины, сердца телеведущего завоевывали и другие прекрасные дамы: знаменитые Елена Корикова, Елена Ярмак и Анна Бурмистрова. Особенно выделялась связь с актрисой Маргаритой Буряк, состоявшей в браке. Хотя их отношения оказались короткими, сам факт связи принесёт пользу женщине: в дальнейшем она добилась справедливости в программе ведущего.

Маргарита Буряк (Фото:кадр из программы «Пусть говорят»)

Любовь или дружба

Заметным событием в жизни телеведущего стала глубокая привязанность к Анне Седоковой, бывшей солистке группы «ВИА Гра». Их сотрудничество оказалось настолько близким, что поклонники долго ждали официального подтверждения помолвки, хотя сами герои постоянно отрицали наличие каких-то особых чувств друг к другу.

Анна Седокова (Фото: Telegram-канал @secretanna)

Долгожданная встреча

Все думали, что Андрей так и останется вечным холостяком. Но тут вмешалась судьба: познакомившись с будущей женой Натальей Шкулёвой, он понял, что нашёл свою половинку. Их первая встреча казалась нелепой и неожиданной, но именно она положила начало настоящей любви и счастью.

Наталья Шкулева и Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Первое свидание

Тонкое чувство юмора Андрея и его страсть к театральным жестам проявились в организации их первого свидания. Однажды он позвонил Наталье с предложением отправиться в путешествие вместе. На вполне разумный вопрос о том, куда именно, мужчина не дал конкретного ответа, но сообщил, что будет ждать её на Павелецком вокзале.

Свидание в купе спального вагона, где горели свечи, а на столе стояло французское вино, оказалось весьма необычным. Они разговаривали до самого рассвета, а утром вышли из поезда в Брянске и сразу направились дальше — в колонию строгого режима, куда Малахов приехал для съемок телевизионного сюжета.

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Самое красивое предложение

Наталья поняла, что Андрей настроен серьёзно. Он решил устроить нечто особенное. В Нью-Йорке, в шикарном ресторане, мужчина встал на одно колено, протянул кольцо и сделал предложение. Радостные слезы невесты сопровождались восторженными криками гостей ресторана, превратившими вечер в настоящий праздник с танцами и шампанским.

Фото: iStock/Mariana Mikhailova
Но свадьба получилась иной — спокойной, проведённой среди родных и друзей. Позднее, правда, устроили торжественный ужин в Версале для всех знакомых и коллег, собравшихся насладиться семейной радостью пары.

Гармония и взаимопонимание

Семейная жизнь супругов кажется наполненной гармонией и взаимопониманием. Андрей делится впечатлениями о Наталье с теплотой и благодарностью. Наташа относится к мужу с пониманием и долей добродушия. Она терпит привычку мужа регулярно опаздывать, зная, что это неотъемлемая черта его характера. В 2017 году у семьи появился долгожданный первенец — сын Александр.

Фиктивный брак

Парадоксально, но стремление пары защитить свою личную жизнь от вмешательства извне стало источником бесконечных сплетен. Наиболее обсуждаемой и до конца непонятной для публики оказалась их модель совместного проживания, которую пресса окрестила «гостевым браком». Они живут в отдельных квартирах и лишь иногда проводят ночи друг у друга, что порождает множество обсуждений и слухов, что их брак может быть фиктивным или, по крайней мере, основанным на договорённостях, лишённых настоящих чувств. Однако супруги объясняют свой выбор простым и практичным подходом, который помогает сохранить романтику и избежать погружения в повседневную рутину.
Дарья Осипова

