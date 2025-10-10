Компромат на любимца публики: личная жизнь Андрея Малахова — СИЗО, роман с Седоковой, фиктивный брак и шокирующая гибель бывшей
Андрея Малахова сложно представить без его неизменного обаяния и тонкой самоиронии. Почему ведущий и его супруга Наталья Шкулёва живут в разных квартирах, и фиктивный ли это брак, читайте в материале «Радио 1».
Центральная персонаРодился Андрей в небольшом городке Апатиты, рос в обычной советской семье. Ещё мальчишкой мечтал стать известным и интересным людям. Своего первого успеха он добился благодаря передаче «Пусть говорят», родоначальником которой стала «Большая стирка». В течение долгих лет именно здесь зрители могли увидеть самые громкие скандалы и яркие сюжеты, рождавшиеся благодаря таланту и энтузиазму Малахова. К 2017-му году он прочно занял позицию одной из центральных персон Первого канала.
Трагическая гибельЛичная жизнь Андрея всегда находилась под пристальным вниманием публики. Впервые серьёзные чувства возникли у него ещё в университете, однако этот роман закончился трагично. Девушка, шведская красавица Лиза, решила уехать обратно на родину, а спустя несколько лет покончила с собой. Это событие сильно ударило по нему эмоционально.
Ушла к бармену в ТурцииРомантический путь телеведущего оказался непростым. После неудачного романа последовала яркая вспышка чувств с влиятельной Мариной Кузьминой. Эта история сопровождалась подарками и постоянными публикациями в прессе, но закончилась неожиданно резко. Марина ушла к молодому бармену во время отпуска в Турции. Разрыв вдохновил Малахова на создание книги «Мои любимые блондинки», где герой слегка припоминает ей прошлое. Кроме Марины, сердца телеведущего завоевывали и другие прекрасные дамы: знаменитые Елена Корикова, Елена Ярмак и Анна Бурмистрова. Особенно выделялась связь с актрисой Маргаритой Буряк, состоявшей в браке. Хотя их отношения оказались короткими, сам факт связи принесёт пользу женщине: в дальнейшем она добилась справедливости в программе ведущего.
Любовь или дружбаЗаметным событием в жизни телеведущего стала глубокая привязанность к Анне Седоковой, бывшей солистке группы «ВИА Гра». Их сотрудничество оказалось настолько близким, что поклонники долго ждали официального подтверждения помолвки, хотя сами герои постоянно отрицали наличие каких-то особых чувств друг к другу.
Долгожданная встречаВсе думали, что Андрей так и останется вечным холостяком. Но тут вмешалась судьба: познакомившись с будущей женой Натальей Шкулёвой, он понял, что нашёл свою половинку. Их первая встреча казалась нелепой и неожиданной, но именно она положила начало настоящей любви и счастью.
Первое свиданиеТонкое чувство юмора Андрея и его страсть к театральным жестам проявились в организации их первого свидания. Однажды он позвонил Наталье с предложением отправиться в путешествие вместе. На вполне разумный вопрос о том, куда именно, мужчина не дал конкретного ответа, но сообщил, что будет ждать её на Павелецком вокзале.
Свидание в купе спального вагона, где горели свечи, а на столе стояло французское вино, оказалось весьма необычным. Они разговаривали до самого рассвета, а утром вышли из поезда в Брянске и сразу направились дальше — в колонию строгого режима, куда Малахов приехал для съемок телевизионного сюжета.
Самое красивое предложениеНаталья поняла, что Андрей настроен серьёзно. Он решил устроить нечто особенное. В Нью-Йорке, в шикарном ресторане, мужчина встал на одно колено, протянул кольцо и сделал предложение. Радостные слезы невесты сопровождались восторженными криками гостей ресторана, превратившими вечер в настоящий праздник с танцами и шампанским.
Но свадьба получилась иной — спокойной, проведённой среди родных и друзей. Позднее, правда, устроили торжественный ужин в Версале для всех знакомых и коллег, собравшихся насладиться семейной радостью пары.