Достижения.рф

Макан пойдет служить в армию в конце ноября — концерт в Уфе в декабре отменён

Андрей Косолапов (Фото: Instagram*/1macan)

Андрей Косолапов, более известный как рэпер Макан, вскоре начнёт свою службу в армии. По данным Telegram-канала SHOT дата отправки назначена на конец ноября.



Макан состоял на воинском учёте в военкомате в подмосковном Раменском. 6 октября он получил повестку на отправку в армию. Точный род войск пока не определён — эта информация станет известна после прибытия рэпера на городской сборный пункт. Декабрьский концерт артиста в Уфе отменен.

Ранее артист самостоятельно явился в военкомат и прошёл медицинскую комиссию, получив категорию «А». Это означает, что он полностью готов к военной службе без ограничений.

Читайте также:

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0