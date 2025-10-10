Макан пойдет служить в армию в конце ноября — концерт в Уфе в декабре отменён
Андрей Косолапов, более известный как рэпер Макан, вскоре начнёт свою службу в армии. По данным Telegram-канала SHOT дата отправки назначена на конец ноября.
Макан состоял на воинском учёте в военкомате в подмосковном Раменском. 6 октября он получил повестку на отправку в армию. Точный род войск пока не определён — эта информация станет известна после прибытия рэпера на городской сборный пункт. Декабрьский концерт артиста в Уфе отменен.
Ранее артист самостоятельно явился в военкомат и прошёл медицинскую комиссию, получив категорию «А». Это означает, что он полностью готов к военной службе без ограничений.
