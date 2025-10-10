Полину Диброву заподозрили в беременности из-за изменений в фигуре
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опубликовала в личном блоге новые фотографии. На снимках заметно округление в области живота, что вызвало предположения о возможной беременности.
Ранее Диброва сообщала о сильном похудении из-за стресса от бракоразводного процесса. Новые фото спровоцировали активное обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи связали возможную беременность Полины с её новым партнёром и окончательным решением о разводе.
Недавно Диброва отправилась на отдых в Италию с Романом Товстиком. До этого она отдыхала в Турции с подругами и пропустила одно из судебных заседаний по делу о разводе. Брак расторгли 25 сентября.
Ранее женщина признавалась, что Дмитрий Дибров до последнего пытался убедить её сохранить семью. О своём новом романе она сообщила мужу ещё в марте, однако официально пара объявила о расставании только в августе.
