Полину Диброву заподозрили в беременности из-за изменений в фигуре

10 октября 2025, 11:41

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опубликовала в личном блоге новые фотографии. На снимках заметно округление в области живота, что вызвало предположения о возможной беременности.