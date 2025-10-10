Достижения.рф

Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой

Продюсер Рудченко связал слухи о разводе Джигана с выходом нового трека
Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вейнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Продюсер Павел Рудченко предположил, что слухи о разводе Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн) и Оксаны Самойловой могут быть хайпом.



В беседе с «NEWS.ru» Рудченко отметил, что пара, возможно, стремится привлечь внимание к новому треку рэпера.

«Вполне допускаю, что инфоповод о разводе Джигана и Оксаны Самойловой является хайпом. И не просто хайпом, а пиар-поддержкой нового трека Джигана, который вышел сегодня», — высказал своё мнение Павел.
Такой подход, по словам эксперта, помогает привлечь большую аудиторию, увеличить количество прослушиваний и повысить монетизацию.

В материале «Радио 1» рассказываем о семейной жизни пары и причинах развода после 13 лет брака.
