Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой

10 октября 2025, 11:55

Продюсер Рудченко связал слухи о разводе Джигана с выходом нового трека

Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вейнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Продюсер Павел Рудченко предположил, что слухи о разводе Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн) и Оксаны Самойловой могут быть хайпом.





В беседе с «NEWS.ru» Рудченко отметил, что пара, возможно, стремится привлечь внимание к новому треку рэпера.

«Вполне допускаю, что инфоповод о разводе Джигана и Оксаны Самойловой является хайпом. И не просто хайпом, а пиар-поддержкой нового трека Джигана, который вышел сегодня», — высказал своё мнение Павел.

