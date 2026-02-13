13 февраля 2026, 16:02

Режиссер Жора Крыжовников (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Жора Крыжовников, он же Андрей Першин, широко известен как режиссёр и сценарист фильмов «Горько!», «Самый лучший день» и сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Слово пацана. Кровь на асфальте». 14 февраля он отмечает 47-й день рождения. «Радио 1» расскажет о его конфликте с Сергеем Буруновым, создании «Слова пацана» и подробностях личной жизни.





Содержание Биография Жоры Крыжовникова: детство и юность Как Першин стал Жорой Крыжовниковым Карьера в театре и на телевидении Первые работы Крыжовникова в кино «Слово пацана»: в чем секрет успеха Личная жизнь Першина-Крыжовникова Конфликт Жоры Крыжовникова и Сергея Бурунова Жора Крыжовников сейчас

Биография Жоры Крыжовникова: детство и юность

«К пятому классу прочел всю классику. Когда мы в школе доходили до Гоголя или "Евгения Онегина", уже знал огромные куски наизусть. А к последним классам читал Бёлля, Гессе, Сола Беллоу», — рассказывал режиссер для Lenta.ru.

Фото: Instagram* / @verybestday

«Есть правило, которому я научился в мастерской Марка Захарова. Невозможно подстроиться под некоего придуманного зрителя; единственный шанс — попробовать сделать для себя», — поделился Крыжовников.

Как Першин стал Жорой Крыжовниковым

«Мне нравится быть кем-то еще. У Жоры своя история, своя фильмография. Мне хотелось бы, чтобы так было, чтобы он был отдельным существом», — отметил он.

Жора Крыжовников (фото: Instagram* / @verybestday)

Карьера в театре и на телевидении

Первые работы Крыжовникова в кино

Жора Крыжовников (фото: Instagram* / @verybestday)

«Первая работа, которой я доволен на 100 процентов, и могу за нее отвечать, – это "Проклятие"», — признавался Першин.

«Мы в "Горько! 2" поменяли основной движок: комедию характеров на комедию положений, узнаваемость и связанные с ним скетчи на сюжет и фантасмогорию. Наконец, свадьбу на похороны. Нам было интересно зайти на территорию, где мало кто бывал — российскую черную комедию. Более приключенческую, недокументальную, гротескную, чем первая часть. До нас на русском языке это сделал только Сухово-Кобылин со своей «Смертью Тарелкина"», — прокомментировал режиссер.

Жора Крыжовников и Александр Петров (Фото: Instagram* / @verybestday)

«Мне ещё в театральном институте больше всего нравилось сочетание смешного и страшного, драматического и комедийного. Я там делал "Меру за меру" Шекспира, Достоевского и как актёр играл Чёрта в сцене из "Братьев Карамазовых". Это истории, в которых вроде бы смешно, но ты всё время находишься на шаг от чего-то по-настоящему страшного, больного», — подчеркнул Жора.

«Слово пацана»: в чем секрет успеха

«Надо идти туда, где страшно. Со "Словом пацана" было страшно, потому что я всегда работал с современным материалом и никогда не занимался криминальными историями», — признавался Андрей в беседе с SETTERS Media.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Знаешь, ничего сложнее со мной в жизни не происходило, чем "Слово пацана". Я дошел до крайней степени истощения и депрессии, пока это снимал. В какой-то момент подумал: если повеситься, то не придётся этот бред доснимать! Вот такое у меня было», — рассказал он.

Жора Крыжовников и Ярослав Могильников (фото: Instagram* / @verybestday)





«Будет ли это уроком — это уже вопрос для реципиента, зрителя. Моя задача — максимально точно и честно рассказать, каково было быть внутри этого ада», — сказал режиссер.

«Сериал попал не только в аудиторию, для которой мы это делали, а вообще во все. Это шоу дети смотрят на мобильниках. Дети перенимают оттуда сленг, какую-то очень узкую часть поведенческой модели, ту, что им кажется прикольной. Скажем честно, это заслуга блестящего сценария. И крутой режиссуры, классного каста, попадания тематического и эпохального. 1990-е оказались созвучны с современностью, выглядят модно и в музыке, и в одежде», — подчеркнул он.

Личная жизнь Першина-Крыжовникова

Жора Крыжовников (фото: Instagram* / @verybestday)

«Это нужно сказать. Потому что нужно. Мы давно расстались с мужем, почти год как разведены. У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери и просто потому, что мы не самые плохие люди и много сделали друг для друга. Споров не имеем», — отметила девушка.

Жора Крыжовников с супругой (фото: Instagram* / @verybestday)

Конфликт Жоры Крыжовникова и Сергея Бурунова

«Он меня публично критиковал на съемках "Большой разницы". Я обиделся, и мы несколько лет не разговаривали. Начинающий режиссер не может не столкнуться с сопротивлением уже состоявшихся артистов. Но в итоге я понял, что это был естественный момент, который надо принять. И перестал обижаться. Я отпустил обиду, как голубя», — рассказал Жора на YouTube-канале «Юзефович».

Жора Крыжовников и Сергей Бурунов (фото: Instagram* / @verybestday)

Жора Крыжовников сейчас