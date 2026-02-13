Конфликт с Буруновым, создание нового проекта и сложности со «Словом пацана»: творческий путь и личная жизнь режиссера Жоры Крыжновникова
Жора Крыжовников, он же Андрей Першин, широко известен как режиссёр и сценарист фильмов «Горько!», «Самый лучший день» и сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Слово пацана. Кровь на асфальте». 14 февраля он отмечает 47-й день рождения. «Радио 1» расскажет о его конфликте с Сергеем Буруновым, создании «Слова пацана» и подробностях личной жизни.
Биография Жоры Крыжовникова: детство и юностьАндрей Николаевич Першин, известный под псевдонимом Жора Крыжовников, — российский режиссёр и сценарист. Он родился 14 февраля 1979 года и вырос в закрытом городе Арзамас-16 (ныне Саров), где находился один из главных центров ядерных исследований в стране.
Его семья принадлежала к рабочей интеллигенции: дедушка трудился на заводе, а отец, окончивший МГТУ имени Баумана, работал в саровском институте. Родители развелись, когда Андрею было девять лет. Он решил остаться с отцом, а с матерью перестал общаться и не поддерживает связь до сих пор.
По признанию самого Жоры, он никогда не жалел, что принял решение в пользу папы. С детства увлекался литературой и много читал, а в школе проявил интерес к театру, занимаясь в кружке.
«К пятому классу прочел всю классику. Когда мы в школе доходили до Гоголя или "Евгения Онегина", уже знал огромные куски наизусть. А к последним классам читал Бёлля, Гессе, Сола Беллоу», — рассказывал режиссер для Lenta.ru.
После школы переехал в Москву, поступил в Школу-студию МХАТ на актёрский факультет, но со второго курса его отчислили — он не сдал экзамен, на котором был Олег Табаков. Почти год работал экспедитором, а затем поступил в ГИТИС на режиссёрский факультет, где учился в мастерской Марка Захарова. Позже дополнительно получил продюсерское образование во ВГИКе.
«Есть правило, которому я научился в мастерской Марка Захарова. Невозможно подстроиться под некоего придуманного зрителя; единственный шанс — попробовать сделать для себя», — поделился Крыжовников.
Как Першин стал Жорой КрыжовниковымСначала Андрей Першин работал под собственной фамилией — ставил спектакли, занимался телевидением, снимал короткометражные фильмы. Однако в 2010 году он решил взять псевдоним, и получилось это совершенно случайно.
На тот момент у него не было возможности снимать полнометражное кино, но появился шанс — объявили конкурс сценариев, победителю которого обещали финансирование для короткометражного фильма. Так как конкурс проводили его знакомые, Першин не хотел, чтобы к нему относились предвзято, поэтому решил участвовать под новым именем — так появился Жора Крыжовников.
«Мне нравится быть кем-то еще. У Жоры своя история, своя фильмография. Мне хотелось бы, чтобы так было, чтобы он был отдельным существом», — отметил он.Впервые этот псевдоним появился в титрах фильма «Счастливая покупка», который длился всего восемь минут. В качестве сценариста и режиссёра там был указан Жора Крыжовников, а продюсером значился уже Андрей Першин.
По словам режиссёра, он воспринимал это как некую игру: Андрей — это человек телевидения, ремесленник, а Жора — принципиальный творец, который полностью отвечает за свои проекты.
Выбирая псевдоним, он ориентировался на звучание: сочетание имени и фамилии показалось ему удачным, с легким артхаусным оттенком и юмористической ноткой. Першину настолько понравилась эта идея, что он решил оставить вымышленное имя и дальше работать под ним.
Карьера в театре и на телевиденииТворческая карьера Андрея Першина началась в театре. В 2006 году он поставил спектакль «Мера за меру» в театре «АпАРТ». Год спустя представил зрителям «Холостого Мольера» на сцене Школы современной пьесы, а в 2009-м вновь вернулся в «АпАРТ» с постановкой «Старый друг лучше новых двух» по пьесе Островского.
В середине 2000-х Першин начал работать на телевидении. Первым проектом, где он занял место режиссера-постановщика, стало музыкально-игровое шоу «Ты — суперстар». Впоследствии он участвовал в создании других популярных программ, таких как «Большая разница» и «Танцы со звездами».
Первые работы Крыжовникова в киноВ кино Андрей Першин пришел через короткометражные фильмы, именно там он впервые использовал псевдоним Жора Крыжовников.
С 2010 по 2012 год под этим именем вышло несколько его работ, но настоящим прорывом стала семиминутная короткометражка «Проклятие».
«Первая работа, которой я доволен на 100 процентов, и могу за нее отвечать, – это "Проклятие"», — признавался Першин.Видео быстро разлетелось по соцсетям и привлекло внимание Тимура Бекмамбетова, главы студии Bazelevs. В тот момент продюсер искал режиссера для фильма «Горько!», и выбор пал на Крыжовникова. Картина, выпущенная в 2013 году, стала самым прибыльным проектом года в российском кинопрокате и первой полнометражной работой режиссера.
После успеха «Горько!» Крыжовников принялся за новый проект Bazelevs — музыкальную комедию «Самый лучший день», где выступил не только режиссером, но и сценаристом. Фильм вышел 24 декабря 2015 года и оказался кассовым хитом, собрав 640 млн рублей всего за три недели.
В 2017 году Крыжовников снял «Ёлки Новые», а также работал над продолжением своей успешной комедии — «Горько! 2».
«Мы в "Горько! 2" поменяли основной движок: комедию характеров на комедию положений, узнаваемость и связанные с ним скетчи на сюжет и фантасмогорию. Наконец, свадьбу на похороны. Нам было интересно зайти на территорию, где мало кто бывал — российскую черную комедию. Более приключенческую, недокументальную, гротескную, чем первая часть. До нас на русском языке это сделал только Сухово-Кобылин со своей «Смертью Тарелкина"», — прокомментировал режиссер.Крыжовников стремился избавиться от образа режиссера, работающего только в жанре комедии. В 2018 году на телеканале ТНТ вышел его драматический сериал «Звоните ДиКаприо!» с Александром Петровым в главной роли.
Проект получил множество наград и признание критиков. Сам режиссер называл его своей самой честной и значимой работой.
«Мне ещё в театральном институте больше всего нравилось сочетание смешного и страшного, драматического и комедийного. Я там делал "Меру за меру" Шекспира, Достоевского и как актёр играл Чёрта в сцене из "Братьев Карамазовых". Это истории, в которых вроде бы смешно, но ты всё время находишься на шаг от чего-то по-настоящему страшного, больного», — подчеркнул Жора.
«Слово пацана»: в чем секрет успехаЖора Крыжовников в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не только выступил режиссёром, но также работал над сценарием, подбором актёров и музыкальным оформлением.
«Надо идти туда, где страшно. Со "Словом пацана" было страшно, потому что я всегда работал с современным материалом и никогда не занимался криминальными историями», — признавался Андрей в беседе с SETTERS Media.
События разворачиваются в Казани конца 1980-х годов, где подростки, оказавшись под влиянием криминальной среды, становятся частью уличных банд. Их судьбы пересекаются, и каждый из героев приходит к своему финалу.
Как рассказал Крыжовников, сценарий сериала дописывался прямо в процессе съёмок, а отдельные сцены, включая концовку, менялись на ходу.
По его словам, необходимость скорректировать финал стала очевидной после работы над первыми эпизодами. В итоге история получила завершённый и логичный финал. Однако режиссер признался, что работа над сериалом далась ему нелегко.
«Знаешь, ничего сложнее со мной в жизни не происходило, чем "Слово пацана". Я дошел до крайней степени истощения и депрессии, пока это снимал. В какой-то момент подумал: если повеситься, то не придётся этот бред доснимать! Вот такое у меня было», — рассказал он.Режиссёр добавил, что съёмки были сложными из-за того, что большинство актёров — дебютанты, и заранее предсказать реакцию зрителей было невозможно. В отличие от опытных артистов, у новичков не было запаса прочности, но, несмотря на страхи, они справились, оказавшись, по словам Крыжовникова, «брошенными в воду» и вынужденными плыть.
«Слово пацана» стало одним из главных хитов 2023 года. На платформе Wink его посмотрели более 23 миллионов зрителей, а на пиратских сайтах, по мнению экспертов, просмотров набралось не меньше. По итогам года сериал вошёл в список лучших российских проектов по версии «Кинопоиска».
Основой для сериала послужила книга журналиста Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», выпущенная в 2020 году. После выхода экранизации она попала в топ-10 самых популярных нон-фикшен изданий.
Картина вызвала активные споры в обществе. Многие зрители критиковали проект за возможное романтизирование подростковой преступности. Некоторые даже требовали запретить сериал.
«Будет ли это уроком — это уже вопрос для реципиента, зрителя. Моя задача — максимально точно и честно рассказать, каково было быть внутри этого ада», — сказал режиссер.Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал успешным благодаря нескольким факторам. Он воссоздает атмосферу конца 1980-х годов, что вызывает у зрителей чувство ностальгии. Сценарист Андрей Золотарев подчеркивает, что популярность сериала связана с продуманным сценарием и вниманием к деталям.
«Сериал попал не только в аудиторию, для которой мы это делали, а вообще во все. Это шоу дети смотрят на мобильниках. Дети перенимают оттуда сленг, какую-то очень узкую часть поведенческой модели, ту, что им кажется прикольной. Скажем честно, это заслуга блестящего сценария. И крутой режиссуры, классного каста, попадания тематического и эпохального. 1990-е оказались созвучны с современностью, выглядят модно и в музыке, и в одежде», — подчеркнул он.
Личная жизнь Першина-КрыжовниковаАндрей Першин состоит во втором браке. Его первой женой была актриса Юлия Александрова, с которой он познакомился в театре «АпАРТ». Их союз длился почти десять лет, за это время у них родилась дочь Вера.
В 2021 году режиссер и Александрова развелись, но смогли сохранить хорошие отношения.
«Это нужно сказать. Потому что нужно. Мы давно расстались с мужем, почти год как разведены. У нас получилось сохранить хорошие отношения ради нашей любимой дочери и просто потому, что мы не самые плохие люди и много сделали друг для друга. Споров не имеем», — отметила девушка.Второй супругой Першина стала продюсер Ольга Долматовская. Они познакомились во время работы над фильмом «Лед 2».
Конфликт Жоры Крыжовникова и Сергея БуруноваРежиссер поручил Бурунову роль отца главных героев, Вовы и Марата, и не ошибся, хотя когда-то их отношения с актером были сильно испорчены.
«Он меня публично критиковал на съемках "Большой разницы". Я обиделся, и мы несколько лет не разговаривали. Начинающий режиссер не может не столкнуться с сопротивлением уже состоявшихся артистов. Но в итоге я понял, что это был естественный момент, который надо принять. И перестал обижаться. Я отпустил обиду, как голубя», — рассказал Жора на YouTube-канале «Юзефович».
Жора Крыжовников сейчасВ конце 2025 года он представил масштабный сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается» для онлайн-кинотеатра Wink и телеканала СТС. Также он выступает продюсером восьмисерийной драмы «1000 нет и одно да», съемки которой завершились в Сочи и Москве летом 2025 года.
Кроме того, режиссер развивает собственные образовательные проекты. В начале 2025 года он запустил онлайн-курс «РЕЖУПРАВЛЕНИЕ», где читает лекции по истории советской комедии. Кроме того, он руководит сценарной мастерской в школе кино «Индустрия».