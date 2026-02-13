«Мужская слеза на подходе»: Никита Пресняков сбежал от одиночества к Пугачёвой
Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков прибыл на Кипр
Певец Никита Пресняков прилетел на Кипр. Он опубликовал в личном блоге видео из отеля.
34-летний артист покинул США, где прожил несколько лет. О своём перелёте он сообщил в сторис.
«Мужская слеза на подходе. Мы на Кипре», — отметил Никита.На кадрах, снятых в гостинице, Пресняков показал рыжего кота, который устроился в кресле. По словам певца, на острове много бездомных котов, они могут свободно заходить в отели, и местные жители относятся к ним с любовью.
На Кипре в настоящий момент проживает его знаменитая бабушка Алла Пугачёва. Ранее Примадонна публично обращалась к внуку и признавалась, что молится за него. Следует отметить, что накануне косметолог уличила Аллу Пугачёву в использовании уколов красоты.