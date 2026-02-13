«Мужская слеза на подходе»: Никита Пресняков сбежал от одиночества к Пугачёвой

13 февраля 2026, 14:13

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков прибыл на Кипр

Никита Пресняков (Фото: Instagram* @npresnyakov)

Певец Никита Пресняков прилетел на Кипр. Он опубликовал в личном блоге видео из отеля.





34-летний артист покинул США, где прожил несколько лет. О своём перелёте он сообщил в сторис.

«Мужская слеза на подходе. Мы на Кипре», — отметил Никита.