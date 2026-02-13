Валя Карнавал накопила шестизначный долг по налогам
Блогерша Валя Карнавал задолжала налоговой свыше полумиллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
Речь идет о неуплаченных налогах от ее предпринимательской деятельности. Общая сумма долга составляет 663 421 рубль.
Ни сама знаменитость, ни ее представители пока не комментировали ситуацию. Также неизвестно, когда именно образовалась задолженность и по каким налогам ее начислили.
По данным из открытых источников, помимо ИП, Карнавал имеет еще несколько бизнес-проектов. В ноябре она запустила свой бренд одежды для девушек Karnity. А в апреле блогерша подала заявки на регистрацию торговых марок «Валя Карнавал» и Karna.Val.
