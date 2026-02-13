Валя Карнавал накопила шестизначный долг по налогам

13 февраля 2026, 13:23

«Звездач»: Валя Карнавал задолжала ФНС более 660 тысяч рублей

Валя Карнавал (Фото: Инстаграм*/karna.val)

Блогерша Валя Карнавал задолжала налоговой свыше полумиллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».