Кира Найтли убрала фамилию мужа из официальных документов спустя 12 лет брака
Голливудская актриса Кира Найтли, известная по франшизе «Пираты Карибского моря», решила исключить фамилию мужа — музыканта Джеймса Райтона — из официальных деловых документов. Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что 40-летняя Найтли внесла изменения в данные Регистрационной палаты Англии: ранее она значилась как Кира Кристин Райтон, теперь — Кира Кристин Найтли. Корректировки затронули и ее компанию KCK Boo, чьи активы оцениваются в 11 миллионов фунтов стерлингов.
Пара состоит в браке 13 лет. При этом, как отмечает издание, супруги перестали появляться вместе на публике после визита на Уимблдон в июле прошлого года. Любопытно, что в 2014 году актриса говорила, что планирует взять фамилию мужа и считала такой шаг практичным.
Кира Найтли и 42-летний Джеймс Райтон поженились во Франции в 2013 году. Они воспитывают двух дочерей — десятилетнюю Эди и шестилетнюю Делайлу.
Ранее сообщалось, что звезда «6 кадров» готовится к операции.
Читайте также: