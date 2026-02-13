Достижения.рф

Кира Найтли убрала фамилию мужа из официальных документов спустя 12 лет брака

Кира Найтли (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Голливудская актриса Кира Найтли, известная по франшизе «Пираты Карибского моря», решила исключить фамилию мужа — музыканта Джеймса Райтона — из официальных деловых документов. Об этом пишет Daily Mail.



Сообщается, что 40-летняя Найтли внесла изменения в данные Регистрационной палаты Англии: ранее она значилась как Кира Кристин Райтон, теперь — Кира Кристин Найтли. Корректировки затронули и ее компанию KCK Boo, чьи активы оцениваются в 11 миллионов фунтов стерлингов.

Пара состоит в браке 13 лет. При этом, как отмечает издание, супруги перестали появляться вместе на публике после визита на Уимблдон в июле прошлого года. Любопытно, что в 2014 году актриса говорила, что планирует взять фамилию мужа и считала такой шаг практичным.

Кира Найтли и 42-летний Джеймс Райтон поженились во Франции в 2013 году. Они воспитывают двух дочерей — десятилетнюю Эди и шестилетнюю Делайлу.

