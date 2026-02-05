Конфликт с Фадеевым, суд из-за «Пусть говорят» и молодая жена: карьера и личная жизнь гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста
Константин Львович Эрнст — советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр, сценарист и телеведущий. С 1999 года он занимает пост генерального директора АО «ОРТ / Первый канал». Эрнст — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственной премии Российской Федерации и Премии Правительства РФ. 6 февраля ему исполняется 65 лет. О главных этапах его карьеры и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Константина Эрнста: семья и происхождениеКонстантин Эрнст родился 6 февраля 1961 года в Москве. Его отец — Лев Константинович Эрнст, академик, профессор, вице-президент Российской академии сельскохозяйственных наук, один из ведущих специалистов СССР и
России в области генетики и селекции сельскохозяйственных животных. Мать — Светлана Ниловна Голевинова. О ней практически нет информации, так как она не вела публичный образ жизни.
По линии отца семья Эрнста имеет немецкие корни: его прапрадед Лео Эрнст переехал в Российскую империю в XIX веке для работы на Московско-Нижегородской железной дороге. Со временем семья полностью обрусела.
Образование и научная карьераПосле окончания седьмого класса Константин Эрнст вместе с родителями переехал из Москвы в Ленинград — его отец получил руководящую должность в одном из аграрных научно-исследовательских институтов.
После школы Эрнст поступил на биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета. Позднее он признавался, что с 14 лет хотел заниматься кино, однако в советское время выбор творческой профессии сразу после школы считался несерьёзным. Сначала, по распространённому тогда убеждению, следовало получить «практичную» специальность и жизненный опыт.
В 1987 году, в возрасте 25 лет, Константин Эрнст защитил кандидатскую диссертацию по репродуктивной биологии и генной инженерии в животноводстве. Ему предложили двухлетнюю научную стажировку в Кембриджском университете, однако он отказался, приняв решение полностью изменить профессиональный путь.
«Я увидел свою будущую жизнь: вот я становлюсь директором института, потом членом-корреспондентом, затем академиком, и вот меня уже отправляют на заслуженный отдых, а там уже и хоронят с подушечками. И мне все стало настолько отвратительно, что я написал заявление об уходе», — вспоминал Эрнст.
Первые шаги в кино и отказ режиссёрских курсовПопытка поступить на Высшие режиссёрские курсы в мастерскую Ролана Быкова в 1986 году оказалась неудачной. Экзамен успешно сдали пятеро, но в мастерскую приняли лишь троих. Среди тех, кому отказали, оказались Константин Эрнст и режиссёр Валерий Тодоровский.
«Где остальные трое? Один работает ассистентом на телевидении, второй снимает клипы, третий занимается бизнесом. Нет надежного критерия, чтобы определить — кто сможет, кто не сможет», — говорил Константин.
«Параллельное кино» и музыкальные клипыПосле неудачи с курсами Эрнст присоединился к проекту режиссёров Игоря и Глеба Алейниковых — киноклубу «Параллельное кино». Инициатива была ориентирована на показ фильмов, созданных вне государственной системы кинопроизводства.
Режиссёрским дебютом Эрнста стал музыкальный клип на песню «Аэробика» группы «Алиса». Видео сочетало игровые сцены, архивные кадры и концертную съёмку. Проект задумывался как короткометражный фильм. Его премьера состоялась 10 ноября 1989 года в программе «Взгляд», однако в эфир вышла сокращённая версия продолжительностью около трёх минут.
В тот же период Эрнст работал над фильмом «Аквариум. Концерт», основанным на съёмках выступления группы «Аквариум», состоявшегося в ноябре 1988 года в Ленинграде, в СКК «Юбилейный». В концерте также принимал участие британский музыкант Дэйв Стюарт из группы Eurythmics — продюсер сольного альбома Бориса Гребенщикова Radio Silence.
Начало работы на телевиденииПо словам Эрнста, на телевидение он пришёл «по дороге в кино». В конце 1980-х годов кинематограф переживал кризис, тогда как телевидение, напротив, находилось в стадии активного развития и представляло собой открытую среду, куда можно было попасть без жёсткой иерархии.
Решающую роль сыграло случайное знакомство с Александром Любимовым — одним из ведущих программы «Взгляд». Во время неформальной встречи Эрнст подверг критике стилистику программы, указав на её невыстроенность.
«Пришли на какую-то гулянку, где сидели ребята из "Взгляда" и, в частности, Саша Любимов. "Взгляд" вышел, может быть, полгода назад. И я стал говорить Любимову, что все, конечно, очень клево, но стилистически неточно, рыхловато и не до конца выстроено. На что Любимов ответил: "Ну если ты такой умник, так сделай хорошо. Через две недели эфир"», — вспоминал медиаменеджер.Так Константин Эрнст стал частью команды «Взгляда». В 1988–1989 годах он работал в программе как сценарист, режиссёр и ведущий. Его первым сюжетом стало интервью с преподавателем Ниной Андреевой — автором статьи «Не могу поступиться принципами», опубликованной в марте 1988 года в газете «Советская Россия». Публикация, направленная против курса перестройки, вызвала масштабный общественный резонанс и была перепечатана сотнями изданий в СССР и за его пределами.
Позднее Эрнст называл «Взгляд» одной из ключевых программ своего времени, отмечая, что она смогла точно выразить и визуализировать настроение значительной части общества.
«Матадор» и сотрудничество с Владиславом ЛистьевымС января 1991 года по май 1995 года Константин Эрнст вёл авторскую художественно-публицистическую программу «Матадор», выходившую на канале при участии телекомпании ВИD. Проект был посвящён кино, музыке, литературе и важным культурным событиям.
Параллельно Эрнст помогал Владиславу Листьеву, который в январе 1995 года возглавил «Общественное российское телевидение» (ОРТ), в разработке концепции нового телеканала, сетки вещания и творческой стратегии. Листьев высоко оценивал эстетический подход «Матадора» и предлагал Эрнсту занять пост своего заместителя, однако тот отказался, продолжая ориентироваться на кинематограф.
«Я с 1990 года пытался продвигать другую телевизионную эстетику. Владу очень нравился «Матадор». Вот, наверное, поэтому он и попросил меня написать эту концепцию. Я написал. Он мне предложил стать своим замом, но я отказался, потому что все еще бредил кино. И тут вдруг все это (убийство Листьева) случилось», — вспоминал Эрнст.
Убийство Листьева и приход Эрнста на ОРТ1 марта 1995 года Владиславв Листьева убили в подъезде своего дома в Москве после съёмок программы «Час пик». Ему было 38 лет. Преступление остаётся нераскрытым. Спустя несколько месяцев после трагедии Константин Эрнст был назначен генеральным продюсером ОРТ. По его словам, решение далось ему нелегко, однако, наблюдая, как канал теряет управляемость, он принял предложение.
С октября 1995 года на ОРТ начались масштабные изменения программной политики. Канал стал активно использовать рейтинговую аналитику и системный отбор контента. Политические передачи были выведены из прайм-тайма, а центральное место в эфире занял кинопоказ — с тематическими циклами, ретроспективами и ночными программными блоками.
ОРТ отказался от прежней модели пакетных закупок контента у независимых студий, перейдя к индивидуальным контрактам. Параллельно была создана дочерняя компания канала, ориентированная на производство собственных программ и сериалов.
В интервью «Коммерсанту» в 1996 году Эрнст описывал ОРТ как национальный телеканал, который должен быть понятен самой широкой аудитории и не вызывать раздражения у зрителей с разными взглядами. Он подчёркивал, что для большинства телевидение — это прежде всего пространство отдыха и эмоций, а не исключительно источник политической информации. Канал, по его словам, должен выполнять роль «старшего брата», находящегося рядом со зрителем круглосуточно, а также быть посредником между властью и обществом, оставаясь лояльным стране, но не действуя по прямым указаниям.
Западные форматы и лидерство в прайм-таймеВо второй половине 1990-х и начале 2000-х годов под руководством Константина Эрнста ОРТ активно адаптировал западные телевизионные форматы. В эфире появились программы «Угадай мелодию», «Кто хочет стать миллионером?», «Слабое звено», «Последний герой», «Фабрика звёзд».
В 2001 году стартовало ток-шоу Андрея Малахова «Большая стирка», впоследствии трансформированное в «Пять вечеров», а затем — в «Пусть говорят». Эти проекты обеспечили каналу устойчивое лидерство в прайм-тайме и сформировали облик российского телевидения начала XXI века.
Назначение Константина Эрнста генеральным директором ОРТВ сентябре 1999 года Константин Эрнст был назначен исполняющим обязанности генерального директора телеканала ОРТ. Уже в октябре того же года его кандидатура была утверждена собранием акционеров, после чего он официально вступил в должность. До июня 2001 года Эрнст совмещал управленческую работу с функциями генерального продюсера канала.
В сентябре 2002 года ОРТ переименовали в «Первый канал».
Олимпиада и музыкальные конкурсыВ апреле 2023 года состоялась премьера фильма «Вызов», ставшего первым художественным проектом, частично снятым на борту Международной космической станции. Бюджет картины не превысил 1 млрд рублей, кассовые сборы составили 2,14 млрд рублей.
В 2014 году Эрнст был главным креативным продюсером церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Также «Первый канал» курировал проведение «Евровидения-2009», одного из самых масштабных и технически сложных конкурсов в истории проекта.
В 2023 году Эрнст выступил с инициативой возрождения конкурса «Интервидение». В феврале 2025 года был подписан указ о его проведении в Москве и Московской области. Конкурс прошел 20 сентября 2025 года, участие в нем приняли артисты более чем из 20 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.
Бизнес-активы и санкцииВ разные годы Эрнст владел долями в компаниях «Главкино», «Проект», «Экримтор» и «Моне», связанных с медиапроизводством и ресторанным бизнесом. В 2020–2022 годах он входил в совет директоров МТС.
После 2014 года Эрнста объявили персоной нон грата на Украине. В марте 2022 года он попал под санкции Великобритании и ЕС, а также Украины, Канады, Австралии, Швейцарии и Новой Зеландии — за участие в формировании информационной политики российского телевидения.
Публичные скандалы и конфликтыКонстантин Эрнст неизменно находится в фокусе внимания СМИ. Его профессиональные решения и личные связи неоднократно становились предметом общественных обсуждений и скандалов.
В 2015 году широкую огласку получил конфликт между Константином Эрнстом и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, которые до этого поддерживали дружеские отношения. Поводом для разногласий стало участие Фадеева в телевизионных музыкальных проектах конкурирующих каналов.
Фадеев, не имея эксклюзивного контракта с «Первым каналом», принял предложение занять место члена жюри в проекте «Главная сцена» на телеканале «Россия-1». Продюсером этого шоу выступила Лариса Синельщикова — бывшая супруга Константина Эрнста. Параллельно Фадеев продолжал сотрудничество с проектом «Голос. Дети» на «Первом канале».
По данным СМИ, руководство «Первого канала» негативно отнеслось к такому решению. В результате финал «Голоса. Дети» был назначен на ту же дату, что и финальный выпуск «Главной сцены».
Судебные разбирательства вокруг «Пусть говорят»
В начале 2018 года имя Константина Эрнста вновь оказалось в центре внимания таблоидов и новостных изданий в связи с судебным процессом, касающимся программы «Пусть говорят».
Поводом стали выпуски передачи, посвящённые делу Дианы Шурыгиной. Истцы усмотрели в содержании программ признаки пропаганды детского алкоголизма. В результате судебного разбирательства продюсеру телеканала был назначен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.
Слухи о двойном гражданстве
Ещё одним предметом обсуждения стали сообщения о возможном наличии у Константина Эрнста второго гражданства. Анонимные источники утверждали, что с начала 2000-х годов медиаменеджер якобы является подданным Великобритании, получив этот статус при содействии Бориса Березовского.
Сам Эрнст, как и пресс-служба «Первого канала», воздержались от комментариев по этому вопросу. Официальных подтверждений или опровержений этой информации представлено не было.
Личная жизнь Константина ЭрнстаВ начале 1990-х годов Константин Эрнст состоял в гражданском браке с театральным критиком Анной Силюнас. В 1994 году у пары родилась дочь Александра.
В детские годы Александра вместе с матерью переехала в Испанию. Позднее она получила степень бакалавра изящных искусств в Институте Пратта в Нью-Йорке и начала профессиональную деятельность в сфере мультимедийного искусства.
С 1998 по 2010 год Константин Эрнст состоял в отношениях с Ларисой Синельщиковой, занимавшей на момент знакомства должность генерального директора телекомпании «ВИD». Позднее Синельщикова основала продюсерскую компанию «Красный квадрат», которая на протяжении ряда лет являлась одним из ключевых партнёров «Первого канала» в производстве телевизионного контента, включая крупные развлекательные и информационные проекты.
В 2013 году Константин Эрнст познакомился с Софьей Заикой. Девушка его младше на 28 лет. Она окончила Санкт-Петербургский государственный университет по экономической специальности, однако профессиональную деятельность начала в сфере моды, работая стилистом в модном доме Ulyana Sergeenko.
Впоследствии Заика поступила в Школу-студию МХАТ и начала актерскую карьеру, участвуя в театральных постановках и кинопроектах. В 2017 году пара официально зарегистрировала брак. В семье воспитываются трое детей: дочери Эрика, родившаяся в 2016 году, и Кира, появившаяся на свет в 2017 году, а также сын Лев, родившийся в 2020 году.
Константин Эрнст сегодняВ январе 2025 года Константин Эрнст принял новое значимое решение в своей карьере. По просьбе Александра Маслякова — младшего он согласился возглавить Международный союз КВН.
Организация осталась без своего основателя и многолетнего руководителя после смерти Александра Васильевича Маслякова в сентябре 2024 года. Информация о назначении Эрнста была официально озвучена на фестивале команд КВН в Сочи.