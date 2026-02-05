Конфликт с Фадеевым, суд из-за «Пусть говорят» и молодая жена: карьера и личная жизнь гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста

05 февраля 2026, 12:53

Константин Эрнст (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Константин Львович Эрнст — советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр, сценарист и телеведущий. С 1999 года он занимает пост генерального директора АО «ОРТ / Первый канал». Эрнст — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственной премии Российской Федерации и Премии Правительства РФ. 6 февраля ему исполняется 65 лет. О главных этапах его карьеры и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Константина Эрнста: семья и происхождение Образование и научная карьера Первые шаги в кино и отказ режиссёрских курсов «Параллельное кино» и музыкальные клипы Начало работы на телевидении «Матадор» и сотрудничество с Владиславом Листьевым Убийство Листьева и приход Эрнста на ОРТ Западные форматы и лидерство в прайм-тайме Назначение Константина Эрнста генеральным директором ОРТ Олимпиада и музыкальные конкурсы Бизнес-активы и санкции Публичные скандалы и конфликты Личная жизнь Константина Эрнста Константин Эрнст сегодня

Биография Константина Эрнста: семья и происхождение

Образование и научная карьера

Константин Эрнст (фото: РИА Новости / Игорь Михалев)

«Я увидел свою будущую жизнь: вот я становлюсь директором института, потом членом-корреспондентом, затем академиком, и вот меня уже отправляют на заслуженный отдых, а там уже и хоронят с подушечками. И мне все стало настолько отвратительно, что я написал заявление об уходе», — вспоминал Эрнст.

Первые шаги в кино и отказ режиссёрских курсов

«Где остальные трое? Один работает ассистентом на телевидении, второй снимает клипы, третий занимается бизнесом. Нет надежного критерия, чтобы определить — кто сможет, кто не сможет», — говорил Константин.

Константин Эрнст (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

«Параллельное кино» и музыкальные клипы

Начало работы на телевидении

Константин Эрнст (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

«Пришли на какую-то гулянку, где сидели ребята из "Взгляда" и, в частности, Саша Любимов. "Взгляд" вышел, может быть, полгода назад. И я стал говорить Любимову, что все, конечно, очень клево, но стилистически неточно, рыхловато и не до конца выстроено. На что Любимов ответил: "Ну если ты такой умник, так сделай хорошо. Через две недели эфир"», — вспоминал медиаменеджер.

«Матадор» и сотрудничество с Владиславом Листьевым

Константин Эрнст и Филипп Киркоров (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Я с 1990 года пытался продвигать другую телевизионную эстетику. Владу очень нравился «Матадор». Вот, наверное, поэтому он и попросил меня написать эту концепцию. Я написал. Он мне предложил стать своим замом, но я отказался, потому что все еще бредил кино. И тут вдруг все это (убийство Листьева) случилось», — вспоминал Эрнст.

Убийство Листьева и приход Эрнста на ОРТ

Константин Эрнст (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Западные форматы и лидерство в прайм-тайме

Назначение Константина Эрнста генеральным директором ОРТ

Олимпиада и музыкальные конкурсы

Константин Эрнст (фото: РИА Новости / Михаил Мокрушин)

Бизнес-активы и санкции

Публичные скандалы и конфликты

Константин Эрнст (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Судебные разбирательства вокруг «Пусть говорят»

Слухи о двойном гражданстве

Константин Эрнст (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Личная жизнь Константина Эрнста

Константин Эрнст с женой (фото: Instagram* / sofyapavlovna))

Константин Эрнст сегодня