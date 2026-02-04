Свадьба в 18 лет и домашнее обучение: биография молодого актёра сериалов «Папины дочки. Новые» и «Пищеблок» Тимофея Кочнева
Тимофей Кочнев — российский актёр нового поколения, получивший известность благодаря ролям в сериалах «Папины дочки. Новые», «Пищеблок», а также участию в полнометражных фильмах. За работу в картине «Первое лето» артист получил приз кинофестиваля. 5 февраля Тимофею Кочневу исполняется 19 лет. Осенью прошлого года актёр женился на своей коллеге Таисье Калининой. О том, как складывается карьера одного из самых востребованных молодых актёров, — в материале «Радио 1».
Биография Тимофея Кочнева: Детство и семьяТимофей Кочнев родился 5 февраля 2007 года в Челябинске. В настоящее время актёр живёт и работает в Москве. Он вырос в многодетной семье: у Тимофея есть два брата — Никита и Мирон — и сестра Елизавета. По словам близких, семья всегда была сплочённой, а атмосфера в доме — поддерживающей и творческой.
Родители уделяли большое внимание развитию детей. С ранних лет Тимофей, его братья и сестра принимали участие в различных развлекательных проектах и снимались в рекламных роликах, что стало первым опытом работы перед камерой.
С подросткового возраста Тимофей активно занимался спортом: лёгкой атлетикой, футболом и настольным теннисом. Одним из его любимых занятий стала игра в шахматы — этим увлечением он делит время с отцом. Кроме того, актёр любит велосипедные прогулки.
Переезд в Москву и актерское образованиеВ 2019 году семья Кочневых переехала в Москву. Планам активно начать съёмки в кино помешала пандемия коронавируса, из-за которой многие проекты были приостановлены. Освободившееся время Тимофей посвятил обучению и профессиональной подготовке.
Он занимался актёрским мастерством индивидуально с Жанной Пугачёвой, а затем проходил обучение в киношколе Антона Марданова. В видеовизитке, записанной в 15-летнем возрасте, Кочнев отметил три главных увлечения в своей жизни — кино, спорт и работу за компьютером.
Важную роль в его профессиональном становлении сыграла мать — Татьяна Кочнева, которая впоследствии стала актёрским агентом и занялась продвижением молодых артистов.
Первые роли и начало карьеры в киноДебют Тимофея Кочнева в кино состоялся в 2020 году. Его первой работой стала эпизодическая роль в сериале «Готовы на всё». Начинающий актёр активно делился впечатлениями от съёмочного процесса в социальных сетях, подробно рассказывая о каждом этапе своей карьеры.
В последующие годы Кочнев принял участие в ряде проектов, среди которых сериалы «Ловец», «Орлинская» и «Подслушано». Постепенно его имя стало всё чаще появляться в титрах популярных телевизионных проектов.
«Папины дочки. Новые» и рост популярности18 сентября 2023 года на телеканале СТС состоялась премьера сериала «Папины дочки. Новые». Возвращение культового проекта вызвало широкий зрительский интерес. В сериале Тимофей Кочнев сыграл Игоря Якушева — школьника и соседа по парте Сони Васильевой, роль которой исполнила Полина Денисова.
Проект стал важной вехой в карьере молодого актёра и значительно расширил его аудиторию.
Сам Тимофей Кочнев называл 2023 год особенно удачным. В этот период он появился в эпизодической роли в резонансном сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», посвящённом подростковым группировкам в Татарстане. Кроме того, актёр принял участие во втором сезоне сериала «Пищеблок», где вновь оказался в центре мистической истории о подростках-вампирах.
Главные роли Тимофея КочневаВ марте 2024 года Тимофей Кочнев вышел на большие экраны в главной роли в комедии «Лето. Нулевые». Его партнёршей по фильму стала Анастасия Цыбульская. Подготовка к съёмкам включала глубокую проработку характера персонажа: по заданию режиссёра актёр составил подробный список черт своего героя, который затем детально разбирался на репетициях.
В результате персонаж Саша получился многогранным — хитрым, ответственным, справедливым и настойчивым.
Сериалы «Киберпапа», «Плакса» и «Мамонты»Весной 2024 года на телевидении вышел сериал «Киберпапа», в котором Кочнев сыграл подростка, увлечённого киберспортом. По сюжету к его команде неожиданно присоединяется отец в исполнении Александра Робака, что становится поворотным моментом в истории.
Вскоре актёр вновь появился в продолжении сериала «Папины дочки. Новые». Конец года был отмечен участием во втором сезоне музыкального проекта «Плакса», где он сыграл персонажа по имени Матвей.
В криминальной комедии «Мамонты», посвящённой теме интернет-мошенничества, Тимофею довелось работать на одной площадке с Юрием Стояновым, что стало ценным профессиональным опытом.
Блогинг, учеба и образ жизниПараллельно с актёрской карьерой Кочнев развивает себя в медиапространстве. Он ведёт YouTube-канал «Изи Ньюс», ориентированный на подростковую аудиторию и посвящённый новостям из мира блогеров и инфлюэнсеров. В 2023 году на канале появилась новая рубрика с ответами на вопросы подписчиков. Также у актёра есть собственный Telegram-канал.
Учёба в школе давалась Тимофею непросто. Он с трудом окончил девятый класс и даже столкнулся с недопуском к экзаменам, после чего принял решение перейти на домашнее обучение. В этот период он сосредоточился на съёмках, блогинге и серьёзных занятиях спортом, регулярно посещая тренажёрный зал.
Личная жизнь Тимофея КочневаЛичная жизнь молодого актёра долгое время оставалась вне публичного поля. Поклонники приписывали ему романы с партнёршами по съёмкам, включая Полину Денисову, Таисью Калинину и Веронику Журавлёву, однако подтверждений этим слухам не было.
В октябре 2025 года Тимофей Кочнев неожиданно для подписчиков опубликовал свадебные фотографии. Его супругой стала актриса Таисья Калинина. До этого момента артист не делился подробностями личных отношений в социальных сетях.
«У меня хороший пример моих родителей, бабушек и дедушек. Я видел, как они живут, как любят друг друга. Кстати, Таисья чем-то похожа на мою маму. Она очень яркая, веселая и жизнерадостная. Это в целом очень классное для меня ощущение. Мне приятно знать, что рядом родственная душа, вместе мы можем создавать, придумывать, помогать друг другу», — говорил Тимофей.
Тимофей Кочнев сейчас: новые роли и перспективыВ настоящее время карьера Тимофея Кочнева продолжает стремительно развиваться. 2025 год стал для актёра особенно насыщенным и разнообразным с точки зрения жанров и образов.
В марте на кинофестивале «Дух огня» была представлена лирическая комедия «Капитан четвёртого ранга», где Кочнев исполнил главную роль. Сюжет фильма разворачивается в военно-морском лагере для подростков и затрагивает темы дружбы, чести и личного выбора.
Весной актёр появился в драмеди «Всё, что тебя касается», в котором важную сюжетную роль сыграла музыка группы «Звери». Также он был задействован в масштабной спортивной драме «Финал».
Летом зрители увидели Кочнева в лирическом проекте «Что-то положительное», а также в фэнтезийном экшене «Соловей против Муромца», объединившем образы былинных героев с современными технологиями. В семейной трагикомедии «Папа миа» на телеканале СТС Тимофей работал на одной площадке с Павлом Майковым.
«Вампиры средней полосы» и дальнейшие планыБольшой резонанс вызвало сообщение о том, что в новом сезоне сериала «Вампиры средней полосы» роль Женька — персонажа, ранее сыгранного Глебом Калюжным, — досталась Тимофею Кочневу. Для органичного введения нового актёра авторы проекта использовали сюжетный ход с изменением внешности героя, скрывающегося от прежних врагов.
Кроме этого, в течение года Тимофей был задействован ещё примерно в десяти разножанровых кинопроектах, что окончательно закрепило за ним статус одного из самых перспективных молодых актёров российского кино.