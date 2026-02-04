Стало известно о скрытом расставании Авроры Кибы и Григория Лепса
Аврора Киба и Григорий Лепс расстались в декабре минувшего года. Источники, близкие к Кибе, рассказали изданию kp.ru, что уже в конце 2025 года девушка резко изменила образ жизни.
Пара сознательно не афишировала свой разрыв, поэтому широкая публика узнала об этом лишь сейчас. Аврора начала регулярно посещать московские ночные клубы и активно появляться на светских мероприятиях без спутника.
Эти перемены косвенно указывали на завершение её длительных отношений. На одном из таких вечеров гости заметили, как Киба флиртует с 30-летним ресторатором Владом Дубровским. Он известен как основатель сети премиальных караоке-заведений.
Однако общие знакомые пары позже пояснили, что этот эпизод не привёл к новому роману. Общение между Авророй и Дубровским осталось в рамках лёгкого флирта и не получило дальнейшего развития. Сама девушка никак не прокомментировала ни факт расставания, ни свои новые светские знакомства.
Читайте также: