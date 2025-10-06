06 октября 2025, 18:10

Вячеслав Манучаров (фото: Instagram* / manucharov)

6 октября актёру, телеведущему и интервьюеру Вячеславу Манучарову исполняется 44 года. За годы карьеры он прошёл путь от подростка с брекетами и кудрями до обладателя премии «ТЭФИ» и ведущего авторского шоу «Эмпатия Манучи». О его ​жизни и личных трагедиях расскажет «Радио 1».





Содержание Детство Вячеслава Манучарова: потомок дворян и сын директора Начало пути: из коммуналки — в школу при МГУ Семейные трагедии и угрозы 90-х Учёба в Англии: новая жизнь после потерь Первые роли и борьба за место под солнцем «Простые истины» и начало славы Телевидение и «Большая разница» Конфликт Манучарова с Ксенией Собчак Личная жизнь: любовь, утраты и одиночество

Детство Вячеслава Манучарова: потомок дворян и сын директора

Начало пути: из коммуналки — в школу при МГУ

Вячеслав Манучаров (фото: Instagram* / manucharov)



Семейные трагедии и угрозы 90-х

Учёба в Англии: новая жизнь после потерь

Первые роли и борьба за место под солнцем

Вячеслав Манучаров (фото: Instagram* / manucharov)



«Через какое-то время я ее все-таки покорил… Нас соединили не только нежные чувства, но и профессия», — вспоминал актер.

«Простые истины» и начало славы

Телевидение и «Большая разница»

Конфликт Манучарова с Ксенией Собчак

«Кто был никем, тот стать всем не может», — отмечала Собчак.

«Хотя опять же, понимаю, что в вашей картине мира это возможно только ради наживы, бабла и теплого места», — говорил он.

Личная жизнь: любовь, утраты и одиночество

«Мы с женой друг друга очень сильно изранили. Истина проста и стара: от любви до ненависти один шаг. И он был сделан. А партнерства, которое способно на долгие годы скрепить супружеский союз, не возникло, нам не хватило мудрости», — признавался Манучаров.

Дети Вячеслава Манучарова (фото: Instagram* / manucharov)



«Вика отвезла Арину до школы, отвела ее в класс, села в машину, позвонила своей маме, сказала, что ей тяжело дышать и пожаловалась на невероятную боль в груди. Через 25 минут, когда она приехала, Вики не стало», — делился актер в «Судьбе человека».