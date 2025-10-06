Конфликт с Собчак, тяжелые 90-ые и статус отца одиночки: как живет звезда «Большой разницы» Вячеслав Манучаров
6 октября актёру, телеведущему и интервьюеру Вячеславу Манучарову исполняется 44 года. За годы карьеры он прошёл путь от подростка с брекетами и кудрями до обладателя премии «ТЭФИ» и ведущего авторского шоу «Эмпатия Манучи». О его жизни и личных трагедиях расскажет «Радио 1».
Детство Вячеслава Манучарова: потомок дворян и сын директораВячеслав Манучаров родился в обеспеченной семье с богатой родословной. Его мать, Надежда Гавриловна, происходила из дворянского рода Шепелевых и в советское время дослужилась до директора известной московской парикмахерской «Чародейка».
Отец, Рафаэль Георгиевич Манучаров, происходил из армянского рода Манукчарянцев, поставлявшего меха императорскому двору. Именно в салоне матери Вячеслава его родители и познакомились: мужчина влюбился с первого взгляда и полгода ходил на стрижку к Надежде, прежде чем завоевал её сердце. В браке родились два сына — Георгий и Вячеслав.
Когда Славе исполнилось шесть лет, отец скончался от инфаркта. С этого момента мать одна взяла на себя заботу о семье.
Начало пути: из коммуналки — в школу при МГУПосле смерти отца Надежда Гавриловна вместе с детьми переехала из коммуналки на Арбате на Фрунзенскую. Славу определили в школу при химфаке МГУ, но юный Манучаров быстро понял, что таблица Менделеева — не его стихия. Спасением стало участие в Театре-студии «На Набережной», где художественный руководитель Фёдор Сухов первым разглядел в нём актёрский потенциал.
Но путь к сцене был далёк от лёгкого: в подростковом возрасте Слава был «белой вороной» — с брекетами, лишним весом и робостью. Даже тогда Сухов верил, что его ученик обязательно станет артистом.
Семейные трагедии и угрозы 90-хСемья Манучаровых тяжело пережила 90-е. Старший брат Георгий занялся бизнесом и однажды не вернулся из командировки. Несколько месяцев Надежда Гавриловна скрывала правду от младшего сына, и тот узнал о смерти брата случайно — наткнувшись на надгробие на даче бабушки. Мать пыталась содержать семью, открыв салон красоты, но вскоре столкнулась с угрозами от криминальных структур. Ей прямо заявили, что если не отдаст бизнес, может потерять и второго сына. Надежда уступила и, чтобы прокормить детей, начала убирать подъезды и чистить снег.
Учёба в Англии: новая жизнь после потерьОпасаясь, что сын может попасть под влияние улиц, которые тогда были наполнены наркоманами, мать продала драгоценности и отправила его учиться в Англию. Там он провёл три с половиной года. Когда денег не хватило, обучение оплатил двоюродный брат, живший в Италии. Сам Вячеслав подрабатывал уборщиком в KFC, но мечту не оставлял. Вернувшись в Россию, он подал документы в театральные вузы, несмотря на то, что мать видела его юристом. В итоге поступил в Щукинское училище, где попал в мастерскую профессора Валентины Николаенко.
Первые роли и борьба за место под солнцемСтудентам Щукинского училища было запрещено сниматься, но Вячеслав всё же отнёс своё фото на «Мосфильм» — и получил первую роль в рекламе шоколадного батончика «Финт». За это его едва не отчислили. Только извинения перед Владимиром Этушем спасли Манучарова от вылета.
В то время Слава весил около 120 килограммов. Серьёзно изменил его внешний вид роман с однокурсницей Настей Бегуновой. Девушка поставила ультиматум — похудеть. За одно лето Манучаров сбросил 50 килограммов и полностью преобразился.
«Через какое-то время я ее все-таки покорил… Нас соединили не только нежные чувства, но и профессия», — вспоминал актер.
«Простые истины» и начало славыБлагодаря Насте Манучаров впервые попал на кастинг — и получил главную роль в сериале «Простые истины». Сериал стал популярным, а фанатки актёра буквально осаждали его дом. Проблемы с учёбой вновь решились дипломатично: Этуш предложил студенту вложить гонорар в нужды училища. Так Слава спокойно получил диплом и начал активно сниматься.
К тому времени отношения с Настей закончились — она мечтала о семье, а он о сцене. В РАМТе Манучаров сразу стал получать главные роли, но успех вызвал зависть коллег. Когда его не отпустили на съёмки, он ушёл из театра и сосредоточился на кино.
Телевидение и «Большая разница»Популярность Вячеслава росла. После съёмок в сериалах «Ласковый май», «Глухарь в кино» и «Отблески» он стал одним из самых узнаваемых пародистов России. Четыре года он был лицом проекта «Большая разница», за который получил две премии «ТЭФИ». Впоследствии Манучаров стал ведущим шоу «Вкус жизни» и «10 поводов влюбиться», а в 2018 году запустил собственный проект — интервью-программу «Эмпатия Манучи», где откровенно беседует со звёздами шоу-бизнеса.
Конфликт Манучарова с Ксенией СобчакНесмотря на успех, Манучаров нередко сталкивался с критикой. Особенно жёстко его высказывания о звёздах, уехавших из России, комментировала Ксения Собчак. Она обвиняла его в желании выслужиться и занять место Ивана Урганта.
«Кто был никем, тот стать всем не может», — отмечала Собчак.Сам Манучаров ответил, что у него за плечами 10 шоу и две премии «ТЭФИ». Он подчеркнул, что говорит лишь то, что думает на самом деле.
«Хотя опять же, понимаю, что в вашей картине мира это возможно только ради наживы, бабла и теплого места», — говорил он.
Личная жизнь: любовь, утраты и одиночествоС будущей женой Викторией Селиверстовой Вячеслав познакомился на премьере фильма «Ласковый май». Она подарила ему дочь Арину. Но из-за постоянных съёмок и слухов о романе с Анной Семенович отношения дали трещину.
«Мы с женой друг друга очень сильно изранили. Истина проста и стара: от любви до ненависти один шаг. И он был сделан. А партнерства, которое способно на долгие годы скрепить супружеский союз, не возникло, нам не хватило мудрости», — признавался Манучаров.Позже актёр рассказывал о тёплых чувствах к Любови Толкалиной, с которой снимался в «Хрониках измены». Однако роман не развился — оба не хотели разрушать семьи.
После рождения дочери отношения с Викторией окончательно разладились. После развода женщина не позволяла бывшему мужу видеться с ребёнком, но спустя годы разрешила общение. В 2017 году Виктория внезапно умерла от тромба в 29 лет. Манучаров рассказывал, что бывшая жена в тот день отвела дочь в школу и умерла прямо за рулём.
«Вика отвезла Арину до школы, отвела ее в класс, села в машину, позвонила своей маме, сказала, что ей тяжело дышать и пожаловалась на невероятную боль в груди. Через 25 минут, когда она приехала, Вики не стало», — делился актер в «Судьбе человека».К моменту трагедии Вячеслав уже был женат на педиатре Доре Надеждиной, уроженке США с русскими корнями. В браке родились дочь Нина и сын Даниил. Дора с теплом приняла Арину, и казалось, что актёр обрёл гармонию.
Но в 2022 году супруги разошлись во взглядах на политику. Дора пыталась увезти детей в США, однако Манучаров не дал разрешения. Женщина покинула страну одна, оставив сына и дочь. С тех пор актёр воспитывает детей самостоятельно.